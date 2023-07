So sieht es gerade auf dem ehemaligen Klinikareal aus

Das alte Krankenhausareal im Herzen der Stadt Biberach ist bald Geschichte. Derzeit findet man dort eine Baustelle der Superlative vor. Auf rund elf Hektar Fläche werden zigtausend Tonnen Material bewegt. Holger Thiessen und Uwe Aßfalg vom Landratsamt Biberach gewährten bei einem Rundgang Einblicke in die Großbaustelle zwischen Ziegelhaus– und Riedlinger Straße.

Die in vier Abschnitte geteilten Rückbauarbeiten sind schon weit fortgeschritten. Die Bauabschnitte eins und zwei sollen schon in gut zwei Monaten an die Stadt Biberach übergeben werden. In diesen Tagen beginnen im ersten Bauabschnitt, der das Gebiet entlang der Riedlinger Straße umfasst, die Verfüllarbeiten. Noch ragen dort die Reste der Keller– und Lagerräume des ehemaligen Verwaltungsgebäudes aus dem Steilhang heraus. Sie reichen dreigeschossig in die Tiefe und beherbergten auch eine kleine Heizzentrale. Darin erinnern zwei 60.000–Liter-Öltanks, die am Rande des Hangs bereit für den Abtransport lagern.

Reste des Verwaltungsgebäuden stützen den „mächtigen Hang“

Aßfalg, Projektleiter für den Rückbau des alten Klinikareals, erläutert, dass die Gebäudereste im Hang verbleiben. Als Nächstes werden die Hohlräume verfüllt und dann komplett mit Auffüllmaterial bedeckt. Die Gebäudereste dienen als Stützmauern zur Hangsicherung. Hätte man die Kellermauern entfernt, wäre der Hang ins Rutschen gekommen „Der Hang ist zu mächtig“, stellt Aßfalg fest. Thiessen, Leiter des Amts für Liegenschaften und Gebäude, ergänzt, dass dann auch der große Baumbestand oberhalb des Hangs nicht zu retten gewesen wäre.

Dass möglichst viele Bäume auf dem Gelände erhalten bleiben, sei der ausdrückliche Wunsch von Landkreis und Stadt gewesen, berichtet Thiessen. In allen umweltrechtlichen Fragen wird der Landkreis von Diplom–Biologin Tanja Irg aus Schwendi begleitet. Wenn ein Baum nicht gerade umzufallen droht und damit ein Sicherheitsrisiko darstellt, wird er zunächst begutachtet und dann entschieden, ob er gefällt werden muss.

Abbruchmaterial soll möglichst ortsnah wiederverwertet werden

Auch ansonsten spiele das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle, bestätigt Thiessen. Dazu gehört, dass das Auffüllmaterial ausschließlich gewachsenen Boden enthält und nicht etwa Abbruchmaterial. Das soll dennoch möglichst ortsnah verwendet werden. „In Absprache mit der Stadt könnte es bei den Erschließungsarbeiten für den Straßenbau zum Einsatz kommen“, sagt Thiessen. Das ist jedoch nicht immer möglich. Untersuchungen des Bruchmaterials aus dem ersten Bauabschnitt wiesen jüngst auf einen zu hohen Salzgehalt hin, sodass dieses nicht für den Straßenbau vor Ort infrage kam. Die 13.000 Tonnen werden nun im westlichen Landkreis beim Bau eines Lärmschutzwalls verwendet.

Oberhalb des ersten Bauabschnitts schließt sich der zweite Bauabschnitt an. In diesem Bereich war die Krankenhauskapelle beheimatet. Die wurde nicht nur von Patienten geschätzt. Rund 220 Gläubige feierten dort über Jahrzehnte regelmäßig ihren Gottesdienst. Ein weiteres markantes Gebäude in diesem Bereich war das viergeschossige Apartmenthaus, dessen rund 600 Quadratmeter große und sechs bis sieben Meter tiefe Baugrube in Kürze verfüllt wird.

Schwesternwohnheim hinterließ 12.000 Tonnen recyclingfähiges Material

Die Verfüllarbeiten der Baugrube, die das ehemals 43 Meter hohe Schwesternwohnheim hinterlassen hat, sind bereits abgeschlossen. Circa 12.000 Tonnen recyclingfähiges Material aus dem Abbruch des zwölfgeschossigen Hochhauses lagern nun einige Meter weiter in der Nähe der DRK–Rettungswache.

