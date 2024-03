So war das Moonlight-Shopping in der Biberacher Altstadt

Tausende Menschen haben es sich am Freitagabend nicht nehmen lassen und sind zum Bummeln, Shoppen, Erleben und Genießen zur langen Einkaufsnacht in die Biberacher Innenstadt gekommen. Die angenehmen Temperaturen lockten die Besucherinnen und Besucher auf den Marktplatz, wo es einige Essens- und Getränkestände gab, und auch in den Geschäften, die teilweise bis 23 Uhr geöffnet hatten, war einiges los.

Die Werbegemeinschaft, die mehrmals im Jahr eine lange Einkaufsnacht in Biberach veranstaltet, zieht ein positives Fazit: „Die Einkaufsnacht macht einfach Spaß, es war eine richtig schöne Stimmung“, sagte Friedrich Kolesch, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft Biberach. „Es zeigt auch, dass die Menschen Lust haben, so etwas zu erleben.“

Shoppen als Erlebnis

Was die Stimmung beim Moonlight-Shopping in der Innenstadt so besonders macht, sind auf jeden Fall auch die kunstvollen Lichtprojektionen an den Häusern und das Rahmenprogramm. Denn Shoppen wird an diesen Abenden zu einem Erlebnis. Auch die Geschäfte legen sich mächtig ins Zeug, bieten Snacks und Getränke an, um ihre Kundinnen und Kunden während der langen Einkaufsnacht zu verwöhnen. „Es war richtig was los“, sagt Bettina Bloy von Optik Schilling. „Es ist schon ein besonderes Feeling, die Menschen sind so gut gelaunt, man kommt ins Gespräch und genießt einfach einen schönen Abend zusammen.“

Shoppen bis 23 Uhr: Bei Optik Schilling war einiges los, hier Mitarbeiterin Bettina Bloy mit Thommy Maier, der sich eine neue Sonnenbrille zulegte. (Foto: Tanja Bosch )

So taten das auch Thommy Maier und seine Frau: „Sie hat mir nicht geglaubt, dass ich tatsächlich mitkomme“, sagt Thommy Maier. „Aber es ist sehr schön, wenn die Stadt so belebt ist, da macht Shoppen einfach Spaß.“ Für ihn ist es das Gesamtpaket, das während der langen Einkaufsnacht so stimmig ist: „Wenn ich von der Stadthalle in die Altstadt laufe und den beleuchteten Marktplatz und die vielen Menschen sehe, dann ist das fantastisch.“

Junge Artisten begeistern

Und so erlebten das auch viele andere Besucherinnen und Besuchen, alle knipsten fleißig Fotos von den illuminierten Häusern und ließen sich von der schönen Stimmung mitreißen.

Auf dem Kesselplatz gab es schließlich ein weiteres Highlight, hier präsentierten junge Artistinnen und Artisten der TG-Gruppe Kissimo ihre akrobatischen Einlagen in luftiger Höhe. Passend dazu gab es Livemusik am Klavier, viele Zuschauerinnen und Zuschauer bildeten einen Kreis und beobachteten gespannt die Vorführung.

Junge Artistinnen der TG-Gruppe Kissimo belebten mit ihrer Show den Kesselplatz. (Foto: Tanja Bosch )

„Das Wetter war auch perfekt für diesen Abend, besser geht’s nicht“, sagte Friedrich Kolesch. Auch in seinem Modehaus war einiges los und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten viel zu tun. „Ich freue mich auch sehr darüber, dass wir die Illuminationen wieder machen konnten“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Denn bei der Einkaufsnacht im vergangenen Herbst wurde aus Kostengründen auf die Lichtprojektionen verzichtet.

Suche nach Sponsoren

„Die Illuminationen kosten das Dreifache wie früher“, sagte Kolesch. „Das müssen wir als Werbegemeinschaft auch erst einmal stemmen.“ Gebe es aber eine gewisse Beteiligung von Sponsoren und Unterstützern, dann sei das auch in Zukunft machbar. So sponserte das Biberacher Autohaus Munding beispielsweise die Beleuchtung an der Fassade der Gutermann-Häuser. Und nicht nur die leuchteten am Freitagabend in der Biberacher Innenstadt, sondern auch die Fassade an der Volksbank am Marktplatz, das Haus des Geschäfts „Die Brille“ und auch die Fassade von „Mode-City“ in der Hindenburgstraße.