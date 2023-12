Das Datum steht bereits fest: Am 1. Oktober 2024 wird sich der evangelische Stadtpfarrer Ulrich Heinzelmann in den Ruhestand verabschieden. Danach wird er auch Biberach verlassen und gemeinsam mit seiner Frau zurück in seine ehemalige Heimat Balingen ziehen und sein Elternhaus bewohnen.

Es ist ein Abschied, der Pfarrer Heinzelmann nach 30 Jahren in Biberach nicht leicht fällt. Es ist aber ein Schritt, der wohlüberlegt ist und auf den sich der 65-Jährige auch freut. An Heiligabend und am Weihnachtsfeiertag feiert er seine letzten Weihnachtsgottesdienste in der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin. Und so bereitet er sich vor.

Ich erlebe deshalb alles intensiver und noch bewusster, weil ich weiß, dass die Biberacher Zeit langsam abläuft. Ulrich Heinzelmann

„Ich bin schon ziemlich wehmütig, wenn ich an meinen Abschied denke“, sagt Ulrich Heinzelmann. „Alles, was jetzt in Biberach in nächster Zeit ansteht, tue ich ein letztes Mal. Ich erlebe deshalb alles intensiver und noch bewusster, weil ich weiß, dass die Biberacher Zeit langsam abläuft.“

Bienenwachskerzen sind ein Muss

Sehr vermissen wird er auch das Pfarrhaus an der Pfluggasse, in dem er und seine Frau leben: „Ich liebe dieses stattliche, alte Haus und seine knarrenden Dielen, das wird mir sehr fehlen.“ Und weil auch seine drei Kinder am Pfarrhaus hängen, kommen an Weihnachten alle zusammen und feiern gemeinsam ihr letztes Weihnachtsfest in Biberach.

Kurz vor Heiligabend wird einer seiner Söhne traditionell den Weihnachtsbaum schmücken, der immer im großen Treppenhaus im Pfarrhaus steht. Am Abend sitzen dann alle um den Baum, singen Weihnachtslieder und genießen das Beisammensein. Ein Muss für Familie Heinzelmann sind auch Bienenwachskerzen, die den Weihnachtsbaum erstrahlen lassen: „Es muss im ganzen Haus nach Bienenwachs duften, das gehört für mich an Weihnachten dazu.“

Ich muss aufpassen, dass ich mir da selbst nicht zu nahe komme, ich bin sicher, es wird sehr emotional. Ulrich Heinzelmann

Um 18 und 21.30 Uhr wird der Biberacher Stadtpfarrer dann seine letzten Heiligabend-Gottestdienste begehen: „Ich muss aufpassen, dass ich mir da selbst nicht zu nahe komme, ich bin sicher, es wird sehr emotional.“

Weihnachten hat ein große Botschaft

Vor allem, weil auch die Erwartungshaltung der Menschen am Heilig Abend hoch ist: „Viele kommen nur an diesem Abend in die Kirche, weil sie das Weihnachtsgefühl spüren möchten.“ Und das möchte, Pfarrer Heinzelmann den Menschen auch geben. „Weihnachten ist das emotionalste Fest im Kirchenjahr und transportiert eine große und sehr menschliche Botschaft.“

Es gehe darum, die Menschen abzuholen und ihnen die Sicherheit zu geben, in der Kirche aufgehoben zu sein. „Und das zu gestalten und in Worte zu fassen, ist ein großer Auftrag für alle Pfarrerinnen und Pfarrer.“

In Biberach kommen die meisten Kirchengänger an diesem Abend direkt von Christkindle-Ralassa und nach diesem Highlight sind die Erwartungen noch höher.

„Unsereins denkt ja vor allem an die wichtige Botschaft, die an diesem Abend transportiert werden soll. Die Botschaft, die schon die Engel in der Weihnachtsgeschichte den Hirten verkündigen: Gott will mitten unter euch sein und wird als ein Kind in der Krippe zu finden sein.“ Zudem soll der Gottesdienst auch eine heilsame Unterbrechung vom Alltag sein, „hier kann man über Gott und die Welt nachdenken, auch dankbar sein, für alles, was man hat, und zu sich selbst kommen“.

Christkindle-Ralassa mit fragwürdiger Botschaft

Die Biberacher Tradition des Christkindle-Ralassas findet Pfarrer Heinzelmann einerseits sehr schön und andererseits als Theologe auch etwas fragwürdig: „Aus theologischer Sicht stört es mich, dass das Christkindle zu uns auf die Erde kommt und dann gleich wieder hochgefahren wird“, sagt Heinzelmann. „Das darf man dem Christkindle nicht antun, es will doch unter uns Menschen sein und bleiben.“

Biberach ist aber nicht aus der Welt und ich werde auf jeden Fall zu Besuch kommen. Ulrich Heinzelmann

Aus seiner Sicht wäre es viel schöner, wenn das Christkind im Anschluss im Rathaus oder gar in der Kirche seinen Platz fände: „Es fährt runter, gleich wieder hoch und muss dann irgendwo verpackt liegen, bis es im kommenden Jahr wieder herausgeholt wird.“ Wenn er dann aber auf dem Marktplatz steht und gemeinsam mit allen Menschen „Kommet, ihr Hirten“ singt, ist er wieder versöhnt.

Und möglicherweise ist es in diesem Jahr das letzte Mal, dass Pfarrer Heinzelmann das Biberacher Christkindle sieht, denn im September 2024 steht auch schon der Umzug nach Balingen an. Die große Verabschiedung ist bereits am 7. Juli geplant. „Biberach ist aber nicht aus der Welt und ich werde auf jeden Fall zu Besuch kommen.“

Vor allem auch, weil er „seine“ Kirche, die Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin, und ihre Menschen vermissen wird und immer wieder gerne an den Ort zurückkehrt, an dem er 30 Jahre lang zu Hause war.