Mit dem Bau von neuen Wohnungen und Häusern muss in Biberach immer auch jeweils eine bestimmte Anzahl von Auto-Stellplätzen geschaffen werden. So regelt es eine Satzung aus dem Jahr 1997. Deren Inhalte sorgten zuletzt bei Bauträgern wiederholt für Unmut, die darüber klagten, dass vor allem das Herstellen der geforderten Stellplätze die Kosten in die Höhe treibe, wenn man preisgünstigen Wohnraum schaffen wolle.

Vor einigen Wochen hatte Patrick Detzel, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Biberach, ein geplantes Neubauprojekt für Sozialwohnungen am Angerweg genau deswegen als gescheitert erklärt: „Eine Tiefgarage am Angerweg ins Grundwasser zu setzen, hätte mehr als 2,6 Millionen Euro gekostet. Das lässt sich beim sozialen Wohnungsbau mit einer Neubaumiete von 7,80 Euro nicht mehr querfinanzieren.“

Alte Satzung nicht mehr stimmig

Auch bei der Stadtverwaltung scheint man das inzwischen so zu sehen. „Eine Neufassung der Stellplatzsatzung ist tatsächlich notwendig“, meinte Baubürgermeister Christian Kuhlmann im Gemeinderat. Die dort festgelegten Werte seien unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht mehr stimmig. So gebe es eine verstärkten Trend zu Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen, gestiegene Baukosten, die durch den teuren Bau von Tiefgaragen noch in die Höhe getrieben würden. Es werde bundesweit inzwischen diskutiert, ob man eine fest zu schaffende Stellplatzanzahl pro Wohneinheit nicht grundsätzlich in Frage stellen müsse, so Kuhlmann.

Die Stadt Biberach wolle künftig weg von einem Pauschalwert pro Wohnung. Sie schlägt deshalb zwei Varianten (A und B) vor, die sie mit der Öffentlichkeit, darunter auch die Bauträger, diskutieren will, ehe sich der Gemeinderat für eine Variante entscheidet. Wie bislang ist das Stadtgebiet in die Zonen 1 (Altstadt), 2 (Kernstadt mit Rißegg/Rindenmoos und Mettenberg) und 3 (Stafflangen und Ringschnait) unterteilt. Bisher galt die statische Regelung, dass in Zone 1 ein Stellplatz pro Wohnung, in Zone 2 1,5 Stellplätze pro Wohnung und in Zone 3 zwei Stellplätze pro Wohnung zu schaffen sind.

Das sind die beiden Varianten

Künftig wird hierbei nach der Größe der Wohnung unterschieden. Variante A sieht bei Wohnungen bis 50 Quadratmetern in Zone 1 0,75 Stellplätze, in Zone 2 1,0 Stellplätze und in Zone 3 ebenfalls 1,0 Stellplätze vor. Bei Wohnungsgrößen von 50 bis 100 Quadratmeter sind es in Zone 1 1,0 Stellplätze, in Zone 2 1,25 Stellplätze und in Zone 3 1,5 Stellplätze. Bei Wohnungen größer als 100 Quadratmeter sind es in Zone 1 1,25 Stellplätze, in Zone 2 1,5 Stellplätze und in Zone 3 2,0 Stellplätze.

Variante B wiederum sieht zum Teil noch stärkere Reduktionen vor. Sie sieht bei Wohnungen bis 50 Quadratmetern in Zone 1 0,5 Stellplätze, in Zone 2 0,75 Stellplätze und in Zone 3 1,0 Stellplätze vor. Bei Wohnungsgrößen von 50 bis 100 Quadratmeter sind es in Zone 1 0,75 Stellplätze, in Zone 2 1,0 Stellplätze und in Zone 3 1,5 Stellplätze. Bei Wohnungen größer als 100 Quadratmeter sind es in Zone 1 1,0 Stellplätze, in Zone 2 1,5 Stellplätze und in Zone 3 2,0 Stellplätze.

Bei Schüler- und Studentenwohnheimen sowie bei Alten- und Pflegewohnungen und beim geförderten Sozialwohnungsbau reduziert sich der Bedarf in Variante A jeweils um 25 Prozent, in Variante B um 50 Prozent. Neu mit aufgenommen wird in beide Varianten auch ein Schlüssel für Fahrradstellplätze.

So sehen es die Fraktionen

Bei den Ratsfraktionen stießen die Pläne der Verwaltung auf Zustimmung. Freie Wähler, SPD und CDU äußerten bereits eine Präferenz für Variante A, Grüne und FDP benannten noch keine Vorlieben. Es sei gut, wenn geltendes Recht nun geändert werde mit dem Ziel, weniger Stellplätze einzufordern, sagte Rudolf Brüggemann (Grüne). Er sei gespannt auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Meinung der Bauträger.

Ihre Fraktion begrüße die Vorlage „in Teilen“, sagte Flavia Gutermann (Freie Wähler). Das weniger starre Konzept führe hoffentlich zu geringeren Baukosten und zu günstigeren Mieten. Sie bezweifle allerdings den Nutzen einer Öffentlichkeitsbeteiligung.

Lutz Keil (SPD) wies darauf hin, dass die Stellplatzsatzung auch ein ordnungspolitisches Instrument sei. „Wenn es zu wenig Stellplätze gibt, werden Vorgärten und Straßen zugeparkt.“ Auch aus diesem Grund halte er die Variante A für besser, „auch wenn die Variante B vernünftig wäre“.

Nicht nur die Bauträger im Blick haben

Es brauche dringend Investitionen im Wohnungsbau, meinte Günter Warth (FDP), deshalb sei es gut, dass die Stadt bei der Stellplatzsatzung vorgeprescht sei. Seine Fraktion wolle sich noch nicht auf eine Variante festlegen, man müsse das Ganze aber „investorenfreundlich“ ausrichten.

Es sei zwar klar, dass die Bauträger so kostengünstig wie möglich bauen wollten, sagte Friedrich Kolesch (CDU), „aber wenn es zu wenig Stellplätze gibt, sind die Nachbarn die Gelackmeierten“. Die Präferenzen der Bauträger könnten allein keine Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat sein. Es sei aber gut, die überholte Satzung zu verändern. Der Gemeinderat votierte einstimmig für eine Neufassung der Stellplatzsatzung.