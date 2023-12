So lief der Mittwoch bei der Tennis-DM in Biberach

Bei den deutschen Tennis-Meisterschaften in Biberach haben die Männer am Mittwoch die letzten Achtelfinalteilnehmer ermittelt. Sowohl hier als auch bei den Frauen geht es am Donnerstag mit der Runde der letzten 16 weiter.

Die Ergebnisse vom Mittwoch:

Männer, 1. Hauptrunde:

Christian Hansen (Marienburger SC) - André Nemeth (TC Weissenhof) 7:6, 6:1, Lewie Lane (Suchsdorfer SV von 1921) - John Sperle (RTHC Bayer Leverkusen) 6:7, 6:4, 7:6; Jochen Bertsch (Mannheimer Turn- u. Sportgesellschaft 1899) - Maximilian Scholl (TEC Waldau) 7:6, 6:1; Vincent Marysko (TC RW Sprendlingen) - Noah Thurner (TC Friedberg) 4:6, 6:3, 6:4; Max Rehberg (Tennisklub Grün-Weiß Mannheim) - Alen Mujakic (GW Luitpoldpark München) 6:2, 6:4; Tom Gentzsch (Tennisclub Bredeney) - Luca Matteo Sobbe (RTHC Bayer Leverkusen) 6:3, 6:2; Kai Lemstra (TC Schießgraben Augsburg) - Noel Larwig (Suchsdorfer Sportverein von 1921) 6:2, 6:4; Edison Ambarzumjan (TC Aschheim) - Vincent Dullinger (TC Großhesseloh) 3:6, 7:6, 7:5; Jakob Schnaitter TC Ismaning) - Vincent Vohl (TEC Waldau) 6:2, 6:1; Leopold Zima (Tennis-Club Ohligs 1914) - Markus Malaszszak (Tennis-Club SCC Berlin) 6:1, 6:1.

Frauen, Achtelfinale: Phillippa Preugschat (THC von Horn und Hamm im Stadtpark) - Jana Bögner (THC von Horn und Hamm im Stadtpark) 6:4, 6:2, Nastasja Schunk (Mannheimer Turn- u. Sportgesellschaft 1899) - Tessa Johanna Brockmann (Tennisclub an der Schirnau) 6:3, 6:3; Victoria Pohle (TEC Waldau) - Julia Victoria Rennert (Kölner HTC Blau-Weiß) 4:6, 6:1, 6:2; Mara Guth (Tennisclub Bredeney) - Helene Schnack (TC Raschke Taufkirchen) 6:1, 6:2.

So geht es am Donnerstag weiter

Frauen, Achtelfinale: (ab 11 Uhr) Noma Noha Akugue (Der Club an der Alster) - Sophie Greiner (TC 1899 BW Berlin), Georgina Groth (Großflottbeker THGC) - Joëlle Steur (Bielefelder TTC), Eva Bennemann (TC Deuten) - Carolina Kuhl (CaM Nürnberg), Sonja Zhenikhova (TK Blau-Gold Steglitz) - Stephanie Wagner (TC SCC Berlin).

Männer, Achtelfinale: (ab 13 Uhr) Tom Gentzsch (Tennisclub Bredeney) - Max Rehberg (Tennisklub Grün-Weiß Mannheim), Kevin Hümpfner (VfL Sindelfingen 1862) - Stefan Peter Hampe (TEC Waldau), Kai Lemstra (TC Schießgraben Augsburg) - Edison Ambarzumjan (TC Aschheim), (ab 15 Uhr) Patrick Zahraj (TC Wolfsberg Pforzheim) - Serign Samba (Großflottbeker THGC), Jakob Schnaitter (TC Ismaning) - Leopold Zima (Tenni-Club Ohligs 1914), Jochen Bertsch (Mannheimer TuS) - Christian Hansen (Marienburger SC), (ab 17 Uhr) Jannik Maute (TC Weissenhof) - Daniel Masur (Tennispark Versmold), Lewie Lane (Suchsdorfer SV von 1921) - Vincent Marysko (TC RW Sprendlingen).

Weitere Infos zu den deutschen Tennismeisterschaften gibt es auf Schwäbische.de, www.wtb-tennis.de und www.tennis.de