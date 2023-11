Die FDP muss ihre bundesweit rund 75.000 Mitglieder zum Verbleib in der Ampel-Koalition befragen. So will es eine Initiative der Kasseler FDP, die dafür die notwendigen 500 Mitgliederunterschriften gesammelt hat. Der Biberacher FDP-Kreisvorsitzende und die Vertreter der FDP-Fraktion im Biberacher Gemeinderat haben zu der Fragestellung eine ganz klare Haltung.

Seit den schlechten Ergebnissen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen rumort es in der FDP. Verstärkt wurde dies zuletzt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Etliche Parteimitglieder sind der Meinung, die Liberalen müssten die Ampelkoalition auf Bundesebene verlassen, andernfalls drohe schon bald der Sturz in die Bedeutungslosigkeit.

Es soll am Ende nicht heißen: Die FDP läuft davon, wenn’s brenzlig wird. Gerd Reichert

Eine Initiative um den Kasseler FDP-Vorsitzende Matthias Nölke hat inzwischen mehr als 500 Unterschriften von FDP-Mitgliedern gesammelt, die notwendig sind, um eine parteiinterne Mitgliederbefragung durchzuführen. Spätestens im Frühjahr soll diese stattfinden, die Frage dabei wird lauten: „Soll die FDP in der Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung bleiben?“

Keine gute Idee

Der Biberacher FDP-Kreisvorsitzende Gerd Reichert aus Ochsenhausen wird sich seinem Kollegen aus Kassel nicht anschließen. „Ich werde nicht dafür stimmen, dass wir die Ampel verlassen.“ Die Situation in der Bundesregierung sei aktuell zwar nicht einfach, aber es sei keine gute Idee, die Koalition zu verlassen. „Wenn man Gegenwind bekommt, muss man sehen, wie man die Probleme löst. Es soll am Ende nicht heißen: Die FDP läuft davon, wenn’s brenzlig wird“, so Reichert. Die Partei müsse zu der von ihr übernommenen Verantwortung stehen. Gleichwohl könne er verstehen, dass viele FDP-Mitglieder schon enttäuscht darüber seien, dass in der Bundesregierung zu wenig liberale Politik sichtbar sei.

FDP-Gemeinderatsfraktion ist sich einig

Auch die drei Mitglieder der Biberacher FDP-Gemeinderatsfraktion (Hildegard Ostermeyer, Oliver Lukner und Günter Warth) sind sich einig. „Wir werden für den Verbleib in der Ampelkoalition stimmen“, schreiben sie auf Anfrage der SZ in einer gemeinsamen Stellungnahme.

„Die Urteile des Bundesverfassugnsgerichtes müssen eingehalten werden - und zwar zu Finanzen wie auch zu Umwelt- und Klimaschutz gleichermaßen.“ FDP-Politik decke beides ab, so die Biberacher Stadträte, „die Einhaltung der Schuldenbremse plus Ausnahmeregelungen für außergewöhnliche Notlagen sowie die schrittweise Ausweitung der CO₂-Preise, was CO₂-Einsparungen dann auch tatsächlich belohnt und die Finanzierung des sozialen Ausgleichs ermöglicht“.

Bindend ist das Ergebnis der Befragung für die Parteispitze im Bund übrigens nicht. Welches Gewicht es hat, dürfte auch von der Höhe der Beteiligung abhängen.