So viele Erstklässler wie noch nie

Es gibt immer mehr Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sind allerdings eher Mangelware. Im Bereich des Staatlichen Schulamts Biberach konnten zwar zum größten Teil alle offenen Stellen besetzt werden, dennoch ist der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern weiterhin groß. Umso mehr freute sich Achim Schwarz, Leiter des Staatlichen Schulamts Biberach, als er am Freitagmorgen 129 neue Lehrkräfte für den Landkreis Biberach, den Alb–Donau–Kreis und die Stadt Ulm begrüßen konnte. Die feierliche Vereidigung fang an der Gebhard–Müller–Schule in Biberach statt. Und somit steht dem Schulbeginn am Montag nichts mehr im Weg.

Auch die anderen Schulen im Regierungsbezirk Tübingen sind bereit für das neue Schuljahr. Passend zum Schuljahresbeginn waren Regierungspräsident Klaus Tappeser und Susanne Pacher, Abteilungspräsidentin Schule und Bildung beim Regierungspräsidium Tübingen, zu Gast in Biberach und sprachen gemeinsam mit dem Biberacher Schulamtsleiter Achim Schwarz und seiner Stellvertreterin Katja Kleiner über die anstehenden Herausforderungen. Dabei stellt die Eingliederung von zugewanderten Schülerinnen und Schüler in die Regelklassen eine wichtige Aufgabe dar. Und auch auf den Grundschulen liegt ein besonderes Augenmerk, denn hier steigen die Schülerzahlen enorm.

Enormer Anstieg bei Erstklässlern

Im Schuljahr 2023/24 werden an den öffentlichen Schulen im Regierungsbezirk Tübingen voraussichtlich 229.244 Schülerinnen und Schüler von 19.971 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. In den Grundschulen werden 68.701 Schüler erwartet (Vorjahr: 63.151), in den Werkreal– und Hauptschulen 7.037 (Vorjahr: 6.890), in den Realschulen 31.031 (Vorjahr: 29.942), in den Gemeinschaftsschulen 19.212 (Vorjahr: 18.427), in den Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentren 5.461 (Vorjahr: 5.697) und an den allgemeinbildenden Gymnasien 42.402 (Vorjahr: 43.563). An den Beruflichen Schulen im Regierungsbezirk rechnet das Regierungspräsidium Tübingen mit 55.400 Schülerinnen und Schülern (Vorjahr: 55.699).

Regierungspräsident Klaus Tappeser (links) beim Pressegespräch mit Achim Schwarz, Leiter des Staatlichen Schulamts Biberach. (Foto: Tanja Bosch )

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Anstieg der Gesamtschülerzahl um 2,6 Prozent. An den Grundschulen ist die Schülerzahl um 8,8 Prozent gestiegen. Die Zahl der Erstklässler wächst um 9,6 Prozent auf 17.249 (Vorjahr: 15.731). Bei den weiterführenden Schulen legen insbesondere die noch im Aufbau befindlichen Gemeinschaftsschulen um 4,3 Prozent und die Realschulen um 3,6 Prozent zu. Die Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen (-0,5 Prozent), an den Allgemeinbildenden Gymnasien (-2,7 Prozent) und an den Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentren (-4,1 Prozent) sind rückläufig.

Große Bemühungen, geeignetes Lehrpersonal zu finden

Und so sieht es an den Grundschulen für den Bezirk des Staatlichen Schulamts Biberach aus: Im Landkreis Biberach werden im aktuellen Schuljahr 8.210 Grundschülerinnen und Grundschüler unterrichtet, davon werden 2.135 Kinder eingeschult. „Das ist eine enorme Zahl“, sagt Klaus Tappeser. Ähnlich sieht es auch im Alb–Donau–Kreis aus: Erwartet werden 8.121 Grundschüler, von denen 2.118 Erstklässler sind. Für die Stadt Ulm liegen die Zahlen auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr: Mit 4.104 Grundschüler ist dies lediglich ein Anstieg um 1,5 Prozent, davon werden 988 Kinder eingeschult.

Susanne Pacher spricht über die Lehrerversorgung. (Foto: Tanja Bosch )

Anhand der Schülerzahlen ist auch klar, dass der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern groß ist. Das Bemühen geeignetes Lehrpersonal zu finden und einzustellen ebenfalls. Das Maßnahmenpaket der Landesregierung zur Lehrkräftegewinnung greift auch im Regierungsbezirk Tübingen. Insbesondere die Bereitschaft der Lehrkräfte zur Verlängerung der Dienstzeit, zur Unterstützung im Ruhestand und zur Erhöhung der Teilzeit trägt auch im neuen Schuljahr dazu bei, das hohe Niveau der Neueinstellungen mit einem Umfang von 722 Deputaten (Vorjahr 724) zu halten.

Nahezu im grünen Bereich

Geht es um die Lehrerversorgung im Bezirk des Staatlichen Schulamts Biberach, ist Amtsleiter Achim Schwarz einigermaßen zufrieden: „Ich würde sagen, wir sind am grünen Bereich dran. Wir sind im Schnitt bei 100 Prozent, mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber, je nach Schulart.“

Die Unterrichtsversorgung im gesamten Regierungsbezirk Tübingen sei laut Klaus Tappeser je nach Region und Schulamt allerdings differenziert zu betrachten. Nach wie vor beliebt bei Bewerberinnen und Bewerbern seien die Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Tübingen. In den übrigen Landkreisen im Regierungsbezirk gestalte sich die Versorgung der Schulen schwieriger. „Insbesondere im ländlichen Raum in den Landkreisen Zollernalb, Alb–Donau und Reutlingen wird es zunehmend schwieriger, die Schulen ausreichend mit Lehrkräften zu versorgen“, so der Regierungspräsident. „Wir bemühen uns aber sehr, an weitere Lehrkräfte zu kommen.“

Einstellungen noch bei Ende September

Im Bereich der Grundschulen konnten im Gegensatz zum Vorjahr alle zur Verfügung stehenden Stellen für wissenschaftliche Lehrkräfte besetzt werden. Im Bereich der Sekundarstufe eins wird im kommenden Schuljahr trotz aller Bemühungen mit Engpässen zu rechnen sein. Wegen des angespannten Arbeitsmarktes für Lehrkräfte bleibt die Versorgung der Schulen in diesem Bereich eine große Herausforderung.

Die Lehrereinstellung läuft noch bis Ende September weiter und es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, weitere Lehrkräfte zu gewinnen oder Bestandslehrkräfte zur Deputatsaufstockung zu ermuntern um die Zahl der noch unbesetzten Stellen zu reduzieren.

Viele ukrainische Schüler

Eine weitere besondere Herausforderung für die Schulen und die Schulverwaltung stellt laut Tappeser weiterhin die Eingliederung zugewanderter beziehungsweise geflüchteter Schülerinnen und Schüler in die Regelklassen dar. Aufgrund des Ukraine–Kriegs sind im Schuljahr 2021/22 besonders viele Schüler ohne oder mit eingeschränkten Deutschkenntnissen nach Baden–Württemberg gekommen. 46 Prozent von ihnen konnte ihre Deutschkenntnisse aber so verbessern, dass der Wechsel aus einer Vorbereitungsklasse in eine Regelklasse möglich geworden ist.

„Schule befindet sich stets im Wandel, das war schon immer so“, sagt Klaus Tappeser abschließend. „Wir stellen uns all diesen Herausforderungen und ich bin sicher, dass wir auch diese gemeinsam meistern werden.“ Denn schließlich gebe es kaum etwas Wichtigeres, als Kindern und Jugendlichen die Chance auf Bildung zu ermöglichen.