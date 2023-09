Musik, Tanz, Kulinarik und Einblicke in ambitionierte Biberacher Kulturprojekte — all das haben der Interkulturelle Markt und der Kulturparcours den vielen Besuchern am Freitagabend geboten. Bei bestem Sommerwetter bildeten die beiden Veranstaltungen einen gelungenen Auftakt für die Landesfesttage. Die SZ hat einige der vielen Programmpunkte besucht.

Bauchtanz zu arabischer Livemusik beim Interkulturellen Markt auf dem Biberacher Marktplatz. (Foto: Tanja Bosch )

Den Auftakt machte am frühen Abend der Interkulturellen Markt auf dem Biberacher Marktplatz. Hunderte Menschen tummelten sich zwischen den verschiedenen Ständen und tanzten bis in den Abend hinein zu unterschiedlichster Musik auf dem Marktplatz. Erfüllt von Düften von Spezialitäten aus verschiedenen Ländern genossen die Gästen den schönen lauen Sommerabend in Biberach.

Spezialitäten verschiedener Länder und Landsmannschaften gab es beim Interkulturellen Markt. (Foto: Tanja Bosch )

Gute Mischung

Eröffnet wurde der Interkulturelle Markt durch den Biberacher Kulturdezernenten Jörg Riedlbauer, der sich über so viele Besucherinnen und Besucher freute: „Das Interkulturelle spielt an den Heimattagen eine wichtige Rolle, und wir tragen mit dem Markt unseren Teil dazu bei.“ Vollkommen zufrieden zeigte sich auch Organisator und städtischer Integrationsbeauftragter, Daniel Poßeckert: „Hier herrscht eine sehr gute Stimmung, alle haben Spaß und sind glücklich.“ Besonders schön findet er es, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationen hier auf dem Marktplatz gemeinsam ins Gespräch kommen, zusammen essen und auch zusammen feiern. „Genau so soll es sein.“

Einen spontanen Auftritt gab es von der Rokkoko–Gruppe und im Anschluss standen arabische Musiker und später ein DJ auf der Bühne: „Es ist eine gute Mischung und auch ein bisschen ein Kontrastprogramm, das bei den Menschen wohl sehr gut ankommt“, sagte sich Daniel Poßeckert.

Die Gruppe JazzPD unterhielt in der Volkshochschule. (Foto: Tanja Bosch )

Die Biberacher Kultureinrichtungen boten an diesem Abend beim Kulturparcours wieder kostenlose Einblicke in ihre Arbeit. In der Volkshochschule waren viele Menschen unterwegs. Sie gingen durch die verschiedenen Räume und ließen sich vom Angebot berieseln, in einem Raum war ein großes Fotostudio aufgebaut, in dem sich die Besucherinnen und Besucher professionell ablichten lassen konnten. Wer sich ein bisschen Ruhe gönnen wollte, hielt sich beim Angebot Falten mit Origami auf. Musikalisch erfüllt wurde die VHS von den Klängen der Band JazzPD, die im Foyer spielten. „Die Stimmung ist so super wie noch nie“, freute sich VHS–Leiterin Effi Holland. „Die Menschen sind gut gelaunt, genießen den Abend und natürlich das tolle Wetter.“ So auch im Spitalhof, wo das Werk–Orchester Boehringer Ingelheim Blasmusik von traditionell bis modern zum Besten gab.

Dram zeigt ganze Bandbreite

Die gesamte Bandbreite seiner Arbeit stellte der Dramatische Verein vor. Dicht gedrängt saßen die Besucher im Obergeschoss des Komödienhauses, um einen Einblick in das kommende Silvesterstück „Acht Frauen“ zu bekommen. Unter der Regie von Thomas Laengerer spielten die Darstellerinnen die Anfangsszene der Kriminalkomödie von Robert Thomas. Die Frauen, zum Großteil familiär miteinander verbandelt, kommen zu Weihnachten in einer abgelegenen französischen Villa zusammen. Plötzlich wird der Hausherr ermordet aufgefunden. Das Telefonkabel ist durchgeschnitten, die Villa ist eingeschneit, und unter den Frauen, die sich nicht grün sind, beginnt sich ein turbulentes Karussell der Verdächtigungen zu drehen. „Wir haben eine ganz tolle, engagierte und talentierte Truppe“, lobt Laengerer seine Darsteller. Premiere hat das Stück am 31. Dezember in der Stadthalle.

Der Dram zeigte im Komödienhaus die Eröffnungsszene des kommenden Silvesterstücks „Acht Frauen“. (Foto: Gerd Mägerle )

Dorthin musste ein Teil der Dram–Schauspieler am Freitagabend in Windeseile wechseln, denn der Verein gab noch einen Einblick in ein weiteres aktuelles Stück: „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert. Das Drama, in dem es um Heimatverlust nach dem Zweiten Weltkrieg geht, habe der Verein zu den Heimattagen ganz bewusst in Angriff genommen, sagte Thomas Laengerer, der auch hier Regie führt. „Wir trauen uns an diesen schwierigen Stoff.“

In der Stadthalle zeigte der Dram die Schlussszene aus „Draußen vor der Tür“. (Foto: Gerd Mägerle )

Zu sehen bekamen die Zuschauer beim Kulturparcours die eindringliche Schlussszene des Stücks, in dem der Protagonist Beckmann am Ende ganz allein und von allen verlassen auf der Bühne sitzt und sich fragt, warum und für wen er noch leben soll. Premiere hat das Stück am 6. Oktober in der Stadtbierhalle.

