Große Oper in Biberach: Mit der Eigenproduktion „Die Entführung aus dem Serail“ von Mozart startete die Kulturveranstaltungssaison 2023/24 in der Stadthalle. Sie wurde als sogenannte Bürgeroper unter der Federführung des Kulturamts inszeniert und konnte am Samstagabend das Publikum überzeugen.

Ein Produktionsteam mit rund 60 Akteuren zwischen elf und 60 Jahren, darunter die Cappella Novanta unter Andreas Winter, namhafte Solistinnen und Solisten, der Oberstufenchor des Pestalozzi-Gymnasiums, Schülerinnen und Schüler der Mali-Gemeinschaftsschule, der Mittelberg -Grundschule und der Bruno-Frey Musikschule und viele weitere zeigen ihr Können und Engagement bei diesem großartigen Gemeinschaftswerk.

Handschrift der Regisseurin ablesbar

Der Text der Vorankündigung setzte die Latte sehr hoch: „Sternklare Nächte, die Schönheit einer Wüstenlandschaft, orientalische Elemente und surreale Traumbilder werden durch Licht, Projektionen und textile Materialien auf die Bühne gebracht“ und, die Inszenierung will „das Publikum in den Orient entführen“.

Gleich zu Beginn kann man die Handschrift der Regisseurin Corinna Palm erkennen, denn die Vorstellung beginnt nicht mit der Ouvertüre, sondern mit einer Gruppe weiß gekleideter Darsteller vor dem Vorhang, die inmitten einer Bühnenprobe sind. Der Prozess der Probenarbeit kurz vor der Aufführung zieht sich durch die ganze Handlung. Mozart höchstpersönlich hält sich ständig auf der Bühne auf, komponiert, greift ein und schläft zwischendurch auch mal ein. Sein Vater Leopold mahnt zur Fertigstellung, auch Justin Heinrich Knecht erscheint kurz. Tatsächlich hat Knecht fünf Jahre später das gleiche Textbuch der „Entführung aus dem Serail“ vertont. So haben sich die Biberacher Verantwortlichen entschlossen, die Arie des Belmonte im dritten Akt und den Schlusschor in der Fassung von Knecht aufzuführen.

Hauptrollen mit „Alter Ego“

Eine weitere Besonderheit ist die Doppelbesetzung der Hauptprotagonisten, denen jeweils ein „Alter Ego“ als Sprecher der Rolle zur Seite gestellt wird. Dieser Kunstgriff der Regie wirkt sich sehr belebend auf das ganze Bühnengeschehen aus, ist anfangs auch etwas verwirrend. Die Jugendlichen gehen voll in ihren Rollen auf, sind sehr überzeugend und authentisch. Weitere junge Darstellerinnen und Darsteller, ganz in weiß gekleidet, zeigen ständige Bühnenpräsenz und greifen durch Bewegung und Gestik in die Handlung ein.

Großen Applaus gab es für die Premiere der Biberach Inszenierung der „Entführung aus dem Serail“. (Foto: Georg Kliebhan )

So konnte insgesamt einerseits ein schönes Zusammenwirken, ein Wir-Gefühl von professionellen Musikern und jungen Darstellern erwirkt und andererseits die Bühne belebt, erweitert und kurzweiliger werden. Das Ganze wird noch überhöht durch die Farbigkeit und Raffinesse der Kostüme und der Ausstattung. Viel Können, Arbeit und Kreativität stecken darin. Sie bilden ein Pendant zur Komposition und zur musikalischen Arbeit im Orchestergraben und auf der Bühne.

Projektionen erzeugen besondere Momente

Auch die Bild-Projektionen und die Lichteffekte erzeugen eine starke Atmosphäre. Als besonderer Moment sei die „Martern-Arie“ der Konstanze genannt. Mit ihrem ergreifenden Gesang drückt sie ihren großen Schmerz aus, der durch die vielen brennenden Kerzen der Hintergrund-Projektion verstärkt wird. Zusammen mit der unvergleichlich einfühlsamen Orchesterbegleitung wird ein Gefühl der absoluten Ergriffenheit erzeugt. Es wurde also nicht zu viel versprochen. Alles passt zusammen.

Tenor Hubert Schmid tritt als Belmonte mit großer Solopartie in Erscheinung. Bei seiner Arie „Konstanze, dich wieder sehen“ zeigt er in den Koloraturen seine geschmeidige, lyrische Tenorstimme. Die Sprechrolle hat Fidelis Wieland.

Die Koloratursopranistin Anneken Hasche singt die Konstanze. Mozart hatte die überaus schwierige und sehr hoch gesetzte Rolle („die geläufige Gurgel der Cavalieri“) der damals gefeierten Sopranistin Caterina Cavalieri auf den Leib geschrieben. Die Sprechrolle hat Marie Nestle.

Christian Wilms springt ein

Die Rolle der „Blonde“ singt die Sopranistin Franziska Fait. Mit großer Leichtigkeit und meisterlich gesungenen Koloraturen und Höhen singt sie beispielsweise ihre Arie „Welche Wonne, welche Lust“. Ihr zur Seite als Sprecherin steht Marie Kemper.

Die große Partie des Osmin verkörpert Christoph Schweizer. Gemäß seiner Stimmlage als ausgewiesener Bass-Bariton überzeugt er in der Mittel- und Höhenlage bei seiner berühmten Arie „O, wie will ich triumphieren“. Die Sprechrolle hat Elias Herrlein. Für den erkrankten Biberacher Tenor Ewald Bayerschmidt als „Pedrillo“ singt Christian Wilms mit schöner und schlanker Tenorstimme. Die Rolle als Schauspieler übernimmt Reinhardt Schüßler. Die Sprechrolle hat Franz Götz.

Jakob Scherb stellt in der Sprechrolle des Selim Bassa überzeugend dessen Verwandlung vom Sklavenhalter zum Menschenfreund dar. Er schenkt den Liebenden die Freiheit mit der Begründung, es sei ein weit größeres Vergnügen, eine erlittene Ungerechtigkeit durch Wohltaten zu vergelten als Laster mit Lastern zu tilgen. Ihm zur Seite steht als sein gutes Gewissen Emma Beck.

Viele fleißige Hände hinter der Bühne

Von den Mitwirkenden hinter der Bühne seien stellvertretend für die vielen fleißigen Hände Kostümbildnerin Andrea Lintner-Fimpel, Bühnenbildner und Lichtdesigner Hartmut Litzinger genannt.

Den Höhepunkt der Aufführung bildet das Finale. Nachdem Bassa Selim seinen Gefangenen die Freiheit geschenkt hat, singen alle vier Solistinnen und Solisten im Quartett: „Wer so viel Huld vergessen kann, den seh‘ ich mit Verachtung an“ und dann mit dem Chor zusammen in Knechts Fassung „Bassa Selim lebe lange“.

Die „Capella Novanta“ spielte tadellos und sehr gekonnt alle Nummern, die lyrischen ebenso wie die zupackenden Passagen. Andreas Winter leitete souverän in der Funktion als Verbindung zwischen Bühne und Orchestergraben. Langanhaltender Applaus war der Lohn für eine großartige Leistung.

Weitere Aufführungen sind am 27., 29. und 30 September, jeweils um 19.30 Uhr in er Stadthalle.