Fast ein halbes Jahr ist inzwischen seit dem Brand der der im Bau befindlichen Sozialwohnungen der Baugenossenschaft (BG) Biberach in der Hans–Liebherr–Straße vergangen. Noch immer ist nicht klar, wie schwerwiegend der Schaden an dem in Holzbauweise errichteten Gebäude tatsächlich ist und ob es im schlimmsten Fall sogar abgerissen werden muss. Die Baugenossenschaft äußerst sich auf eine entsprechende Anfrage nur vage.

Zur Erinnerung: Die Arbeiten an dem Neubau in der Hans–Liebherr–Straße 8, in dem 18 Sozialwohnungen entstehen sollen, waren bereits relativ weit fortgeschritten, als es am Abend des 17. Februar zu dem Feuer kam. Klar schien bereits bald, dass der Brand im Bereich der obersten Wohnung in der von der Straße abgewandten Gebäudeseite ausgebrochen war. Keine Informationen gab es seither zur Brandursache und der Schadenshöhe.

Projekt ist „etwas komplizierter geworden“

Patrick Detzel, Geschäftsführer der BG, äußerte einige Tage nach dem Brand die Hoffnung, dass die Schäden repariert und das Gebäude wie geplant fertiggestellt werden könnte.

Der Brandfall hat uns vor einige Herausforderungen gestellt und die Fortsetzung des Projekts ist etwas komplizierter geworden. Patrick Detzel

Er deutete damals aber bereits auch an, dass im schlimmsten Fall der Abriss des gesamten Gebäudes drohe, falls giftige Stoffe, die beim Brand freigesetzt wurden, in die Wände des gesamten Hauses eingedrungen sind und durch eine Reinigung nicht beseitigt werden können.

Auch versicherungstechnisch sei der ganze Fall kompliziert, weil es sich um ein noch nicht fertiggestelltes Gebäude handle, sagte Detzel damals.

Aktuell gehen die Arbeiten in der Hans-Liebherr-Straße nicht weiter. (Foto: Gerd Mägerle )

Knapp sechs Monate später ist zumindest äußerlich nicht viel passiert. „Der Brandfall hat uns vor einige Herausforderungen gestellt und die Fortsetzung des Projekts ist etwas komplizierter geworden“, schreibt Detzel auf eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Die in erster Linie betroffene Versicherungsgesellschaft nimmt dabei leider eine Haltung ein, bei der eine juristische Auseinandersetzung immer wahrscheinlicher wird. Patrick Detzel

Juristische Auseinandersetzung wird wahrscheinlicher

Die BG sei momentan dabei, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um das Projekt wieder auf Kurs zu bringen. Das beinhalte Gespräche mit verschiedenen Beteiligten, darunter auch Versicherungsunternehmen. In solchen Situationen sei es oft so, dass die genauen Umstände und Verantwortlichkeiten sorgfältig von jeder Seite geprüft werden müssten, was Zeit in Anspruch nehme.

„Die in erster Linie betroffene Versicherungsgesellschaft nimmt dabei leider eine Haltung ein, bei der eine juristische Auseinandersetzung immer wahrscheinlicher wird“, so der BG–Geschäftsführer.

Es sei der BG sehr wichtig, transparent zu sein und über die Fortschritte des Projekts zu informieren. „Aber wir möchten auch sicherstellen, dass wir genaue und vollständige Informationen weitergeben. Daher bitten wir um etwas Geduld, während wir die Dinge klären und hoffen, in naher Zukunft detailliertere Informationen zur Verfügung stellen zu können“, schreibt Detzel.