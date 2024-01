Der SV Reinstetten, der FV Bad Schussenried I (beide Vorrundengruppe C), der SV Uttenweiler, die SGM Ummendorf/Fischbach I (beide Vorrundengruppe D), der SV Ochsenhausen, die SF Schwendi (beide Vorrundengruppe E) sowie der FV Biberach und der FC Wacker Biberach I haben am Samstag direkt den Einzug in die Zwischenrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft in Biberach geschafft.

Die Zwischenrunde am Sonntag komplettieren die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, die SGM Warthausen/Birkenhard II, der SV Baustetten und der FV Bad Schussenried II, die als beste Gruppendritte der Vorrunde weiterkamen. So geht es am Sonntag weiter.

SV Reinstetten bleibt ungeschlagen

In der Vorrundengruppe C sicherte sich ungeschlagen der Riß-Bezirksligist SV Reinstetten Rang eins. Der SVR gewann gegen B-Ligist SGM Ummendorf/Fischbach II (7:0), Donau-B-Ligist SV Eintracht Seekirch (3:0), A-II-Ligist SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (3:1) und spielte 2:2 gegen Donau-Bezirksligist FV Bad Schussenried I. „Das war ein top Turnierstart. So kann es gerne weitergehen“, sagte Christoph Härle, Abteilungsleiter des SV Reinstetten. „Wir werden am Sonntag in der Endrunde alles reinwerfen und alles versuchen, um den ersten Titel des Jahres zu holen. Ich bin optimistisch, die Mannschaft hat das Potenzial dafür.“

Platz zwei ging an den FV Bad Schussenried I, der zwei Unentschieden (SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 2:2, SV Reinstetten 2:2) und zwei Siege (SV Eintracht Seekirch 3:0, SGM Ummendorf/Fischbach II 8:0) verbuchte. „Die Leistung war ganz ordentlich. Ziel war die Zwischenrunde und die haben wir erreicht“, so Schussenrieds Trainer Martin Schmid. „Am Sonntag müssen wir uns aber noch steigern, weil wir definitiv um den Turniersieg mitspielen wollen. Am Sonntag ist alles drin, da geht es wieder bei null los.“

Auf Rang drei reihte sich die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (7 Punkte/9:7 Tore) ein, die damit als bester Gruppendritter das Ticket für die Zwischenrunde löste. Dahinter platzierten sich der SV Eintracht Seekirch (4./3 Punkte/2:9 Tore) und die SGM Ummendorf/Fischbach II (5./0 Punkte/1:19 Tore).

SV Uttenweiler schließt Vorrundengruppe D als Erster ab

Der Donau-Bezirkligist SV Uttenweiler schloss die Vorrundengruppe D als Erster ab. Der SVU siegte gegen den A-I-Ligisten SGM Ummendorf/Fischbach (4:0) sowie gegen A-II-Ligist SG Mettenberg (4:0) und spielte unentschieden gegen Landesligist FV Olympia Laupheim (1:1) und den Donau-B-Ligist FV Bad Schussenried II (1:1). „Wir haben gut gespielt. Das es so gut laufen würde haben wir gar nicht erwartet, wir hatten ja eine starke Gruppe“, bilanzierte Uttenweilers Abteilungsleiter Fabian Maurer. „Das gibt Auftrieb für die Endrunde am Sonntag. Da wollen wir zunächst die Zwischenrunde überstehen und dann wäre alles möglich. Zu den Turnierfavoriten zählen wir uns aber nicht, dazu gehören der FV Biberach oder auch der SV Reinstetten.“

Die SGM Ummendorf/Fischbach I sicherte sich Rang zwei durch Siege gegen den FV Bad Schussenried II (1:0) und die SG Mettenberg (3:2) sowie ein Remis gegen den FV Olympia Laupheim (1:1). Hinzu kam eine Niederlage gegen den SV Uttenweiler (0:4).

Olympia scheidet überraschend aus

Der FV Bad Schussenried II (5 Punkte/4:4 Tore) qualifizierte sich als viertbester Gruppendritter für die Zwischenrunde. Überraschend schied der FV Olympia Laupheim, der viermal 1:1 spielte, als Tabellenvierter aus. Fünfter wurde die SG Mettenberg (1 Punkt/4:10 Tore).

SV Ochsenhausen setzt sich als Tabellenerster durch

In der Vorrundengruppe E setzte sich der Landesligist SV Ochsenhausen als Tabellenerster durch. Dem SVO gelangen vier Siege (FC Wacker Biberach II 6:2, SGM Äpfingen/Baltringen 5:1, SV Baustetten 4:0, FC Inter Laupheim II 8:0). Nur gegen den Bezirksligisten SF Schwendi verlor Ochsenhausen (0:1). „Wir sind mit einem kleinen Kader angetreten. Demnach haben wir insgesamt gute Spiele abgeliefert, außer gegen Schwendi“, sagte Dino Steiert, für den es der erste Einsatz als SVO-Chefcoach nach einer gesundheitsbedingten Pause war. „Am Sonntag wollen wir die K.-o.-Runde erreichen und bestmöglich abschneiden.“

Nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem SV Ochsenhausen landeten die SF Schwendi nach Erfolgen gegen den B-Ligisten FC Wacker Biberach II (3:0), den SV Ochsenhausen (1:0), den FC Inter Laupheim II (7:0) und den A-II-Ligist SGM Äpfingen/Baltringen (5:3) auf Rang zwei. Eine Niederlage gab es für die SFS gegen den Bezirksligisten SV Baustetten (0:2). „Die Zwischenrunde war unser Minimalziel. Daher bin ich absolut zufrieden“, so SFS-Mittelfeldspieler Benjamin Friedrich, der Chefcoach Sven Biberacher in der Halle vertrat. „Am Sonntag werden die Uhren in der Zwischenrunde wieder auf null gestellt. Wir werden unser bestes geben. In der Halle ist alles möglich. Mal schauen wie weit es geht.“

SV Baustetten wird drittbester Gruppendritter

Als drittbester Gruppendritter sicherte sich der SV Baustetten den Einzug in die Zwischenrunde. Martin Schick, Mittelfeldspieler und SVB-Sportvorstand, zeigte sich zufrieden. „Unser Ziel war die Zwischenrunde. Das haben wir erreicht. Wir waren mit einer gemischten Mannschaft mit Spielern aus der ,Ersten‘, der ,Zweiten‘ und der AH am Start“, sagte er. „Mal schauen wie weit es jetzt am Sonntag geht. Ein konkretes Ziel haben wir nicht.“

Rang vier belegte der FC Wacker Biberach II (6 Punkte/13:16 Tore). Fünfter wurde die SGM Äpfingen/Baltringen (6 Punkte/13:17 Tore) und Sechster der FC Inter Laupheim II (0 Punkte/1:29 Tore).

FV Biberach kassiert nur ein Gegentor

Nur einen Gegentreffer musste der Verbandsligist FV Biberach als Sieger der Vorrundengruppe F hinnehmen. Diesen kassierte der FVB beim 1:1 gegen den Bezirksligisten SV Schemmerhofen. Ansonsten gelangen dem FV Biberach souveräne Siege gegen B-Ligist FC Inter Laupheim I (7:0), gegen B-Ligist SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (6:0) und Bezirksligist FC Wacker Biberach I (3:0).

„Die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt. Heute haben auch zwei Spieler aus der A-Jugend und unsere externen Zugänge Robin Mohr und Julian Gebhart mitgespielt. Das hat schon gut funktioniert. Ärgerlich war nur die Rote Karte für Robin Biesinger wegen eines Wechselfehlers“, bilanzierte FVB-Interimscoach Armin Hertenberger. „Am Sonntag wollen wir so weit wie möglich kommen, schauen aber von Spiel zu Spiel. In der Halle kann alles ganz schnell gehen, jede Mannschaft hat gute Hallenkicker in ihren Reihen. Es werden noch ein bis zwei Spieler zum Kader dazustoßen.“

Freude beim FC Wacker

„Der Einzug in die Zwischenrunde ist ein Erfolg für uns in der starken Gruppe und auch weil wir uns letztes Jahr sang- und klanglos verabschiedet haben. Das zeigt, dass es in der Mannschaft stimmt“, freute sich Uwe Ehing, Abteilungsleiter des FC Wacker Biberach, über den zweiten Tabellenplatz. „Jetzt schauen wir mal was am Sonntag noch rauskommt.“ Drei Siege verbuchte der FC Wacker (SV Schemmerhofen 3:0, FC Inter Laupheim I 3:0, SGM Erlenmoos/Ochsenhausen 2:0). Hinzu kam die Niederlage gegen den FV Biberach (0:3).

Enttäuschung beim SV Schemmerhofen

Als Dritter schloss der SV Schemmerhofen (5 Punkte/6:7 Tore) die Vorrundengruppe F ab und verpasste damit nur um ein Tor gegenüber dem FV Bad Schussenried II den Einzug in die Zwischenrunde. „Wir sind sehr enttäuscht, weil wir unglücklich ausgeschieden sind. Gegen den FV Biberach haben wir erst zehn Sekunden vor Schluss durch eine strittige Entscheidung den Ausgleich kassiert, sonst hätten wir es in die Zwischenrunde geschafft“, sagte Oliver Seifert, der mit Andreas Ludwig das Trainerduo des SV Schemmerhofen bildet, und fügte hinzu: „Aber es geht weiter. Unser Fokus liegt auf der Runde draußen und da startet die Vorbereitung am Montag, 8. Januar.“

Hinter dem SV Schemmerhofen reihten sich die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (4 Punkte/5:12 Tore) und der FC Inter Laupheim I (0 Punkte/5:18 Tore) ein.

So geht es am Sonntag weiter

Die Zwischenrunde beginnt am Sonntag, 7. Januar, um 9.30 Uhr.

Gruppe 1: SV Mietingen, SV Ochsenhausen, FV Bad Schussenried I, SV Baustetten.

Gruppe 2: SV Steinhausen, Türkspor Biberach I, SG Ummendorf/Fischbach I, SGM Attenweiler/Oggelsbeuren.

Gruppe 3: SV Reinstetten, FV Biberach, SF Schwendi, FV Bad Schussenried II.

Gruppe 4: SV Uttenweiler, SG Ringschnait/Mittelbuch I, FC Wacker Biberach I, SGM Warthausen/Birkenhard II.

Das erste Viertelfinale ist für 15 Uhr angesetzt, das erste Halbfinale für 16.30 Uhr. Das Endspiel ist für 17.35 Uhr terminiert.

Alle Ergebnisse und den kompletten Spielplan gibt es auf www.fussball.de und den Link zum Liveticker auf www.tsv-warthausen.de.