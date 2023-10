Der Biberacher Kulturdezernent Jörg Riedlbauer geht zum 1. Februar 2024 in Ruhestand. Oberbürgermeister Norbert Zeidler nutzt diesen Zeitpunkt, um die Struktur der Stadtverwaltung an zwei Stellen zu verändern. Der Gemeinderat hat dies einstimmig gebilligt.

„Bei derartigen Personalwechseln auf der Brücke schauen ja alle meist gespannt darauf, wie es weitergeht und ob der Kapitän etwas verändert“, meinte Zeidler mit Blick auf den Riedlbauer-Abschied.

Er habe deshalb bereits Anfang Juli die Amtsleiter aus dem Bereich des Kulturdezernats per Mail aufgefordert, ihm ihre Vorstellungen eines Kulturdezernats 2030 zu schildern, so Zeidler. Mehrfach sei dabei auch die Lösung vorgeschlagen worden, die er nun im Gemeinderat zur Abstimmung stellte.

Kultur und Bildung haben in Biberach einen wichtigen Stellenwert. Trotzdem müssen in einem künftigen Dezernat, das beide Bereiche abdeckt und deren Stellenwert betont, auch Synergien möglich sein. Norbert Zeidler

Neues Dezernat „Bildung und Kultur“

Demnach soll mit Riedlbauers Abschied das Amt für Bildung,Betreuung und Sport (ABBS) aus dem Dezernat II (zuständig Erster Bürgermeister Ralf Miller) in das Dezernat IV (bisheriges Kulturdezernat) verlagert werden. Gesucht wird als Nachfolgerin oder Nachfolger für Jörg Riedlbauer also die Leitung eines Dezernats „Bildung und Kultur“.

„Kultur und Bildung haben in Biberach einen wichtigen Stellenwert. Trotzdem müssen in einem künftigen Dezernat, das beide Bereiche abdeckt und deren Stellenwert betont, auch Synergien möglich sein“, formulierte der OB seine Erwartung. Die Stelle der künftigen Dezernatsleitung wird im Beamtenverhältnis bis Besoldungsgruppe A16 bzw. im Beschäftigungsverhältnis bis Entgeltgruppe 15 TVöD ausgeschrieben und zum 1. Februar 2024 besetzt werden.

Aber auch in Zeidlers Zuständigkeitsbereich (Dezernat I) ändert sich zum 1. Februar 2024 etwas. Das Kämmereiamt wechselt vom Dezernat I ins Dezernat II in die Zuständigkeit von Ralf Miller. „Wir nutzen damit die Expertise und das Know-how von Ralf Miller“, so Zeidler. Der Erste Bürgermeister war zuvor lange Jahre Kämmerer des Landkreises Biberach.

„Ich sehe das als Vertrauensbeweis in seine Arbeit und ich bin mir sicher, dass er die beiden Hüte, die er aufhat, gut unterscheiden kann“, sagte Zeidler in Anspielung auf Millers weitere Funktion als Hospitalverwalter. Die Zuständigkeiten für die Stadtfinanzen sind dann wieder so, wie sie bis zum Abschied des früheren Finanzbürgermeisters Roland Wersch Ende 2018 davor bereits viele Jahre waren.

Wir hoffen auf Bewerber, die Bildung und Kultur als gleichberechtigte Bereiche sehen und nicht einen davon bevorzugen. Hildegard Ostermeyer

Hoffen auf Synergien

Im Gemeinderat stieß das auf Zustimmung. Das neue Dezernat „Bildung und Kultur“ sei schlüssig, sagte Uwe Zeller (Grüne). Das sah auch Stefanie Etzinger (Freie Wähler) so. Sie hoffe bei der Neubesetzung der Dezernatsleitung auf Bewerber mit hoher Kompetenz bei Change-Prozessen. Die Stelle an der Spitze des Dezernats müsse „sehr gut besetzt“ werden, sagte Elise Allgaier (SPD).

Wir machen es wieder so, wie wir es bis vor fünf Jahren schon hatten. Das ist ein erprobtes Modell. Ralph Heidenreich

Ihre Fraktion habe zunächst gehofft, dass die Kulturdezernatsleiterstelle im Zuge der Haushaltskonsolidierung entfallen könne, sagte Hildegard Ostermeyer (FDP). Man könne dem jetzigen Vorschlag aber folgen. Sie hoffe auf Synergien. „Wir hoffen auf Bewerber, die Bildung und Kultur als gleichberechtigte Bereiche sehen und nicht einen davon bevorzugen.“

Nicht nur „kulturbeflissene“ Bewerber

Ein klares Ja kam von Hans Beck (CDU). Die neue Struktur bedeute eine eindeutige Stärkung des Dezernats IV. „Wir hoffen, dass sich viele Bewerber melden, die nicht nur kulturbeflissen sind, sondern auch Management- und Führungskompetenzen mitbringen.“

Ralph Heidenreich (Linke) wies darauf hin, dass die großen Herausforderungen im Bildungs- und Kulturbereich in den kommenden Jahren anstehen, wenn einige der dort angesiedelten Amtsleiter in Ruhestand gehen. Beim Thema Finanzen sehe er hingegen nichts Neues. „Wir machen es wieder so, wie wir es bis vor fünf Jahren schon hatten. Das ist ein erprobtes Modell.“