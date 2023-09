Das war ein würdiger Ausklang des Landesfesttage–Samstags: Rund 300 Mitwirkende präsentierten am Abend vor der stimmungsvollen Marktplatzkulisse den Großen Zapfenstreich. Ausgeführt wurde er von der Bürgerwehr Mittelbiberach. Fahnenabordnungen von 23 weiteren Bürgerwehren und Stadtgarden umrahmten das Geschehen. Ehrengast war Thomas Strobl (CDU), Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident.

Er freue sich schon das ganze Jahr auf den Großen Zapfenstreich, sagte OB Norbert Zeidler. (Foto: Gerd Mägerle )

Auch der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler verfolgte, wie auch viele Hunderte Zuschauer rund um den Marktplatz, sichtlich bewegt den Aufmarsch der Bürgerwehren und Fackelträger. „Ich freue mich schon das ganze Jahr auf diesen Abend“, so der OB. Einen großen Zapfenstreich habe er in 25 Bürgermeister–Dienstjahren noch nicht abnehmen dürfen. Und auch in Biberach habe es ein solches Ereignis noch nicht so oft gegeben.

„Biberach boomt voll“

Er dankte vor allem der Mittelbiberacher Bürgerwehr und ihrem Kommandanten Robert Piesche für das gute Miteinander. Die Nachbargemeinde habe wegen des Großen Zapfenstreichs extra ihr Heimatfest verschoben. „Wir wissen das zu schätzen“, so Zeidler.

Innenminister Thomas Strobl lobte das Biberacher Engagement für die Heimattage 2023. (Foto: Gerd Mägerle )

Minister Strobl lobte das große Biberacher Engagement zu den Heimattagen 2023. Biberach boome nicht nur a bissle, „Biberach boomt voll“, so Strobl. Man wolle mit den Landesfesttagen das traditionelle Baden–Württemberg in den Mittelpunkt stellen. „Der Große Zapfenstreich ist dafür ein würdiger Auftakt.“

Tradition seit dem 16. Jahrhundert

Jürgen Rosenäcker, Landeskommandant im Landesverband Historischer Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg–Hohenzollern, erläuterte den Zuschauern die Geschichte des Zapfenstreichs als musikalischem Befehl zum Ausschankende und der Nachtruhe in den Lagern der Landsknechte seit dem 16. Jahrhundert. Über die Jahrhunderte entwickelte sich daraus ein militärisches Zeremoniell, das seit 1838 als Großer Zapfenstreich zu besonderen Anlässen aufgeführt wird.

Die Bürgerwehr Dietenheim führte den Einmarsch an, begleitet von Fackelträgern der Feuerwehr Biberach. (Foto: Gerd Mägerle )

Angeführt von der Bürgerwehr Dietenheim und begleitet von Fackelträgern der Freiwilligen Feuerwehr Biberach zogen die Fahnenabordnungen der Bürgerwehren auf den Marktplatz ein. Diese kamen aus Esslingen, Trochtelfingen, Mengen, Bad Saulgau, Rottenburg, Ehingen/Donau, Munderkingen, Crailsheim, Schwäbisch Hall, Lauchheim, Sigmaringen, Hüttlingen, Hechingen, Waldburg, Ochsenhausen, Riedlingen, Sipplingen, Bad Peterstal, Bretten, Reichenau und Villingen.

Robert Piesche, Kommandant der Bürgerwehr Mittelbiberach, meldet den Zapfenstreich an den Landeskommandanten. (Foto: Gerd Mägerle )

Salutschüsse zum Abschluss

Anschließend nahm die Bürgerwehr Mittelbiberach vor der Ehrentribüne Aufstellung , um mit dem knapp 30–minütigen Zeremoniell zu beginnen. Zur Serenade spielten die Musiker zunächst das Stück „Yellow Submarine“ von den Beatles. Nach den Lockrufen der Pfeifer und Trommler erklang der Zapfenstreichmarsch. Es folgten Fanfarenrufe und schließlich das Kommando „Helm ab zum Gebet!“, worauf der Choral „Ich bete an die Macht der Liebe“ gespielt wurde. Mit der Nationalhymne, gefolgt von Salutschüssen der Bürgerwehr Mittelbiberach endete der Zapfenstreich unter großem Applaus.

Der Große Zapfenstreich auf dem Biberacher Marktplatz. (Foto: Gerd Mägerle )

Der Große Zapfenstreich auf dem Biberacher Marktplatz. (Foto: Gerd Mägerle )

Der Große Zapfenstreich auf dem Biberacher Marktplatz. (Foto: Gerd Mägerle )

Der Große Zapfenstreich auf dem Biberacher Marktplatz. (Foto: Gerd Mägerle )

Der Große Zapfenstreich auf dem Biberacher Marktplatz. (Foto: Gerd Mägerle )