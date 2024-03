So steht es im Landkreis Biberach um die Klimaneutralität

Der Klimawandel ist eine der größten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Das Land Baden-Württemberg hat sich für die kommenden Jahre und Jahrzehnte ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. Um diese zu erreichen, muss im Kleinen begonnen werden. So hatte der Biberacher Kreistag bereits im Jahr 2021 beschlossen, den Städten und Gemeinden im Landkreis unter 20.000 Einwohnern eine Grundlage zur eigenen Klimaneutralität an die Hand zu geben. Nun ist das umfassende Klimapaket für den Kreis erstellt, an dem die Biberacher Energieagentur rund ein Jahr gearbeitet hat.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir den Kommunen nun diese tolle Grundlage zur Verfügung stellen können“, sagt Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg/Biberach. „Wir haben uns alle Städte und Gemeinden unter 20.000 Einwohnern genau angeschaut, Zahlen erhoben und einen Steckbrief für Energiepotenziale erstellt.“ Es ist eine Bestandsaufnahme, sodass jede Kommune weiß, wo sie gerade steht und in welche Richtung die Entwicklung gehen soll.

Kommunales Handeln gefordert

Die einzelnen Klimapakete gehen in den kommenden Tagen nun an alle Kommunen raus und diese können dann nach Belieben mit dem Konzept arbeiten. Und natürlich spielen die Bürgerinnen und Bürger hier eine entscheidende Rolle, denn jeder Einzelne kann und sollte etwas für den Klimaschutz tun. „Dieses Klimapaket ist eine gute Grundlage für die kommunale Wärmeplanung“, sagt Walter Göppel. „Und das Wichtigste: das Paket ist jederzeit fortschreibbar.“

Und auch für die Städte und Gemeinden ist das ein guter Ansatz, um die Klimaschutzstrategie weiterzuverfolgen. „Dieses ganze Thema bedingt kommunales Handeln“, sagt Bad Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet. „Wir haben nun eine Handlungsrichtlinie, mit der wir uns eingehend befassen werden.“ Auch für Peter Diesch, Bürgermeister von Bad Buchau, ist das Klimapaket ein wichtiger Schritt für die Zukunft: „Jede Gemeinde tut gut daran, es öffentlich zu machen, mit den Gemeinderäten zu besprechen und auch die Bürger mit einzubeziehen.“ Für extrem wichtig halte er die Fortschreibung: „Schließlich ist es wichtig zu wissen, wie wir uns in den kommenden Jahren entwickeln.“

Potenzial ist vorhanden

Auch für Landrat Mario Glaser ist das Klimapaket sehr wichtig, vor allem für Kommunen unter 20.000 Einwohnern. Denn bereits im Jahr 2020 hatte das Land die kommunale Wärmeplanung für Stadtkreise und große Kreisstädte beschlossen, die zu 100 Prozent über Landeszuschüsse abgedeckt sind. Hier profitierten bereits die Städte Biberach und Laupheim und nun geht es auch in den anderen Kommunen des Landkreises weiter. Es geht darum, alle zusammenzubringen und für die Energiewende zu motivieren. „Wir stehen im Landkreis bereits schon sehr gut da“, sagt Landrat Glaser. „Aber es gibt immer Luft nach oben. Potenzial haben wir jedenfalls genügend.“

75 Prozent der Kosten für das Klimapaket kommen im Übrigen aus dem Fördertopf „Klimaschutzplus“ des Landes, der Landkreis übernimmt hierbei gerne die restlichen 25 Prozent. Der Eigenanteil für den Landkreis liegt bei 50.400 Euro. „Eine Summe, die es sich lohnt, zu investieren“, so Mario Glaser.

Spitzenreiter ist Uttenweiler

Denn laut den Erhebungen der Energieagentur haben bereits zwölf Kommunen eine über einhundertprozentige bilanzielle erneuerbare Stromabdeckung. Spitzenreiter ist hier die Gemeinde Uttenweiler mit 565 Prozent. „Die größte Herausforderung liegt bei der Wärmewende“, sagt Walter Göppel. „Da hat Dürmentingen mit rund 87 Prozent den höchsten erneuerbaren Anteil. Erfreulich ist, dass bereits 17 Gemeinden die 50-Prozent-Marke überschritten haben.“ Auch er ist sicher, dass in den kommenden Monaten und Jahren noch einige vorhandene Potenziale im Landkreis ausgeschöpft werden können.