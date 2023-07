Mit Bildergalerie: So schön war der Jahrgängerzug beim Schützenfest

Die große Nachmittagshitze hat kaum einen abgeschreckt: Am Samstagabend zogen traditionell wieder die Jahrgänger durch die Straßen der Altstadt. Die beiden ältesten Teilnehmerinnen waren Friedel Starzinsky und Bernhardine Mohr — beide 100 Jahre alt. Sie führten den Jahrgängerzug an.

Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten zuvor einen bewegenden Jahrgängergottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin erlebt, zelebriert vom katholischen Stadtpfarrer Stefan Ruf und seinem evangelischen Amtsbruder Ulrich Heinzelmann. Letzterer, heuer selbst 65er–Jahrgänger, appellierte in seiner Predigt, in unserer scheinbar so kurzatmigen Zeit öfter einmal inne zu halten und empfahl den Blick hinauf zum Kirchturm: „Unsere große Turmuhr empfinde ich fast wie einen Ruhepol im Getriebe unserer Stadt. Sie weist den Blick auch nach weiter oben.“

„Einer der intensivsten Schützen–Augenblicke“

In den Fürbitten zeigten sich die Vertreter der 40er– bis 95er–Jahrgänger dankbar dafür, diesen besonderen Tag erleben zu dürfen. Darauf nahm auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler in seinem Grußwort Bezug. „Das ist einer der intensivsten, schönsten und wirkmächtigsten Augenblicke von Schützen“, sagte er über den Jahrgängergottesdienst, der musikalisch beeindruckend vom Boehringer–Ingelheim–Chor und der Kleinen Schützenmusik musikalisch umrahmt wurde.

Anschließend zogen die Jahrgänger, begleitet von verschiedenen Spielmannszügen und Musikgruppen durch die dicht gesäumten Straßen der Altstadt. Eine besondere Idee hatte man sich für die 18 95er–Jahrgänger einfallen lassen: Sie wurden auf einem Wagen über die Zugstrecke gezogen.

Größere Lücken gegen Ende

Und so war es ein großes Hallo und Sehen–und–Gesehen–Werden zwischen Teilnehmern und Zuschauern, die wieder jede Menge kleine Geschenke bereit hielten, die sie den Jahrgängern um den Hals hängten. Und je Jünger die Jahrgänge wurden, desto größer wurde auch die Teilnehmerzahl. Das führte vor allem gegen Ende hin doch zu erheblichen Stockungen und Lücken im Zug, der mit fast zwei Stunden Dauer künftig sicher nicht mehr länger werden sollte.

Bernard Cruvillier aus der französischen Partnerstadt Valence war bei den 80ern dabei. (Foto: Hans-Bernd Sick )