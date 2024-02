Sie sollen eine Art Allzweckwaffe sein und in allen Bereichen der Pflege zum Einsatz kommen können. Doch die neue generalistische Pflegeausbildung hat mit Geburtswehen zu kämpfen und wie andere Branchen mit einer sinkenden Nachfrage. Das ist auch an der Matthias-Erzberger-Schule (MES) im Biberacher Kreisberufsschulzentrum nicht anders.

Wir stehen noch verhältnismäßig gut da und sind als einzige Schule durchgängig zweizügig. Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen

Nach guten 58 und 56 Schülern in den Eingangsklassen brachen die Anmeldezahlen ein. 2022 entschieden sich 43 Schüler für die Pflegeausbildung, im vergangenen Jahr gerade mal 36. Mit 126 Schülern ist die MES dennoch eine der größten Schulen dieser Art im Regierungsbezirk (RP) Tübingen. Ulm folgt mit 110 Schülern, deutlich schlechter sieht es an den weiteren Standorten Bad Saulgau, Ehingen und Leutkirch aus.

„Wir stehen noch verhältnismäßig gut da und sind als einzige Schule durchgängig zweizügig“, sagt Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen. Abteilungsleiterin Claudia Ersing-Högerle ergänzt, dass die MES vor allem vom Sana-Klinikum profitiere, das seit dem Umzug zum Hauderboschen 2021 über keine eigene Pflegeschule mehr verfügt und die mit Abstand größte Schülergruppe stellt.

Ohne Zuwanderung hätten auch wir jetzt schon nur eine Klasse. Claudia Ersing-Högerle

Mit Werbemaßnahmen will der Landkreis den Zulauf erhöhen. Die beiden Pädagoginnen begrüßen das, machen sich aber keine zu großen Hoffnungen. „Wir müssen jetzt durch vier Jahre mit geburtenschwachen Jahrgängen durch“, sagt Ersing-Högerle und ergänzt: „Ohne Zuwanderung hätten auch wir jetzt schon nur eine Klasse.“

Die zunehmende Anzahl ausländischer Schüler bringt aber Herausforderungen mit. „Mehr als die Hälfte unserer Pflegeschüler hat schlechte Sprachkenntnisse“, sagt die Abteilungsleiterin. Eigentlich seien Deutschkenntnisse auf B2-Niveau Voraussetzung für eine Aufnahme. Doch die Zertifikate der Schüler hielten oft nicht, was sie versprechen. Die MES bietet deshalb Sprachförderunterricht an. Zudem werde der Unterricht „sprachsensibel“ gestaltet, sagt die Schulleiterin.

Dass der erste Jahrgang im vergangenen Jahr eine überdurchschnittlich hohe Durchfallquote hatte, habe aber andere Gründe, sagt Ersing-Högerle. Von den 49 Schülern, die es bis zur Prüfung schafften, konnten nur 31 als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann verabschiedet werden. „Das kannten wir aus der Altenpflege nicht“, sagt Ersing-Högerle. Früher seien durchgefallene Schüler die absolute Ausnahme gewesen. Von den 13 Wiederholern haben fünf im zweiten Versuch noch die Prüfung geschafft.

Zwei Schülerinnen waren einfach keine Prüfungstypen, aber trotzdem sehr gute Pflegerinnen Claudia Ersing-Högerle

Ein Grund für das schlechte Abschneiden ist die strenge Prüfungsordnung. Ersing-Högerle erläutert, dass allein die Abschlussleistung maßgeblich für das Bestehen sei, ein Ausgleich durch gute Vornoten oder praktische Leistungen sei nicht mehr möglich.

„Zwei Schülerinnen waren einfach keine Prüfungstypen, aber trotzdem sehr gute Pflegerinnen“, sagt die Abteilungsleiterin. Diese beiden Frauen haben jetzt wie drei weitere Schüler auch die Nachprüfung nicht bestanden, sodass ihnen endgültig ein Abschluss versagt bleibt. Damit sie der Pflege nicht verloren gehen, sollen sie mit einer sogenannten Schulfremdenprüfung zumindest die Möglichkeit erhalten, den Abschluss Altenpflegehelferin zu erlangen.

Manche Schüler scheiterten derweil bereits im praktischen Bereich, ein K.-o.-Kriterium in der Pflegeausbildung. „In dem Beruf geht es um Menschenleben. Gemeinsam mit den Einrichtungen tragen wir da eine enorme Verantwortung“, sieht Kallenbach-Blasen. Doch auch der praktische Teil ist wesentlich anspruchsvoller geworden, für Einrichtungen und Schüler. So muss jeder Auszubildende Pflichteinsätze in der stationären Akut- (Krankenhaus) und Langzeitpflege (Pflegeheim), in der ambulanten Pflege, in der Pädiatrie und der Psychiatrie vorweisen können. Koordiniert werden die Einsätze vom Landratsamt, „Darüber sind wir sehr froh. Das gibt es nicht in allen Landkreisen“, sagt Kallenbach-Blasen.

Kollegium erarbeitet sich komplexen Lehrplan

Mit der 2020 eingeführten generalistischen Pflegeausbildung sollten die Absolventen nach drei Jahren Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen pflegen können. Im vergangenen Jahr startete bereits der vierte Jahrgang an der Leipzigstraße. Die MES und der Landkreis als Schulträger bemühen sich, den komplexen Anforderungen gerecht zu werden.

Nach und nach seien alle Schüler mit einem iPad ausgestattet und der Internetempfang mit zusätzlichen Hotspots stabilisiert worden. Das Potenzial im digitalen Unterricht sei sicherlich noch nicht ausgeschöpft, weiß Kallenbach-Blasen. Sie gesteht ihrem Kollegium aber zu, sich erst den komplexen neuen Lehrplan zu erarbeiten.

Von den Fortschritten profitieren bereits die aktuellen Auszubildenden. Schülerinnen im dritten Ausbildungsjahr loben die technische Ausstattung. Die hohe Durchfallquote im vergangenen Jahr habe auch daran gelegen, dass viele Themenbereiche erarbeitet werden mussten, die am Ende gar nicht relevant waren. Diese Erfahrungen würden die Lehrer nutzen und sie nun gezielter auf die Prüfungen vorbereiten, sagen die Schülerinnen.

Auch andere Schulen profitieren von Ausstattung

Zur Ausstattung gehören auch zwei sogenannte Simulatoren. Bei diesen sprechenden Hightech-Pflegepuppen können die Schüler Zugänge legen oder sich nach von den Lehrern erstellten Drehbüchern Beratungssituationen einüben. Gerade erst hatte die MES im Rahmen einer Kooperation eine andere Schule zu Gast und ermöglichte den Schülern an zwei Tagen die Arbeit mit den Simulatoren.

Ein Problem, das noch einige Jahrgänge an der MES begleiten wird, ist der Platzmangel. Wie viele der insgesamt 1300 Schüler, darunter 800 Vollzeitschüler, verfügt eine der Pflegeklassen über kein festes Klassenzimmer. Der Landkreis beschäftigt sich bereits mit einem Erweiterungsbau. „Bis es so weit ist, werden aber noch einige Jahre vergehen“, weiß die Schulleiterin.