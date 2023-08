Der Frauendreißiger hat begonnen. So nennen Katholiken die Phase von 30 Tagen zwischen Mariä Himmelfahrt und Mariä Namen Mitte September. Von Alters her heißt es, dass Kräuter nun eine besonders große Heilkraft besitzen. Damit hängt auch die Weihe der Kräuterbuschen zusammen, die es in unseren Breiten ebenfalls gibt.

Mit dem Gänseblümchen geht es los

Traditionell werden jetzt also Kräuter und Gewürze für den Winter gesammelt. Doch bis in den Spätsommer muss man gar nicht warten. Für eigenen Kräutertee kann man schon ab März im Garten und (sparsam) in der Natur auf Jagd gehen. Denn dann tauchen die ersten Gänseblümchen im Rasen auf und die Himbeeren und Brombeeren zeigen grüne Blätter.

Alle drei wandern in eine Teemischung, die ich Jahrestee nenne. Darin schichte ich getrocknete Blüten und Kräuter über das Jahr auf. Im Herbst vermische ich die ganze Pracht und brühe ihn testweise auf. Zu fade?: Etwas Minze gibt Dynamik.

Weil es schön ausschaut

Vor vielen, vielen Jahren habe ich einmal eine ältere Frau getroffen, die sich in einem Kreis für psychisch kranke Menschen engagierte. Darüber wollte ich berichten. Zu dem Treffen brachte sie ihren eigenen Tee mit. Er schmeckte nicht nur unglaubliche fein und würzig. Auch der Blick in die Dose war eine Wohltat. Mit Liebe getrocknete und zerkleinerte Zutaten in vielen Farben gab es da.

Wozu die Rosenblätter, fragte ich die Dame. „Ha, das sieht so schön aus“, sagte sie. Ein Schlüsselsatz, der mich seither bei allen Schritten in die Selbstversorgung begleitet. Denn es geht nicht nur um Vorräte, man darf auch ohne Zweck für sich und die Lieben etwas Gutes wollen.

In der Natur haben Insekten und Vögel Vorrang

Aber zurück zum Jahrestee. Darin landen neben Küchenkräutern wie Thymian und Oregano, auch Kamille, Frauenmantel, Zitronenmelisse und viele Blütenblätter. Von Duftrosen, Korn–, Sonnenblumen, Malven oder Nelken beispielsweise.

++ Lesen Sie hier die neuesten Folgen der Kolumne „Karens Gärten“ ++

Natürlich sind auch Ringelblumen in gelb und orange ein Muss. In der Natur sammle ich Schafgarbe, Storchschnabel und Mädesüß. Aber immer nur ein bisschen, Insekten und Vögel haben Vorrang.

Wenig Licht, viel Luft

Als Darre habe ich mir ein Gestell aus Holz und Metall–Flliegengitter gebaut. Darin trocknet alles im dunklen, warmen Schuppen innerhalb von ein oder zwei Tagen. Sofern der Sommer den Namen verdient jedenfalls. Heuer war das nicht der Fall. Da müssen im Haus Papp– und Spanschachteln herhalten. Locker übereinander gestapelt, bekommen die Kräuter und Blüten wenig Licht, aber viel Luft.

So bleiben Farbe und Aroma besser erhalten. Sind die Zutaten rascheltrocken, wandern sie in große Gläser, die ich nur leicht verschlossen in einem Schrank aufbewahre. Natürlich lassen sich Kräuter auch in Dörrgeräten oder im Ofen trocknen. Ich spare mir das lieber.

Eigener Pfefferminztee ist bei uns auch Standard. Minze aus dem Garten ist mit dem Pulver aus Teebeuteln überhaupt nicht zu vergleichen. Der dritte Lieblingstee schließlich ist reine Zitronenverbene. Sie gedeiht im Sommer prächtig und hat geschmacklich klare Vorzüge gegenüber der etwas seifigen Melisse. Leider ist Zitronenverbene nicht frosthart, sie lässt sich aber mit anderen mediterranen Pflanzen gut überwintern.

Welcher Tee ist für Sie ein Muss? Schreiben Sie mir: E–Mail k.annemaier@schwäbische.de oder per Instagram an @karensgaerten