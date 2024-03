Stadt und Landkreis Biberach haben für Freitag, 22. März, zu einem politischen Abend in die Gigelberghalle nach Biberach eingeladen. Thema des Abends ist die politische Streitkultur. Ehrengäste und Hauptredner sind Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein Stellvertreter Innenminister Thomas Strobl. Es gibt dazu einen Livestream.

„Wir wollen in Biberach diskutieren, was eine moderne Demokratie und eine Gesellschaft zusammenhält, welcher Protest legitim ist und wie der Staat mit Protest umgeht“, sagte Kretschmann diese Woche im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“. Denn was in Biberach am politischen Aschermittwoch vor der Stadthalle passiert ist, gehe gar nicht. Oberbürgermeister Norbert Zeidler und Landrat Mario Glaser haben nach Biberach eingeladen, um deutlich zu machen, dass das nicht Biberach ist.

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Zeidler werden Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl sprechen. Anschließend werden sie, moderiert durch Gerd Mägerle, zusammen mit Landrat Glaser, Oberbürgermeister Zeidler und dem Ulmer Polizeipräsidenten Bernhard Weber Fragen zum Thema des Abends beantworten. Das Schlusswort obliegt Landrat Glaser.

Hier kann man den Abend im Internet verfolgen

Der Einlass in die Halle erfolgt ab 17 Uhr. Karteninhaber werden gebeten, frühzeitig zu erscheinen und sich auszuweisen, da der Zugang kontrolliert wird. Auf das Parkkonzept wird verwiesen. Die Zufahrt ist ausschließlich über die Gaisentalstraße möglich. Die Veranstaltung ist ausverkauft und kann digital unter Biberach-Riss.de/PolitischerAbend live verfolgt werden.

So sieht die Parkregelung für den Freitagabend auf dem Gigelberg aus. (Foto: Stadt Biberach )

Neben dem politischen Abend finden an diesem Abend mit der langen Einkaufsnacht und der Show „Magie der Pferde“ noch zwei weitere größere Veranstaltungen statt. Um den Besucherinnen und Besuchern die Parkplatzsuche zu erleichtern, wurde für den Gigelberg ein Parkkonzept erstellt.

Die Parkplätze an der Gigelberg- und Stadtbierhalle sind für die angemeldeten Besucher des politischen Abends reserviert. Für die Öffentlichkeit ist der Bereich ab Donnerstag, 21. März, 6 Uhr bis Samstagfrüh, 23. März, gesperrt.

Auflagen für Proteste

Damit die Gäste der Langen Einkaufsnacht und der Veranstaltung „Magie der Pferde“ ebenfalls ausreichend Parkmöglichkeiten haben, steht ab dem 21. März der Parkplatz Jahnstraße mit rund 220 Stellplätzen zur Verfügung. Weitere Parkgelegenheiten finden sich im Innenstadtbereich, beispielsweise in den Tiefgaragen Stadthalle und Museum und den Parkhäusern Ulmer Tor und Wielandpark.

Um Sicherheit und Ordnung insbesondere des politischen Abends zu gewährleisten, hat die Stadtverwaltung für einen großen Teil der Innenstadt eine umfangreiche Allgemeinverfügung erlassen, die bereits ab Donnerstagabend gilt. Dies betrifft unter anderem Regelungen bezüglich möglicher Protestaktionen. Begründet wird dies mit den Ereignissen am Aschermittwoch im Umfeld der Stadthalle.