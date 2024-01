Budgetgrenzen und Quartalspauschalen sollen wegfallen sowie Ärzte eine Vorhaltepauschale bekommen: Diese Pläne für Hausarztpraxen hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu Jahresbeginn nach einem Gespräch mit Ärzten und Krankenkassen vorgestellt. Ziel der Reformen solle es sein, die Hausarztpraxen zu „entökonomisieren“. Für Patienten sollen die Reformen kürzere Wartezeiten und weniger Aufnahmestopps bedeuten. Das sagen Ärzte aus der Region Biberach zu den Vorschlägen des Gesundheitsministers.

„Mich freut, dass dem Minister die Hausarztversorgung wichtig ist. Ich bezweifle allerdings, ob die genannten Maßnahmen das Problem lösen“, sagt Ralf Rothenbacher, er seine hausärztliche Gemeinschaftspraxis im Ärztehaus am Biberacher Zeppelinring hat. Das Thema Budget sei bislang für ihn und andere Kollegen in der Region eher nicht das Problem gewesen. „Ich sehe das Problem eher darin, wie es mit der Hausarztversorgung im Kreis Biberach in den nächsten Jahren weitergeht.“

Uns fehlen rund 5000 Medizinstudienplätze pro Jahr, außerdem muss der Beruf des Hausarzts/der Hausärztin, den ich für die Königsdisziplin in der Medizin halte, wieder attraktiver gemacht werden. Ralf Rothenbacher

38 Prozent der Hausärzte im Kreis seien inzwischen 60 Jahre oder älter, sagt Rothenbacher. „Die werden in Ruhestand gehen, ohne dass entsprechend viele Nachfolgerinnen und Nachfolger bereitstehen. Noch mehr Menschen werden dann Schwierigkeiten haben, einen Hausarzt zu finden.“ Das sieht Rothenbacher als Problem, gerade vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft.

Wie lässt sich das aus seiner Sicht lösen? „Uns fehlen rund 5000 Medizinstudienplätze pro Jahr, außerdem muss der Beruf des Hausarzts/der Hausärztin, den ich für die Königsdisziplin in der Medizin halte, wieder attraktiver gemacht werden“, sagt Rothenbacher.

Zeit als limitierender Faktor

Für mehr Studienplätze spricht sich auch sein Kollege Christopher Maier, Vorsitzender der Kreisärzteschaft und Hausarzt in Hochdorf, aus. „Wir brauchen 5000 bis 6000 Plätze mehr. Außerdem hält ein Numerus Clausus von 1,0 junge Leute davon ab, Arzt werden zu wollen“, sagt er.

Die vorgeschlagene Entbudgetierung sei ein richtiger Schritt. „Ich würde mir das auch für die Fachärzte wünschen“, so Maier. Dass dies nun allerdings zur Folge hat, dass die Hausärzte mehr Patienten annehmen, wenn sie an kein gedeckeltes Budget gebunden sind, bezweifelt der Vorsitzende der Kreisärzteschaft. „Der limitierende Faktor für mehr Patienten ist nicht das Geld, sondern die Zeit.“ Er habe eine große Praxis, die abends bis 19 Uhr geöffnet sei, sagt Ralf Rothenbacher. „Aber irgendwann ist auch für uns der Arbeitstag einmal zu Ende.“ Und noch mehr Patienten in der bisherigen Arbeitszeit unterzubringen, gehe zulasten der Qualität, meint er.

„In die richtige Richtung“

Grundsätzlich erfreut zeigt sich der Bezirksvorsitzende des Hausärzteverbands für Südwürttemberg, Hausarzt Lutz Weber aus Laupheim, über den Gesprächsgipfel, der Anfang des Jahres in Berlin stattfand. Die Probleme der Hausärzte standen im Mittelpunkt der Runde. „Es wurde sich endlich an einen Tisch gesetzt und gemeinsam diskutiert“, sagt er. Der Minister habe sich lange jedem Gesprächsangebot verweigert.

Die Vorschläge des Ministers würden nun jedoch in die richtige Richtung gehen, so Weber. Der angekündigte Wegfall der Budgetgrenzen und Quartalspauschalen sei ein guter erster Schritt. „Durch den Wegfall der Pauschalen wird die Arbeit der Ärzte bezahlt, die auch erbracht wird“, sagt Weber.

Versorgungspauschale als Verbesserung

Es könne nicht sein, dass Ärzte bisher dafür bestraft worden sind, wenn sie Patienten behandelt haben, aber ihr Budget schon aufgebraucht war und sie für diese Leistung daher kein Geld bekommen haben. Bereits im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung seien diese Reformen versprochen worden. „Es wird jetzt endlich Zeit, dass diese auch umgesetzt werden“, sagt Weber.

Auch in der angekündigten Versorgungspauschale sieht Weber eine Verbesserung. Nach der aktuellen Gesetzgebung müssten chronisch kranke Patienten zweimal im Quartal einbestellt werden, damit die Ärzte die volle Bezahlung für die Behandlung der Patienten bekommen, so Weber. Durch die Neuregelung gehe es dann nach medizinischen Aspekten. „Der Patient müsste nach den Vorschlägen nun nicht mehr aus Abrechnungsgründen einbestellt werden, sondern nur noch nach medizinischen Aspekten“, sagt Weber. Daher würden die Praxen durch die Neuregelung entlastet.