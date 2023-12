„Rent a Redakteur“ („Mieten Sie sich einen Redakteur“) lautete der Titel einer Sommerserie der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach. So bewirteten Redakteure im Bierzelt des Schützenfests, verlegten Pflastersteine, arbeiteten im Unverpacktladen oder im Pflegeheim mit und verteilten Flyer. Ein letzter Einsatz war noch offen, den Redaktionsleiter Gerd Mägerle kurz vor Jahresende erledigte. Hier sein Bericht.

Als wir im Sommer die „Rent a Redakteur“-Serie starteten, erreichte uns auch eine Nachricht von Manuel Mohr, Präsident des Service-Clubs Round Table 75 Biberach, zu dieser Zeit im Italienurlaub. Ob nicht ein Redakteur am Stand der Round-Tabler auf dem Biberacher Christkindles-Markt eine Arbeitsschicht übernehmen könnte. Schließlich komme das eingenommene Geld zu 100 Prozent sozialen Projekten in der Region zugute. „Warum nicht?“, dachte ich mir im August, „Glühwein ausschenken macht Spaß und der Dezember ist noch weit weg.“

40.000 Euro an Spenden

Eigentlich hatte ich das Ganze schon vergessen, bis mich Manuel Mohr vergangene Woche an meinen Schichtbeginn am Montag um 11 Uhr erinnerte. Vielleicht erinnern Sie sich auch: Der Montag in dieser Woche war der Tag, der uns morgens mit erfrischenden minus zwölf Grad begrüßte. Ich habe mich deswegen an diesem Morgen kurz dezent verflucht, dass ich mich ausgerechnet am kältesten Tag für diesen Einsatz gemeldet hatte.

Eingepackt in zwei Jacken und Hosen, Mütze Schal und einer doppelten Lage Socken stapfe ich also durch den Schnee zur Hütte Nummer 59 auf dem Christkindles-Markt, direkt neben dem Marktbrunnen. Dort verkaufen die Round-Tabler schon seit vielen Jahren Glühwein, Punsch und leckere Waffeln für den guten Zweck. Allein dieses Jahr hat der Service-Club, der aus 19 jungen Männern bis zu 40 Jahren besteht, insgesamt rund 40.000 Euro an Vereine und Projekte in der Region gespendet. „Mit meinen 53 Jahren bin ich also hier heute der Opa“, denke ich mir, als ich an die Tür der Hütte klopfe.

Glühwein statt Waffeleisen

Es begrüßen mich Manuel Mohr sowie Christian Sauter und Stefan R. Mayer, mit denen ich zur Schicht eingeteilt bin. Sie erzählen mir, dass der Stand auf dem Markt die Haupteinnahmequelle für ihre Spenden ist und freuen sich darüber, wie gut das erste Wochenende schon gelaufen ist. Mindestens viermal muss jedes Mitglied während der Marktzeit eine Schicht übernehmen und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass mir meine vier Stunden in der Kälte schon als viel vorkommen und beschließe, mir besonders Mühe zu geben.

Zuerst klappe ich mit Christian Sauter die Holzläden der Hütte hoch. In der Hütte stehen zwei Zapfanlagen für Glühwein rot und weiß sowie alkoholfreien Punsch. Mit vier Waffeleisen fabrizieren die Round Tabler aus leckerem Teig der Bäckerei Keim & Brecht Waffeln, die mit Puderzucker bestreut werden. Ich sehe mich allerdings eher am Ausschank als am Waffeleisen und bin froh, dass Stefan R. Mayer sich gleich um die Kübel mit der Teigmasse kümmert.

Die Spülmaschine will nicht

Die Kälte hat am Round-Table-Stand allerdings ihre Spuren hinterlassen: Die Leitungen der Spülmaschine sind komplett eingefroren. Morgens, wenn auf dem Markt noch nicht viel los ist, ist das kein Problem. Wenn allerdings ab dem Nachmittag der Besucherstrom und der Glühweinkonsum zunimmt, ist das Geschäft schnell beendet, wenn keine gespülten Tassen mehr da sind.

Es hilft nichts: Mit einem Fön bearbeitet Christian Sauter die Leitungen, die um die Hütte herum bis zum Wasserverteiler führen. Einen der Durchlauferhitzer in der Zapfanlage nutzen wir zum Aufheizen von Wasser, dass wir über die Schläuche kippen. Ohne Erfolg, die Spülmaschine macht keinen Mucks.

In der Zwischenzeit kommen mehr Leute auf den Markt und ich habe Spaß am Ausschenken. Saubere Tassen sind ja noch genug da. Und die Hände kann man an den Tassen mit den heißen Getränken wunderbar aufwärmen, während man sie den Kunden hinstellt. Eine ältere Dame erzählt mir, dass sie mit einem Seniorenausflug aus Aalen nach Biberach gekommen ist. „Mit zwei Bussen sind wir hier, und uns gefällt es richtig gut“, meint sie.

Idealer Standplatz

Der Platz direkt am Marktbrunnen ist noch aus einem weiteren Grund ideal: Nur ein paar Meter entfernt steht das Kinderkarussell am Rathaus. Da kann man als Eltern gemütlich Glühwein oder Punsch bei den Tablern trinken und hat nebenbei die Kinder im Auge, die ihre Runden drehen. Und wenn das zu langweilig wird, können sie in der Christkindles-Poststelle um die Ecke gleich noch Wunschzettel schreiben.

Um die Mittagszeit erfreuen sich vor allem Punsch und Waffeln einer großen Nachfrage. „Glühwein geht leider nicht, ich muss gleich wieder arbeiten“, meint eine junge Frau. Während einigen egal ist, in welche Tasse ich ihr Getränk fülle, wollen andere gezielt die neue Jubiläumstasse des Christkindles-Markts, die es am Stand natürlich auch gibt.

Um kurz nach 14 Uhr endlich der erlösende Schrei von Christian Sauter: „Die Spülmaschine läuft!“ Die zugefrorenen Leitungen sind aufgetaut und wir schieben eine ganze Lage Tassen zum Spülen in die Maschine. Dem weiteren Ausschank steht also nichts im Wege. Um 15 Uhr ist meine Schicht zu Ende und ich verabschiede mich von den beiden Tablern in dem guten Gefühl, auch ein kleines bisschen zur Spendensumme beigetragen zu haben.

Wer die Round Tabler unterstützen will: Der Biberacher Christkindles-Markt dauert noch bis 17. Dezember.