Auf und hinter die Bühne ging es bei einer Stadthallenführung. (Foto: Gerd Mägerle )

Hinter den Kulissen

Wer erfahren wollte, wie es auf, hinter und unter der großen Bühne der Stadthalle aussieht, konnte sich im Anschluss mit Beleuchtungsmeister Sebastian Lahl auf eine Tour hinter die Kulissen begeben. Dabei erfuhren die Teilnehmer unter anderem, warum die Seitenbühne neben dem Vorhang so groß ist wie die Hauptbühne (Antwort: Um das gesamte Bühnenbild unterbringen zu können) und dass in der Stadthalle rund 900 bis 1000 Veranstaltungen pro Jahr stattfinden. Dazu zählen auch interne Veranstaltungen, Firmentagungen und die Proben für verschiedene Aufführungen. Auch den Orchestergraben, in dem bis zu 40 Musiker Platz finden, wurde besichtigt.

Dort wird demnächst wieder musiziert, wenn ab 23. September das Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ von Mozart in der Stadthalle aufgeführt wird. Diese wird als Bürgeroper von verschiedenen Akteuren, Vereinen und Institutionen als Gemeinschaftsprojekt des städtischen Kulturamts unter der Regie von Corinna Palm auf die Bühne gebracht. „Diese Produktion ist uns sehr wichtig und ist gelebte Bürgerkultur“, wie Kulturdezernent Jörg Riedlbauer und Kulturamtsleiterin Dorothea Weing am Freitagabend mehrfach betonten.

Musikdirektor Andreas Winter interviewt eine junge Darstellerin der Bürgeroper „Die Entführung aus dem Serail“. (Foto: Gerd Mägerle )

Opernduett als Appetithappen

Der musikalische Leiter Andreas Winter führte beim Kulturparcours kurz in die Oper ein und fragte einige der jungen Darstellerinnen und Darsteller nach ihrer Motivation, bei dem Projekt mitzumachen. Kostümbildnerin Andrea Lintner–Fimpel betonte, dass bei den Kostümen hoher Wert auf Nachhaltigkeit gelegt werde. Als kleinen Appetithappen auf die Aufführung sangen Sopranistin Franziska Fait und Bass–Bariton Christoph Schweizer das Duett von Blondchen und Osmin.

Sopranistin Franziska Fait und Bass-Bariton Christoph Schweizer sangen ein Duett. (Foto: Gerd Mägerle )

Tanzbare Klänge gab es danach im Kleinen Saal der Stadthalle. Dort spielte die Band Sambinha brasilianische Musik, die gut zu dem lauen Sommerabend passte.

Angelina Martins und die Band Sambinha spielten brasilianische Musik. (Foto: Gerd Mägerle )

Wieland wird lebendig

Die Außenfassade des Komödienhauses wurde nach Einbruch der Dunkelheit zur Projektionsfläche für eine beeindruckende Lichtinstallation. Videokünstler Julian Moldering hatte diese im Auftrag der Wieland–Stiftung und mit Unterstützung des Dramatischen Vereins konzipiert. Unter dem Titel „Stoff für Träume — Shakespeare meets Biberach“ erzählte die Installation in Video–, Schattenspiel– und Lichtsequenzen die Geschichte der ersten Shakespeare–Aufführung in deutscher Sprache auf einer deutschen Bühne: „Der Sturm“, 1761 übersetzt, inszeniert und aufgeführt durch Christoph Martin Wieland im Komödienhaus. Und dank KI sprach ein animierter Wieland sogar am Ende höchstselbst zu den Besuchern des Kulturparcours.

Christoph Martin Wieland spricht dank KI zu den Besuchern des Kulturparcours - eine beeindruckende Lichtinstallation am Komödienhaus. (Foto: Gerd Mägerle )

Nebenan in der Stadtbücherei boten Sprecher Jo Jung und die Band Boogaloo unter dem Titel „Stuttgarter Crime Stories“ Schwäbisch–Skurriles, -Gruseliges und -Krimininalistisches, unterlegt mit passender Musik und vorgetragen mit der aus zahlreichen SWR–Beiträgen bekannten Stimme des Sprechers.

Jo Jung las in der Stadtbücherei Kriminalgeschichten aus Stuttgart. (Foto: Gerd Mägerle )

Gut besucht waren auch die Führungen im Museum. Selbst zur 23–Uhr–Führung durch die NS–Ausstellung mit Museumsleiter Frank Brunecker kamen noch rund 40 Besucher, während die Brüder Aja und Martin Gratz im Museumsfoyer rockige Protest– und Friedenslieder sangen.