So laufen die Biberacher Filmfestspiele 2023 ab

Die gute Nachricht für alle Filmfreunde: Es wird vom 2. bis 5. November die 45. Biberacher Filmfestspiele geben. Aufgrund der seit Mai vakanten Stelle einer künstlerischen Leitung wird das Festival aber kleiner ausfallen als in den vergangenen Jahren.

Aber: Es werden neue Filme in den gewohnten Kategorien gezeigt, und es werden auch zwei Preise verliehen. Dies gab der Vorstand des Filmfestvereins bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Das sind die wichtigsten Punkte.

Das ist der Veranstaltungsort

Die 45. Auflage der Filmfestspiele wird laut dem Vereinsvorsitzenden Tobias Meinhold vom 2. bis 5. November komplett in vier Sälen des Cineplex–Kinos Biberach (vormals Traumpalast) stattfinden. Auch die Eröffnung, für die laut Meinhold „ein besonderer Film“ angefragt ist, sowie die Preisverleihung am Abend des 4. November (Samstag) sollen jeweils im Kino über die Bühne gehen.

Veranstaltungen in der Stadthalle gibt es demzufolge nicht. Die einzige Festivalveranstaltung außerhalb des Kinos ist der Kapuzinertalk im Hotel Kapuzinerhof am 4. November zur Mittagszeit. Vom neuen Kinobetreiber Roman Sailer (Dietrich–Theater neu–Ulm) gibt es Unterstützung: „Wir sind überzeugt, dass die Filmfestspiele zum Kinostandort Biberach dazugehören und sehen darin Chance und Verpflichtung.“

Mindestens 45 Filme werden gezeigt

Gezeigt werden sollen laut Meinhold mindestens 45 Filme unter dem Motto „Best Of Plus“. Das „Best Of“ stehe für zehn Gewinnerfilme der Filmfestspiele der vergangenen zehn Jahre, die zusammen mit den Filmschaffenden nochmals nach Biberach, also dem Ort ihres Erfolgs, zurückkommen sollen. Anlass sei das 20–jährige Bestehen des Filmfestspielvereins.

„Wir sind mit der Idee bei den Filmschaffenden auf eine überwältigende Resonanz gestoßen, die uns gezeigt hat, was für einen guten Ruf Biberach in der Branche hat“, sagt der Vorsitzende. Auf welche zehn Filme am Ende aber die Wahl falle, stehe allerdings momentan noch nicht fest. Am Sonntag, 5. November, soll unter anderem ein Kinderfilm gezeigt werden, außerdem Filme aus der Reihe „Biberach spezial“. An diesem Nachmittag findet in Biberach auch wieder der verkaufsoffenen Sonntag statt.

Das „Plus“ im Festivalmotto steht für die eingereichten neuen Filme. „Wir haben inzwischen 330 Einreichungen, darunter 34 Spielfilme, 31 mittellange Spielfilme, 212 Kurzfilme, 47 Dokumentarfilme und sechs TV–Filme“, so Meinhold. Hieraus wolle man in den genannten Kategorien wieder eine Auswahl beim Festival zeigen. Die Sichtung und Auswahl übernimmt in diesem Jahr der aus Konstanz stammende Drehbuchautor und Schriftsteller Martin Maurer. Er war bereits 2022 Mitglied der TV–Jury der Biberacher Filmfestspiele.

Nach den Filmen soll es wie gewohnt Publikumsdiskussionen mit den Filmschaffenden geben. Die Moderation werde auf verschiedene Köpfe verteilt, kündigte Meinhold an. Das genaue Programm soll bis 20. Oktober feststehen.

Nur zwei Preise werden verliehen

Verliehen werden sollen in diesem Jahr nur zwei Preise: der Goldene Biber für den besten Film aus den Kategorien Spielfilm und Debüt–Spielfilm (dotiert mit 8000 Euro von Stadt Biberach und Landratsamt) sowie der Silberne Biber als Ehrenpreis der Filmfestspiele an einen Filmschaffenden. Der Preisträger steht aktuell noch nicht fest. In allen anderen Kategorien gibt es heuer keinen Wettbewerb.

Wir haben viele intensive Gespräche geführt und Zusagen erhalten, sodass wir positiv auf dieses Jahr und die kommenden schauen können. Die Biberacher Kulturamtsleiterin Dorothea Weing

„Wir wollen aber in den verschiedenen Kategorien Filme zeigen, um den Einreichern zu signalisieren, dass trotz der außergewöhnlichen Situation in diesem Jahr etwas stattfindet“, so der Vereinsvorsitzende. Nach der Preisverleihung am Samstag, 4. November, soll es eine Party im Kino geben.

So ist die Jury besetzt

Den Goldenen Biber soll in diesem Jahr eine siebenköpfige Jury vergeben, die aus drei Fachleuten, drei Biberacher Schülern und drei Vertretern des Publikums besteht. „Das ist ein spannender Ansatz, der von Martin Maurer vorgeschlagen wurde“, sagte Meinhold.

Sponsoren bleiben an Bord

Neben der Stadt und dem Wissenschaftsministerium des Landes seien auch alle anderen Sponsoren und Unterstützer des Festivals in diesem Jahr wieder mit an Bord, sagte die neue Biberacher Kulturamtsleiterin Dorothea Weing, die Oberbürgermeister Norbert Zeidler im Filmfest–Vorstand vertritt. „Wir haben viele intensive Gespräche geführt und Zusagen erhalten, sodass wir positiv auf dieses Jahr und die kommenden schauen können.“

Filmfestspiele sind noch auf der Suche nach einer künstlerischen Leitung

Nachdem sich die Wege der bisherigen Intendantin Nathalie Arnegger und dem Filmfestverein im Mai getrennt haben, ist der Verein weiter auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für die künstlerische Leitung des Festivals.

Es werde im Sinne der Transparenz wohl eine öffentliche Ausschreibung des Postens geben, kündigte Kulturamtsleiterin Weing an. Im Idealfall solle es dann eine zügige Entscheidung geben, damit die Nachfolge möglichst direkt nach dem Festival 2023 an die Vorbereitung für 2024 gehen könne.