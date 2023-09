Wie wird man eigentlich Polizist oder Polizistin? Am Institut für Ausbildung und Training der Polizei in Biberach konnten 38 SZ–Leserinnen und Leser als Teil der Aktion „Schwäbische Türöffner“ dieser Frage auf die Spur gehen und einen Blick hinter die Kulissen der Hochschule für Polizei werfen.

Alltag wie in einem Internat

Das Biberacher Institut ist einer von acht Standorten der Hochschule für Polizei in Baden–Württemberg. Die Polizeischülerinnen und -schüler leben hier wie in einem Internat: Sie sind in Zweier–Zimmern untergebracht und wohnen, lernen und verbringen ihre Freizeit gemeinsam.

Es geht um Teamfähigkeit

Die Schülerinnen und Schüler sind auch dazu angehalten, stets ihre Uniform zu tragen, das alles gehöre zum „pädagogischen Grundkonzept“: „Sie sollen daran gewöhnt werden, zusammen zu wohnen und zu arbeiten, auf Streife ist man auch immer zusammen“, erklärt Polizeidirektor Guido Mebold, der gemeinsam mit dem Kriminaldirektor und Leiter des Biberacher Standorts, Christoph Moosmann, durch den Tag führt.

Polizeischüler kann man auch ohne deutsche Staatsangehörigkeit werden

„Welche Voraussetzungen muss man haben, um hier die Ausbildung beginnen zu können — stellen Sie auch Menschen mit Migrationshintergrund ein?“, fragt eine der Teilnehmenden. Das bejaht Guido Mebold, in Baden–Württemberg würden sogar Polizeischüler ohne deutsche Staatsangehörigkeit angestellt werden, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen würden.

Ausbildung für den mittleren und gehobenen Dienst

In Biberach werden Schüler für den mittleren und gehobenen Polizeidienst ausgebildet. Die Ausbildung für den mittleren Dienst dauert 30 Monate. Wer diese abschließt, wird Polizeiobermeister in der Schutzpolizei, also dem allgemeinen Streifendienst.

Wer in den gehobenen Dienst, also in die Schutz– oder Kriminalpolizei, möchte, kann auch ein Studium an der Hochschule aufnehmen. Dieses dauert 45 Monate, am Ende steht der Abschluss Bachelor of Arts und die berufliche Bezeichnung Oberkommissar.

Polizeischüler lernen auch Methoden zur Selbstverteidigung

Für die Ausbildung bietet der Campus in Biberach verschiedene Möglichkeiten, die Mebold den SZ–Lesern zeigt. Vorbei an den Wohnheimen und der Mensa geht es Richtung Sporthalle, in der sich auch eine Judo–Halle befindet. Hier lernen die Polizeischüler zwar nicht direkt Judo, aber einige der Handgriffe zur Verteidigung stammen aus dem Kampfsport, sagt der Polizeidirektor.

Auf dem Schießstand geht es um den Ernstfall

Dahinter liegt der Schießstand, auf dem die Schüler für den Ernstfall trainieren. In dem langen Raum mit blauem Gummiboden und weißen Wänden erklärt Mebold den Teilnehmenden, dass es eigentlich eher Inhalt des Trainings sei, so wenig wie möglich zu schießen. Am Ende des Raumes befindet sich eine Projektionsfläche, auf der verschiedene Videos mitsamt Ton abgespielt werden können — auch Töne wie Sirenen oder von schreienden Menschen.

Es habe einen „Paradigmenwechsel“ gegeben

Auf der gegenüberliegenden Seite liegt der sogenannte Regieraum, dort sitzt der Trainer und gibt den Schülern Anweisungen. „Eigentlich brauchen wir die Länge der Bahn überhaupt nicht“, sagt Mebold. „Die Polizei schießt nicht auf Distanz — je weiter weg man vom Zielobjekt steht, desto gefährlicher wird es für das Umfeld.“

Dennoch habe es einen „Paradigmenwechsel“, also einen Wechsel der Denkweise, bei der Polizei gegeben. Als Mebold noch selbst in Ausbildung war, sei der Grundsatz gewesen, nur in Notwehr zu schießen oder, um andere zu schützen. Durch das „Phänomen Amok“ habe sich das geändert: „Da gehen wir aktiv auf den Täter zu und lassen sogar Verletzte liegen, weil der Täter mit jeder Sekunde mehr Opfer fordert.“

Schüler werden auf verschiedene Situationen vorbereitet

Wie sie sich in konkreten Fällen verhalten sollen, lernen die Polizeischüler im situativen Handlungstraining, auch Praxistraining genannt. Während des Trainings stellen die Schüler verschiedene Situationen nach, um daran ihr Verhalten zu üben. Die SZ–Leser werden Zeugen eines Falls, in dem sich ein alkoholisierter Mann auf der Straße befindet.

Zwei Polizeischüler übernehmen dabei die Rolle der Streifenpolizisten, während der Rest zuschaut und ihr Verhalten beurteilt, zum Beispiel, was ihr taktisches Vorgehen oder die Psychologie angeht. Das Fazit der Mitschüler fällt positiv aus. „Wir brauchen Leute, die bereit sind, miteinander zu arbeiten“, fasst Mebold schließlich zusammen. „Diejenigen, die hier sind, sehen sich auch nicht als Konkurrenten, sondern jeder kann sich mit seinen Stärken einbinden.“