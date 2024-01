Mit einem neuen Magazin namens „Weitblicke“ und einem gut gefüllten Jahresprogramm präsentiert sich die Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) derzeit auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart. Mit einem eigenen Stand dort vertreten ist die Stadt Biberach, bei der das Thema Tourismus immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Wieland lockt

„Ich bin Christoph-Martin Wieland“, sagt ein adrett gekleideter junger Mann. Mit Feder und Papier bewaffnet stolziert der junge Wieland durch die Halle sechs des Messegeländes in Stuttgart. Sein Ziel: Menschen an den Stand der OTG und damit der Stadt Biberach zu leiten. Und das gelingt ihm gut. Der Andrang am OTG-Stand, der die Landkreise Biberach, Ravensburg und Sigmaringen vereint, ist groß. „Ich komme gerade von einem Vortrag über Innovation beim Tourismus. Das war hoch spannend“, erklärt Alexander Wachter, Sachgebietsleiter Tourismus der Stadt Biberach. Denn Innovation und Digitalisierung ist auch beim Tourismus nicht mehr wegzudenken - und wird vor allem von den Touristen mittlerweile vorausgesetzt.

Da passt es perfekt ins Bild, dass es nun in der Stadt Biberach einen digitalen Stadtrundgang gibt. „Mit einer App und einem QR-Code kann die Stadt erkundet werden. Zwar geht dieser Rundgang nicht so in die Tiefe wie ein geführter Stadtrundgang, die Gäste sind hier aber unabhängig von der Zeit“, sagt Wachter. An markanten Punkten in der Stadt gibt es dann Stationen, die einem rund zwei Minuten lang über das Smartphone erklärt werden. „Tourismus ist für uns in Biberach sehr wichtig. Das ist zwar noch nicht so offensichtlich, weil wir ein florierendes Gewerbe haben. Aber die touristischen Angebote sind auch wichtig für die Menschen, die zu uns ziehen oder bereits hier wohnen“, erklärt Wachter.

Viele Synergieeffekte

Durch die Tatsache, dass die Stadt und der Landkreis Biberach in die OTG eingebettet sind (die Stadt ist Gesellschafterin), ergeben sich viele Synergieeffekte beim Tourismus-Marketing, wie Wachter deutlich macht. Darauf zahlen laut Wachter auch die Heimattage 2023 ein. „Was wir derzeit spüren, ist, dass unsere Wohnmobilstellplätze an der Rißstraße sehr gut belegt sind. Wir haben hier 18 Plätze und sogar jetzt, im Januar, werden diese genutzt“, so Wachter. Auch deswegen sei es enorm wichtig, dass sich die Stadt Biberach auf der Messe in Stuttgart zeigt. „Wir wollen und müssen hier präsent sein. Für unsere Gäste und Partner, aber auch um Flagge zu zeigen. Und der tolle Nebeneffekt ist es, dass wir hier unser Netzwerk immer weiter ausbauen können. Das ist unschätzbar wichtig“, betont Wachter.

Das sieht auch Christian Josenhans, Projektmanager der OTG für Messe und Veranstaltungen, so. „Wir präsentieren in diesem Jahr an unserem Stand ein brandneues Magazin namens Weitblicke“, sagt Josenhans und erklärt, dass dieses Magazin in dieser Form so noch nie dagewesen sei. Mit großformatigen Bildern und Reportagen erzählt es die Geschichten von besonderen Menschen aus der Region und lädt dazu ein, in die Schönheit ihrer Natur und die Vielfalt ihrer Freizeitangebote einzutauchen. Dazu gehören die typischen sattgrünen Hügel, historische Altstädte, malerische Landgemeinden, Gasthäuser, Brauereien und die vielfältigen Erlebniswelten in Museen und Schlössern.

Genussthemen sind wichtig

Außerdem entführt das Magazin in Moor- und Badeseen, artenreiche Naturschutzgebiete und eröffnet immer wieder den Blick auf die nahen Berge der Alpen oder ins Tal der hier noch jungen Donau. Genussthemen, die Angebote der Thermenregion und Informationen zu den zertifizierten Radwegen und Premiumwanderwegen machen das neue Reisemagazin rund, heißt es am Stand der OTG.

„Hinzu kommen noch unsere beiden Leuchttürme, die Oberschwäbische Barockstraße und unsere Radwege“, betont Josenhans, der sagt, dass sich die OTG in den vergangenen zwei Jahren stark verändert habe. „Wir haben einen neuen Tourismus-Masterplan erstellt. Zahlreiche touristische Akteure haben diesen Plan erarbeitet“, so der Projektmanager. Dazu gehören unter anderem auch zwei große Themenwelten, die sich die OTG „gegeben hat“. Zum einen die Themenwelt „Stadt- und Landgeschichten“, die die historischen Altstädte, aber auch kleine Hofläden in den Dörfern in den Fokus rückt. Hinzu komme eben alles, was das Leben in Stadt und Land lebenswert mache. Themenwelt zwei ist die „Natur- und Gesundzeit“. „Hier geht es um das sanfte Hügelland, die Voralpenlandschaft, die Moorseen, die Thermalquellen und Bäder. „Jeder Gast kann so bei uns die Natur in seinem eigenen Tempo erleben“, betont Josenhans.

Übernachtungszahlen steigen

Und diese Zielsetzung spiegelt sich auch in den Übernachtungszahlen im OTG-Gebiet wider. „Wir erleben hier einen deutlichen Anstieg und sind auch wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen. Wir spüren, dass viele Menschen ihren Zweit- und Dritturlaub bei uns verbringen. Andere wiederum machen komplett Urlaub in der Region“, sagt Josenhans. Klar sei auch das Thema Radfahren durch den E-Bike-Boom auch im OTG-Gebiet so stark nachgefragt wie noch nie. Auf knapp 80 Seiten gibt es daher auch eine kompakte Broschüre mit den Radwegen in der Ferienregion Oberschwaben-Allgäu. „Wir erstellen hier gerade einen Infopunkt-Prototyp. Unser Ziel ist es, ein Netz an OTG-Infopunkten in den Gemeinden aufzubauen“, sagt Josenhans.

Ein weiterer Punkt, mit dem die OTG punkten möchte, sind eben die Moore. Mit dem Wurzacher Ried, dem Federseemoor und dem Pfrunger-Burgweiler Ried liegen die größten Moorgebiete Südwestdeutschlands in Oberschwaben-Allgäu.