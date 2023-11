Mit der epischen Romanverfilmung „Ein ganzes Leben“ haben am Donnerstagabend die 45. Biberacher Filmfestspiele offiziell begonnen. Zuvor gab es eine kurze Eröffnung in einem der Kinosäle. Am späten Abend zeigten auch zwei junge Biberacher Filmemacher ihre Produktionen im Kurzfilmblock.

„Kleiner, aber dennoch charmant“ lautet das Motto der Filmfestspiele in diesem Jahr, das auch in witzigen Trailern aufgegriffen wird, die jeweils zu Beginn der Filmvorführungen gezeigt werden. Geschuldet ist dieses „kleiner“ dem Umstand, dass der Verein Biberacher Filmfestspiele das Programm dieses Jahr ohne künstlerische Leitung auf die Beine gestellt hat. „Wobei wir inzwischen gemerkt haben, dass wir so klein gar nicht sind“, sagte Vorsitzender Tobias Meinhold bei der Eröffnung. Immerhin 73 Filme, die meisten davon neue Produktionen, werden gezeigt. „Das erfüllt uns mit Stolz und es war eine Mammutaufgabe für das ganze Vorstandsteam, die wir bewältigt haben.“

„Kuschelige Atmosphäre im Kinosaal“

Und auch das Publikum ließ die Festivalmacher zur Eröffnung nicht im Stich. In zwei nahezu ausverkauften Kinosälen wurde der Eröffnungsfilm gleichzeitig gezeigt. Vorweg gab es im größeren der beiden Säle eine kurze Eröffnungsfeier. Aufgrund der Ausnahmesituation in diesem Jahr hatte sich der Vereinsvorstand dazu entschlossen, auf einen großen Auftakt in der Stadthalle zu verzichten. „Wir haben stattdessen eine kuschelige Atmosphäre im Kinosaal und gehen damit ein bisschen zurück zu den Anfängen der Filmfestspiele“, sagte Meinhold.

Bürgermeister Christian Kuhlmann begrüßte die Gäste im Namen der Stadt. (Foto: Georg Kliebhan )

Einen besonderen Dank richtete der Vorsitzende auch an die Sponsoren des Festivals, die trotz der schwierigen Situation in diesem Jahr an Bord geblieben sind. „Wir wissen das zu schätzen, dass ihr uns die Treue gehalten habt.“

Stadt will Festival langfristig sichern

Für die Stadt Biberach lobte Baubürgermeister Christian Kuhlmann die besondere Atmosphäre des Festivals, das etwas Großartiges für Biberach sei. Lange sei dieses Jahr jedoch nicht klar gewesen, ob es mangels einer künstlerischen Leitung stattfinden könne. „Mit enorm viel ehrenamtlicher Arbeit, der Unterstützung von Drehbuchautor Martin Maurer als Interimskurator und 400 Filmeinreichungen ist es aber gelungen.“

Die Jury setzt sich dieses Jahr aus Filmschaffenden, Publikums- und Schülervertretern zusammen. (Foto: Georg Kliebhan )

Die Stadt wolle das Filmfest langfristig sichern, sagte der Bürgermeister und verwies auf den Gemeinderatsbeschluss, der dem Filmfestverein anbietet, die Geschäftsstelle der Filmfestspiele wieder unter dem Dach des Kulturamts anzusiedeln. „Das ist eine Erleichterung und gleichzeitig eine Stärkung für den Verein“, so Kuhlmann. Er zeigte sich zuversichtlich, dass man 2028 die 50. Biberacher Filmfestspiele und das 25-jährige Bestehen des Vereins werde feiern können.

OB und Landrat verleihen Goldenen Biber

In einer kurzen Runde stellte sich auch die siebenköpfige Jury vor, bestehend aus drei Filmschaffenden, zwei Publikums- und zwei Schülervertretern vor, die den Gewinner des Goldenen Bibers für den besten Spielfilm kürt. Der mit 8000 Euro von Stadt und Landkreis dotierte Preis wird am Samstagabend um 19 Uhr durch Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Landrat Mario Glaser im Cineplex-Kino verliehen.

