So lief der Donnerstag bei der Tennis-DM in Biberach

Biberach / Lesedauer: 2 min

Am Donnerstag sind bei der Tennis-DM in Biberach die Viertelfinal-Paarungen bei den Frauen und Männern komplettiert worden. (Foto: DTB/Jürgen Pichler )

Am Donnerstag sind bei der Tennis-DM in Biberach die Viertelfinals bei den Frauen und Männern komplettiert worden. Alle Ergebnisse im Überblick. So geht es weiter.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 20:35 Von: sz