Sommer Orchesterkurs in Guernsey

Das Elizabeth College in Guernsey bietet in diesem Jahr zum 50. mal einen Sommer-Orchesterkurs an. Wie der Verein Städte Partner Biberach mitteilt, sind neben jungen Musikern aus Guernsey, Jersey und England auch Jugendliche von hier im Alter von 6 bis 20 Jahren eingeladen, vom 12. bis 17. August daran teilzunehmen. Biberach ist mit der Kanalinsel Guernsey seit über 25 Jahren freundschaftlich verbunden. Das hohe Niveau der Musikausbildung in Guernsey zeigte sich im vergabngenen Jahr beim unvergessenen Konzert des Youth Orchestras, Youth Choirs und der Wind Band am Schützenmontag in der Stadtpfarrkirche St. Martin und bei ihrem Auftritt in der Aula der Gymnasien zusammen mit Schülern der Bruno-Frey-Musikschule.

Der Freundeskreis Guernsey im Verein Städte Partner Biberach freut sich, wenn beim Besuch des Orchesterkurses Kontakte, die 2023 geknüpft wurden, wieder aufgenommen werden.

Der Elizabeth College Summer Orchestra Course ECSOC bietet eine unterhaltsame Woche des Musizierens mit abschließendem Konzert. Die Lehrer sind alles professionelle Musiker, die entweder in der Musikausbildung oder als Musiker in verschiedenen britischen Orchestern tätig sind. Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien. Bei Anmeldung bis zum 31. März wird ein Frühbucherrabatt gewährt. Auf der Website https://ecsoc.com/ finden sich weitere Informationen samt Anmeldeformular und Kontaktdaten.