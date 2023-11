Das Amtsgericht Biberach hat einen neuen Direktor. Seit dem 1. Oktober leitet Thomas Mönig die Behörde mit ihren 65 Beschäftigten, darunter neun Richtern, am Alten Postplatz. Für den 49-Jährigen aus Bad Wurzach ist das eine Rückkehr zu den Wurzeln, gleichzeitig aber auch ein Neuanfang.

„Heimatverbundenheit ist etwas, das mir sehr wichtig ist“, sagt Mönig. Die Region Oberschwaben/Allgäu sei für ihn diese Heimat. Und ein Grund dafür, dass es ihn nie für lange weggezogen hat.

Ich habe diese Tätigkeit sehr geschätzt. Thomas Mönig

Fest verwurzelt in Bad Wurzach, wie er selbst sagt, führte ihn der Weg zum Jurastudium nach Konstanz, anschließend kam er als Referendar zurück ans Landgericht Ravensburg. Nach einer Zeit bei der dortigen Staatsanwaltschaft war Mönigs erste Richterstelle am Amtsgericht Ravensburg, von wo aus ihn der Weg wieder ans Landgericht führte.

Elf Jahre Leiter der JVA

2008 nutzte er die Chance, in den Vollzug zu wechseln und wurde stellvertretender Leiter der JVA Ravensburg. Nach Zwischenstationen im Justizministerium und am Oberlandesgericht Stuttgart übernahm er 2012 die Leitung der JVA in Ravensburg, weil sein Vorgänger in diesem Amt, Alexander Boger, als Direktor ans Amtsgericht Biberach wechselte ‐ so wie Mönig nun selbst.

Elf Jahre lang war der Wurzacher Leiter der JVA. „Ich habe diese Tätigkeit sehr geschätzt“, sagt der 49-Jährige. Von Zeit zu Zeit sei aber ein Wechsel sinnvoll, „der Sache wegen und auch, weil man sich überlegt, wie die eigene berufliche Perspektive aussieht“. Als sich die Möglichkeit bot, in Biberach die Nachfolge von Amtsgerichtsdirektor Gerhard Bayer anzutreten, habe er sich nach gründlicher Überlegung beworben. „Solche Möglichkeiten zum Wechsel bieten sich nicht so oft.“

Von einem Chef, der nur jammert, kann man keine Lösungen erwarten. Thomas Mönig

Humor schadet nicht

Die Aufgabe in Biberach ist für Thomas Mönig somit ein Wechsel zurück in die Richterrobe, die Stadt selbst wiederum ist für ihn neu. „Es wäre eine schwer vertretbare Unvollkommenheit, diese Ecke Oberschwabens nicht zu kennen“, meint er. Dass man es in Biberach aushalten könne, habe er bereits in den wenigen Wochen seiner neuen Tätigkeit schon feststellen dürfen.

Bodenständig sei ein Begriff, der ihn gut charakterisiere, sagt Mönig. „Das passt auch ein Stück weit zum Amtsgericht.“ Der 49-Jährige pflegt den schwäbischen Dialekt, spricht ruhig und lacht immer wieder. Er verfüge über eine gewisse Gelassenheit, gepaart mit Ernsthaftigkeit und einer positiven Grundhaltung. „Und etwas Humor schadet in meiner Aufgabe auch nicht“, sagt er. „Von einem Chef, der nur jammert, kann man keine Lösungen erwarten.“

Die Justiz muss auch nahbar sein. Thomas Mönig

Das menschliche Problem hinter jedem Fall sehen

Derzeit verbringt Thomas Mönig viel Zeit damit, Gespräche mit den Mitarbeitern zu führen. „Jeder soll hier gerne seine Arbeit machen.“ Das sei sein Ziel ‐ trotz großem Erledigungsdruck und Personalengpässen, die es auch in der Justiz gebe.

Aber er will künftig auch selbst wieder im Gerichtssaal sitzen, verhandeln und Recht sprechen. Auch hier hat Mönig seine Prinzipien. „Jeder Richter muss in seinem juristischen Handwerk gründlich sein und darf keine Mühen scheuen.“ Wichtig sei aber auch, zu wissen, dass es um mehr als nur um juristische Ergebnisse gehe. „Es sind ja immer Menschen beteiligt. Deshalb muss man auch das menschliche Problem hinter jedem Fall sehen und versuchen, über das juristische Ergebnis hinaus zur Problemlösung beizutragen.“

Und wenn er der Meinung ist, dass es weiterhilft, dann spreche er einen Angeklagten auch mal direkt auf Schwäbisch an, sagt Mönig. „Die Justiz muss auch nahbar sein.“