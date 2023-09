Schon in diesem Jahr gab es in Biberach keine Freibadsaison und auch 2024 bleibt das Freibad geschlossen. Die Bauarbeiten für den Neubau laufen aber auf Hochtouren. Wer die Baustelle betritt, könnte nicht denken, dass sich hier noch vor Kurzem noch ein Freibad befand. Das Gelände an der Memminger Straße liegt brach, das große Wasserbecken ist längst verschwunden und auch sonst sieht nichts mehr nach Spaßbad, sondern nach sehr viel Arbeit aus. „So richtig komisch war es erst, als der Turm samt Rutsche weg war. Denn der war schon sehr markant fürs Freibad“, sagt Thorsten Wölfle, Prokurist bei den Stadtwerken Biberach. „Aber dafür bekommen wir bald ein richtig cooles neues Freibad in Biberach.“

So könnten die Biberacher ab 2025 in ihrem neuen Biberacher Freibad chillen. (Foto: asp Architekten )

Insgesamt soll der Neubau rund 22,5 Millionen Euro kosten. Dafür müssen die Biberacher Bürgerinnen und Bürger allerdings gleich zwei Sommer lang auf ihr geliebtes Freibad verzichten. Einer ist inzwischen überstanden. Und wenn alles nach Plan läuft, könnte das neue Biberacher Freibad Anfang Mai 2025 eröffnen. „Aktuell liegen wir voll im Kosten- und Zeitplan“, sagt Thorsten Wölfle. „Wir sind mit dem Abriss fertig, danach kommt die Gründung, alles muss auf Bohrpfähle gestellt werden und dann kommen auch schon die Becken.“

Künftig zwei getrennte Becken

Und so soll das Bad künftig aussehen: Insgesamt rückt es näher zum angrenzenden Hallensportbad. Es gibt zwei getrennte Becken ‐ eines für Schwimmer und eines für Nichtschwimmer. Das für Schwimmer entsteht gleich nach den Umkleidekabinen auf der linken Seite, wenn man das Bad betritt. Beide Becken haben eine Wassertiefe von jeweils 1,35 Meter. Das Schwimmerbecken umfasst künftig eine Wasserfläche von 363 Quadratmetern, das Freizeitbecken 887 Quadratmeter ‐ zusammen annähernd die gleiche Wasserfläche wie das große frühere Becken.

Die Bauarbeiten laufen: Aktuell ist nichts mehr vom alten Biberacher Freibad übrig. (Foto: Tanja Bosch )

Das Nichtschwimmer- beziehungsweise Spaßbecken wird mit Attraktionen wie einer Riesenrutsche, Breitrutsche, Wasserliegen und einem Wasserpilz ausgestattet. Auch der Dusch- und Umkleidebereich soll erneuert werden, hier ist eine Holzbauweise geplant. Dieser Neubau entsteht dann gegenüber vom neuen Schwimmerbecken. Der Kleinkindbereich bleibt übrigens so bestehen, wie er ist.

Drei Millionen Euro Bundeszuschuss

28 Jahre lang existierte das alte Freibad in Biberach, so wie es die Bürger bis vor Kurzem noch kannten. Nun war es an der Zeit, es umfangreich zu sanieren. „Durch die Hanglage hat sich das gesamte Bad geneigt“, sagt Thorsten Wölfle. „Das führte dazu, dass die gleichmäßige Durchströmung mit Chlor nicht mehr richtig funktionierte ‐ und da besteht eben Handlungsbedarf.“ Das Becken an sich sei aber noch in Ordnung und intakt gewesen.

Thorsten Wölfe auf der großen Freibad-Baustelle. (Foto: Tanja Bosch )

Als das Bad im Jahr 1995 gebaut wurde, lagen die Gesamtkosten damals bei rund vier Millionen D-Mark. „Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, so Wölfle. Und nun liegt so ein Neubau bei mehr als 20 Millionen Euro. „Das ist schon eine Nummer, die die Stadt hier für ihre Bürgerinnen und Bürger macht.“ Immerhin gibt es noch einen Bundeszuschuss von drei Millionen Euro.