Zu sehen sind noch die Reste des überirdischen Verbindungsgangs zwischen Wohnheim und Krankenhaus. Auf den zweiten Verbindungsgang, der zwölf Meter unter der Erde verlief, deutet dagegen nichts mehr hin. Bis zum Beginn der Vegetationsperiode am 15. März hatte die Firma Lämmle bereits mit dem Abriss des Klinikgebäudes begonnen. Um den Großteil des Komplexes kümmert sich das Unternehmen aus Füramoos dann ab Mitte Oktober.

Eine–Million–Euro–Maschine ermöglicht Vor–Ort–Recycling

Dennoch sind die Arbeiter nicht beschäftigungslos. Neben dem ersten Flügel des Klinikgebäudes ist auch das komplette Parkdeck bereits abgerissen. Zum Einsatz kommt gerade eine 80 Tonnen schwere Brecheranlage im Wert von rund einer Million Euro. „Der Brecher hat eine Leistung von bis zu 200 Tonnen Betonbruch pro Stunde“, berichtet Projektleiter Aßfalg. Mit unterschiedlichen Einsätzen siebt die Anlage verschiedene Materialien wie Kunststoffe aus und ermöglicht so ein Vor–Ort–Recycling.

Noch vor dem Abbruch wurden alle Gebäude und auch die Ausstattung der insgesamt 2237 Räume auf Wiederverwertbarkeit geprüft. So fanden viele Einrichtungsgegenstände in Büroeinheiten oder Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Verwendung. Brandschutzdeckenplatten konnten im Riedlinger Kreisgymnasium verbaut werden. Überall seien zudem Proben entnommen worden, um Hinweise auf mögliche Belastungen aufzuspüren. Besonders genau schaute das Regierungspräsidium bei der ehemaligen Nuklearmedizin hin, damit Gesundheitsrisiken wegen verbliebener Nuklide ausgeschlossen werden können.

Klinikgebäude soll bis März 2024 weichen

Mittlerweile sind die Entkernungsarbeiten abgeschlossen, sodass im Gebäude nur noch wenig an das alte Erscheinungsbild erinnert. Einige Orientierungspunkte sind aber geblieben, wie die markanten Fahrstühle im Eingangsbereich. Alle aufgehenden, also überirdischen Bauteile des Klinikgebäudes sollen bis Mitte März 2024 zurückgebaut werden. Dabei wirken große Kräfte, etwa die einer drei Tonnen schweren Abbruchschere mit einer Öffnungsweite von knapp einem Meter und einer Schließkraft von 130 Tonnen.

Äußerst kreativ habe das Vermessungsamt des Landratsamts bei den Planungen der knapp 13 Hektar großen Baustelle unterstützt, betont Aßfalg. Vor allem eine von Mitarbeiter Stefan Widmer anhand von elf Drohnenflügen erzeugte 3–D-Ansicht habe die Arbeit erleichtert und etwa bei der Berechnung der Haufwerke oder der Menge des Recyclingmaterials wertvolle Hilfe geleistet. „So waren passgenaue Aufträge möglich“, sagt Thiessen.

„Ganz ohne Beeinträchtigung geht es nicht“

Vom Parkdeck sind derweil nur noch die Fundamente und die acht bis 13 Meter tiefen Bohrpfahlgründungen übrig. Die Arbeiten am Parkdeck riefen den Unmut einiger Anwohner hervor, die sich über Lärm beschwerten. Nach den Pfingstferien seien daraufhin Lärmschutzwände aufgestellt worden, berichtet Thiessen, schränkt jedoch ein: „Ganz ohne Beeinträchtigung geht es nicht.“ Weitere Beschwerden wegen starker Staubbildung leitete der Landkreis an die benachbarte Baustelle zwischen Ziegelhaus– und Dunantstraße weiter, wo gerade der neue Kindergarten Hirschberg entsteht.

Bevor auch das Fundament des Parkplatzes entfernt wird, will Thiessen mit der Stadt abstimmen, ob sie die Fläche noch während der Erschließungsarbeiten nutzen möchte. „Dann würden wir diese Arbeiten erst später vornehmen“, sagt Thiessen. Die Zufahrt über die Ziegelhausstraße bleibt ansonsten bis zum Wendehammer vor der Praxis für Strahlentherapie erhalten.

DRK–Rettungswache bildet den Schlusspunkt

Mitte des kommenden Jahres will der Landkreis das Gelände an die Stadt Biberach übergeben. Der genaue Zeitpunkt hängt von der Fertigstellung der neuen DRK–Rettungswache am neuen Sana–Klinikum ab. Terminiert ist der Umzug derzeit für Juni. Dann verschwindet mit der Rettungswache auch das letzte Gebäude auf dem ehemaligen Klinikareal und die rund 13 Millionen Euro teuren Abbrucharbeiten sind abgeschlossen.