Schauspielerin Marianne Sägebrecht schickte eine Grußbotschaft zum Eröffnungsfilm. (Foto: Georg Kliebhan )

Ein bildgewaltiges Epos aus den Tiroler Alpen begeisterte die Zuschauer anschließend im Eröffnungsfilm „Ein ganzes Leben“. Das Werk von Regisseur Hans Steinbichler beruht auf dem gleichnamigen Erfolgsroman des österreichischen Schriftstellers Robert Seethaler. Der Film, der am 9. November seinen Kinostart hat, erzählt die Lebensgeschichte von Andreas Egger, der als Waise Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Bergbauernhof seines Onkels kommt, dort verprügelt und nur als billige Arbeitskraft ausgenutzt wird. Mit seinem unbändigen Arbeitswillen schafft er sich in einer Berghütte sein kleines Glück mit der Magd Marie, das durch deren tragischen Tod nach nur kurzer Zeit jäh endet.

Überwältigt vom Eröffnungsfilm

In opulenten Aufnahmen vor großer Bergkulisse, untermalt von teils gewaltigen Streicherklängen, spannt sich die Handlung vor der weltpolitischen Kulisse zweier Kriege, der zunehmenden Industrialisierung und der touristischen Erschließung der Alpen über große Teile des 20. Jahrhunderts. Am Ende bleibt Egger nach einem einfachen, arbeitsreichen Leben seiner großen Liebe Marie treu und stirbt schließlich mit sich im Reinen. Das Publikum zeigte sich größtenteils überwältigt von der Inszenierung und der Botschaft des Films. Empfohlen wurde er den Festivalmachern von Marianne Sägebrecht, die sich in einer Video-Grußbotschaft an „ihre Biberacher“ wandte. Die Schauspielerin spielt im Film die Rolle der Großmutter. Leider war vom Filmteam niemand zur Vorführung und Diskussion in Biberach. Der Film habe am Wochenende auch Premiere in Südtirol und Tirol. „Dort kamen die Filmfördergelder her, deshalb ist klar, dass die Macher vor Ort sein müssen“, sagte Meinhold.

Ein voller Kinosaal zur Eröffnung. (Foto: Georg Kliebhan )

In einem von fünf Kurzfilmblöcken zeigten am späten Abend auch zwei Biberacher Filmemacher, David Sick und Kevin Koch, ihre Werke. Der 3D-Animationsfilm „Cooked Fellas“ von David Sick hatte bereits im Sommer den Bruno-Frey-Kulturpreis in der Kategorie Film abgesahnt und kam auch beim Filmfest-Publikum gut an. Der Neunminüter entführte das Publikum in die Welt einer italienischen Pasta-Mafia-Familie, die die Besucher mit witzigen Dialogen zum Lachen brachte.

Rasante Weihnachtskomödie

Auch der Biberacher Regisseur Kevin Koch zeigte einen seiner Kurzfilme aus dem Jahr 2020. In „Ein Ort des ständigen Kampfes gegen die Entropie“ begleiten die Zuschauer den sympathischen und außergewöhnlichen Protagonisten Peter, der sich in seiner Abstellkammer regelmäßig mit Freunden trifft, um bekannte Filme nachzuspielen.

Drehbuchautor Christof Ritter (v. l.), Producerin Kerstin Zachau und Tobias Meinhold vom Filmfestverein diskutierten mit dem Publikum über die TV-Komödie „Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel“. (Foto: Georg Kliebhan )

Heiter ging es bereits am späten Donnerstagnachmittag beim Festival los, wo die rasant inszenierte Weihnachtskomödie „Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel“ für viele Lacher sorgte. Zu sehen ist die Story über das Chaos-Weihnachten einer Berliner Patchwork-Familie am 11. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF. Auf positive Publikumsresonanz stieß auch die Dokumentation „Miss Holocaust Survivor“.