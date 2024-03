Problemlagen nehmen zu: So stellt sich die Caritas zukunftsfähig auf 

Seit einem Jahr hat die Caritas Biberach-Saulgau ein neues Leitungsteam. Nachdem Peter Grundler, der die Caritas mehr als 30 Jahre lang geprägt hatte, Ende März 2023 in den Ruhestand ging, stellte sich die Caritasregion neu auf. Es ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft, den die Führungskräfte und alle Mitarbeitenden gemeinsam gegangen sind und noch gehen werden. Die Gesellschaft befindet sich in einem ständigen Wandel und diesen Wandel gilt es, mitzugehen. Die Caritas befindet sich im Dienst der Menschen, es geht darum, auch mit knapper werdenden Ressourcen das Beste für die Menschen, die sich an die Caritas wenden, herauszuholen.

Seit 1. April 2023 ist Sara Sigg die neue Regionalleiterin der Caritas Biberach-Saulgau. Sie trat damit in die Fußstapfen von Peter Grundler: „Es ist sein Verdienst, was die Caritas bisher erreicht hat, es ist sein Boden, den er uns bereitet hat, und ich bin sehr glücklich, dass ich diese Stelle nun weiter ausfüllen darf“, sagt Sigg. Dabei galt es im vergangenen Jahr auch, den Blick in die Vergangenheit zu richten. „Wir haben vieles hinterfragt, was bisher selbstverständlich war, und befassen uns nun mit den Herausforderungen der Zukunft.“

100 Mitarbeiter, 500 Ehrenamtliche

Dafür hat die Caritasleiterin ein Team um sich: Annika Dangel ist die Fachleiterin Soziale Hilfen, Anna Bantleon hat die Fachleitung Solidarität inne und Wolfgang Högerle leitet den Fachbereich Wirtschaft und Finanzen. „Ich habe ein tolles Leitungsteam, wir entwickeln die Caritas gemeinsam weiter und jeder bringt seine Fähigkeiten ein“, sagt Sara Sigg. Dazu kommen rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rund 500 Ehrenamtliche. Und damit ist die Caritas Biberach-Saulgau gut aufgestellt.

Ein Schwerpunkt, den sich das Leitungsteam für das Jahr 2024 gesetzt hat, ist auf jeden Fall, die vielen Angebote der Caritas noch bekannter zu machen. Dabei spielen auch die sozialen Medien eine entscheidende Rolle. „Vor allem junge Menschen können wir so besser erreichen“, sagt Sara Sigg. Sie betont aber: „Wir haben Angebote für alle Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Konfessionen, jeder kann sich an uns wenden“, so die Regionalleiterin. „Uns ist aber auch bewusst, dass die Menschen nur in Notsituationen zu uns kommen.“

Multidimensionale Problemlagen

Aktuell gibt es eine hohe Nachfrage in allen Diensten. Was besonders auffällig ist: Viele Menschen kommen mit multidimensionalen Problemlagen in die allgemeine Sozialberatung. „Das heißt, die Menschen haben nicht nur mit einem Problem zu kämpfen, sondern mit mehreren“, sagt Annika Dangel. So kann es beispielsweise eine Suchtproblematik geben und zusätzlich eine Krise in der Ehe. „Wir versuchen dann, ein Problem nach dem anderen anzugehen und vermitteln auch an andere Stellen“, so die Fachleiterin. Was auch zur Wahrheit gehört: „Das Frauenhaus ist zeitweise immer wieder voll belegt, das ist eine krasse Entwicklung.“

Und auch bei der Stiftung „Kinder in Not“ gehen unzählige Anfragen ein. „Wir haben so viele Anfragen wie nie“, sagt Anna Bantleon. 2023 gab es 113 Kinder in Biberach, die Unterstützung erhielten. Im Jahr zuvor waren es noch 70 Kinder. „Und dabei handelt es sich oft um Familien, die noch kurze Zeit zuvor nie gedacht hätten, dass sie sich an die Stiftung wenden.“ So kann der plötzliche Tod eines Elternteils die Familien vor eine große finanzielle Not stellen. „Und hier kommen wir ins Spiel“, sagt Anna Bantleon.

Einen Zuwachs an Fallzahlen gibt es auch beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Im Jahr 2023 gab es fünf Fälle. „Und das ist schon viel in diesem Bereich“, sagt Annika Dangel.

Finanzierung ist komplex

Und all diese Angebote, Projekte und Hilfen der Caritas müssen auch finanziert werden. Darum kümmert sich Wolfgang Högerle. „Wir haben ein komplexes Finanzsystem. Es gibt kaum einen Dienst, der voll finanziert ist.“ Der Bereichsleiter Finanzen jongliert also immer mit den Zahlen, hat die Kosten im Blick und kümmert sich um den richtigen Einsatz der Spenden. „Der Trend geht hier auch ganz klar zur Projektfinanzierung“, sagt Högerle. „Und oftmals haben wir wirklich gute Projekte, für die die Finanzierung zwar für ein Jahr gesichert ist und danach müssen wir schauen, wie es weitergeht und wir es finanzieren können.“

„Wir sind aber glücklicherweise in der Situation, dass sich das Spendenaufkommen nicht verringert hat und dafür sind wir den Menschen sehr dankbar“, sagt Sara Sigg. Denn ohne diese finanzielle Unterstützung von Privatpersonen, Gruppen, Vereinen und auch den vielen Kooperations- und Projektpartnern wäre eine umfangreiche Arbeit im Dienste der Menschen nicht möglich.