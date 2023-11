Der Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“ ist Eigentümer der Grundstücke und Gebäude auf den ehemaligen Krankenhausarealen. Für die Gebäude in Ochsenhausen, Riedlingen und Laupheim tritt der Eigenbetrieb als Vermieter auf. In Biberach erfolgt bekanntlich der Abbruch der Klinikgebäude. So sieht es derzeit an den einzelnen Standorten aus.

Laupheim: Der Landkreis treibt seine Planungen für das Ärztehaus in der Eugen-Bolz-Straße weiter voran. Wie bereits berichtet, wird der ehemalige OP-Bereich im dritten Obergeschoss für das Medizinische Versorgungszentrum der Sana umgebaut. Im Ärztehaus sind zudem weitere Maßnahmen geplant, unter anderem die Sanierung der alten Sanitärbereiche, die Verschattung der Westseite sowie Elektroarbeiten. Die Kosten für den Umbau des dritten Obergeschosses werden derzeit auf rund 1,15 Millionen Euro geschätzt, für die weiteren Arbeiten ist eine Million Euro eingeplant. Diese Maßnahmen sollen bis zum kommenden Sommer umgesetzt sein. Des Weiteren sind 500.000 Euro für die Ansiedlung einer weiteren Praxis vorgesehen.

Auf dem Dach des sanierten Wohnheims an der Bronner Straße, in dem Platz für 90 Geflüchtete geschaffen wurde, ist die Installation einer Photovoltaikanlage geplant. Hier wird mit Kosten in Höhe von 100.000 Euro gerechnet.

Riedlingen: Alle ehemaligen Klinikstandorte seien den Kommunen angetragen worden, wie Landrat Mario Glaser in der Sitzung erinnerte. Die Stadt Riedlingen sei jedoch nach wie vor nicht interessiert, sagte Glaser. Kreisrat und Bürgermeister Marcus Schafft bestätigte dies. Im kommenden Jahr sei geplant, für Wohnheim und Ärztehaus ein Sanierungskonzept zu besprechen. Auf Nachfrage von Kreisrat Hans Petermann sagte Finanzdezernent Holger Adler, dass es im Interesse des Landkreises liege, dass die dort ansässigen Praxen erhalten blieben. Er sehe auch keinen Grund, den OP-Bereich zu schließen, solange dieser genutzt werde. Derweil sprach der Landrat von einem Damoklesschwert und gab zu bedenken, dass der Landkreis im OP-Bereich keine Investitionen mehr tätigen werde und gleichzeitig aber die medizinischen Anforderungen an einen OP-Bereich zunehmen würden. Auch die alte Gasheizung in dem Gebäude könnte mittelfristig ein Thema werden. Gleichzeitig werde das Wohnheim ertüchtigt. Das könnte langfristig als Unterkunft für Berufsschüler dienen. Aufgrund der Haushaltslage sei er da aber zurückhaltend, sagte Glaser.

Ochsenhausen: Im Gegensatz zur Stadt Riedlingen ist die Stadt Ochsenhausen durchaus am ehemaligen Klinikgebäude interessiert. Eigentlich war der Rückbau der Gebäude dort bereits vorgesehen, doch der Standort wird für die Unterbringung von Geflüchteten benötigt und bleibt vorerst im Eigentum des Landkreises. Daran werde sich bis auf Weiteres auch nichts ändern, wie Landrat Glaser feststellte. Sollte sich die Flüchtlingssituation entspannen und das Gebäude nicht mehr benötigt werden, werde der Landkreis wieder Gespräche mit der Stadt aufnehmen, versicherte Glaser.

Biberach: Auf dem ehemaligen Klinikgelände schreiten die Abbrucharbeiten bekanntlich weiter voran. Eine erste Teilübergabe an die Stadt Biberach mit 45.000 der insgesamt 108.000 Quadratmeter erfolgte mit dem Bereich an der Riedlinger Straße bereits. Nach dem Umzug der DRK-Rettungswache Mitte kommenden Jahres verschwinden mit der alten Rettungswache und dem Bibernest die letzten Gebäude. „Bis Ende 2024 wollen wir fertig sein und das komplette Grundstück an die Stadt übergeben“, sagte Adler. Der Finanzdezernent äußerte sich zudem optimistisch, dass die Kosten für den Abbruch deutlich unter den ursprünglich veranschlagten 13,25 Millionen Euro liegen werden. „Insgesamt planen wir mit elf Millionen Euro“, sagte Adler. Im Jahr 2025 rechnet der Landkreis dann mit der Schlusszahlung der Stadt Biberach für das ehemalige Klinikgelände in Höhe von 4,4 Millionen Euro.

Auf dem Areal entsteht bekanntlich das Baugebiet Hirschberg. Dort hat die Stadt dem Landkreis ein Optionsrecht für den Erwerb eines etwa 1500 Quadratmeter großen Grundstücks eingeräumt. Ob diese Option gezogen wird, muss der Kreistag noch entscheiden. Im Liquiditätsplan für die Jahre 2024 bis 2027 sind für diesen Fall Erschließungsmaßnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Euro hinterlegt.