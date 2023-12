Der Handyempfang in Biberach soll sich bis in zwei Jahren deutlich verbessern. Immer wieder hatte es in den vergangenen eineinhalb Jahren Kritik über die schlechte Netzqualität in der Stadt gegeben. Nun sollen gleich zwei neue Mobilfunkmasten Abhilfe schaffen.

Gehäuft hatten sich die Beschwerden im Frühjahr 2022, als die Betreiber Telekom und Vodafone ihre Antennen auf dem Dach des alten Klinikgebäudes in der Riedlinger Straße 84 abbauen mussten, weil das Gebäude abgerissen wurde (SZ berichtete). Mit der Folge, dass manche Kunden schlechten bis gar keinen Empfang mehr in bestimmten Teilen des Stadtgebiets hatten. Auf dem Gelände des DRK wurde zwischenzeitlich ein provisorischer Ersatzstandort gefunden. Zuvor hatte Vodafone auf eigene Faust gesucht. An fünf geeigneten Standorten sei man am Widerstand der Anwohner gescheitert, sagte ein Vodafone-Sprecher im April 2022 im Gespräch mit der SZ.

35 bis 40 Meter hohe Masten

Nun hat der Hauptausschuss mit einem einstimmigen Beschluss am Montagabend eine dauerhafte Verbesserung der Situation auf den Weg gebracht. Die Stadt verpachtet zwei etwa 400 Quadratmeter große Grundstücke an die Firma Vantage Towers AG, die im Auftrag von Vodafone für die Errichtung von Mobilfunkmasten zuständig ist. Die Verträge laufen jeweils über 20 Jahre, die Stadt erhält im Gegenzug jährlich 4500 Euro Pacht pro Standort. Errichtet werden sollen jeweils 35 bis 40 Meter hohe Stahlgittermasten, auf denen die technischen Anlagen montiert werden. Die Vantage Towers AG wird zu einer Mitbenutzung der Masten durch weitere Netzbetreiber verpflichtet, so dass nicht nur Vodafone-Kunden in den Genuss eines besseren Netzes kommen.

Der erste Standort befindet sich an der Mittelbiberacher Steige, gut 100 Meter westlich der Kleingartenanlage, direkt an der Straße. Der zweite Standort befindet sich etwa 50 Meter nördlich des Burrenwald-Parkplatzes, direkt am Waldrand.

Frühestens Mitte 2025 am Netz

Die nächsten Schritte nach der Verpachtung sind nun verschiedene Genehmigungen und Planungen. Bis zum Baubeginn wird es nach Angaben des Anbieters etwa eineinhalb bis zwei Jahre dauern. Die Bauzeit selbst beträgt dann lediglich fünf bis sechs Wochen. Aus heutiger Sicht dürften die neuen Masten also frühestens Mitte 2025 ans Netz gehen.

Im Hauptausschuss stießen die Pläne auf Zustimmung. Christoph Kapfer (Grüne) und Ralph Heidenreich (Linke) vermissten allerdings nähere Informationen zu Feldstärke und Abstrahlwinkel der Sendeanlagen. Heidenreich enthielt sich bei der Abstimmung.

„Wir brauchen ein funktionierendes Mobilfunknetz“, sagte Karen Deibler (Freie Wähler). Sie hoffe, dass es nicht zu Protesten von Bürgern komme. Die gleiche Sorge beschäftigte auch Hildegard Ostermeyer (FDP). Es gebe sehr gute Gründe, die Netzabdeckung zu verbessern, sagte Andreas Holland (CDU), „gerade im Bereich des Burrenwalds“.