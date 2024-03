Schläge, Tritte, sexuelle Übergriffe: Aus Schulen in Deutschland werden mehr Fälle von Gewalt bekannt. Den Landeskriminalämtern und Bildungsministerien wurden Tausende solcher Vorfälle gemeldet, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ergab. Allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gab es demnach 2022 rund 5400 Gewaltdelikte. Neuere Zahlen liegen den Ländern zumeist noch nicht vor. Wie sehen Schulleiter von weiterführenden Schulen in Biberach die Situation?

An jedem Schultag in Berlin gibt es laut dpa im Schnitt mindestens fünf Polizei-Einsätze So sieht es in anderen Bundesländern für 2022 aus: In Baden-Württemberg gab es dem Landesinnenministerium zufolge 2243 Gewaltfälle, in Sachsen 1976, in Bayern sind es 1674 Fälle vorsätzlicher leichter Körperverletzung gewesen. In Brandenburg sprach die Polizei von 910 sogenannten Rohheitsdelikte. In allen vier Ländern stieg die Zahl im Vergleich zur Zeit vor Corona.

Wer sich vor Corona schon eher zurückgezogen hat, zieht sich noch etwas mehr zurück. Wer vorher schon lauter und körperlicher war, ist es jetzt noch etwas mehr. Marcus Pfab

„Ich habe keine aktuellen Zahlen und auch keine konkreten Fallzahlen“, sagt Marcus Pfab, Rektor der Dollinger-Realschule in Biberach, die größte ihrer Art im Land. Es gebe Fälle, bei denen Gewalt im Spiel sei. „Möglicherweise sind wir da seit der Corona-Pandemie auch sensibler für derartige Vorfälle, nachdem wir so etwas zwei Jahre lang gar nicht mehr hatten.“ Eventuell werde den Behörden deshalb auch mehr gemeldet. „Wenn die Zeit der Pandemie dazu geführt hat, dass wir jetzt genauer hinschauen und sensibler für Gewalt sind, dann hat das für mich etwas Positives“, sagt Pfab.

Er persönlich beobachte, dass sich manche Verhaltensweisen bei Schülern verstärkt hätten: „Wer sich vor Corona schon eher zurückgezogen hat, zieht sich noch etwas mehr zurück. Wer vorher schon lauter und körperlicher war, ist es jetzt noch etwas mehr.“ Das sei aber auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen seit Corona.

Probleme mit Impulskontrolle

„Wichtig ist, dass wir bei Fällen von Gewalt schnell und konsequent handeln“, so Pfab. Hierfür wünsche er sich noch mehr Unterstützung. „Zum einen durch das Elternhaus, zum anderen hätte ich gerne soziale Verhaltenstrainings für auffällige Schüler.“

Dass die Zahl von Gewaltfällen gestiegen ist, könne er für das Pestalozzi-Gymnasium (PG) nicht bestätigen, sagt Schulleiter Peter Junginger. „Was ich aus meiner Beobachtung heraus sagen kann, ist, dass die Zahl der Schüler, die Probleme mit ihrer Impulskontrolle hat, zugenommen hat. Die gehen schneller an die Decke oder werden schneller handgreiflich.“ Hier versuche man, mit Schulsozialarbeit entgegenzuwirken.

Mehr Ich-Bezogenheit

„Was wir seit Corona feststellen, ist eine zunehmende Ich-Bezogenheit der Schülerinnen und Schüler“, sagt Junginger. Dieser Egoismus mache ihm Sorgen. „Wir versuchen da sozialpädagogisch gegenzusteuern, aber mir fällt diese Haltung auch gesamtgesellschaftlich auf.“

Auch Jungingers Kollege Ralph Lange vom benachbarten Wieland-Gymnasium (WG) kann einen Trend zu mehr Gewalttaten an seiner Schule nicht bestätigen. „Wir haben an der Schule kein wahrnehmbares Kriminalitätsproblem. Allerdings beobachtet auch er seit der Pandemie teilweise Veränderungen im sozialen Umgang. „Da wird schneller mal jemand geschubst oder wird verbal ausfällig.“

Mein Eindruck ist eher, dass manche Schülerinnen und Schüler ruhiger und in sich gekehrter sind. Markus Ohlhauser

Keine Auffälligkeiten in Sachen Gewalt an der Schule sehen auch die Leiter weiterer Biberacher Schulen. „Sicher hat Corona Auswirkungen an der Schule gehabt, aber nicht im kriminellen Bereich“, sagt Stefanie Maier-Stützle, Rektorin der Mali-Gemeinschaftsschule. Eher gehe es um seelische Probleme, die manche Kinder seither hätten.

Einer Ansicht, der auch Markus Holzschuh, Leiter des katholischen Bischof-Sproll-Bildungszentrums in Rißegg zustimmt. „Das ist der eine oder andere Schüler etwas aus dem Tritt geraten, auch was das Arbeitsverhalten angeht, aber im Bereich Gewalt haben wir keine Zunahme festgestellt.

Und auch für Markus Ohlhauser, Leiter der beruflichen Gebhard-Müller-Schule in Biberach, sieht keine Zunahme von Gewalttaten an der Schule seit Corona. „Mein Eindruck ist eher, dass manche Schülerinnen und Schüler ruhiger und in sich gekehrter sind. Wir gehen offen und wertschätzend mit den Schülern um, das wirkt sich auf das gute Klima in der Schule aus“, ist er überzeugt.