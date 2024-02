Die Wirtschaft schwächelt: Die Bundesregierung korrigiert ihre Prognose für 2024 deutlich nach unten, der Arbeitgeberverband Südwestmetall rechnet landesweit mit einem fünfstelligen Abbau an Stellen in der Zulieferbranche in den nächsten zehn Jahren, die IG Metall zitiert eine Studie, nach der „im schlimmsten Fall“ bis 2040 sogar bis zu 30 Prozent der Arbeitsplätze im Automobilcluster Baden-Württemberg wegfallen könnten. Auch im Raum Biberach hängen Tausende Jobs an der Metall- und Elektroindustrie. So beurteilen Vertreter von Arbeitgeberverband und Gewerkschaft die Situation vor Ort.

Götz Maier ist Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ulm beim Arbeitgeberverband Südwestmetall. In seiner Tätigkeit steht er in regelmäßigem Austausch mit den Firmenleitungen der Mitgliedsbetriebe in der Region. „Ich habe aktuell keine konkreten Zahlen, meine Einschätzung ist geprägt von den Gesprächen, die ich gerade führe“, sagt er. Seine Einschätzung: Nicht üerball werden derzeit die ganz großen Räder gedreht. „Unsere Wirtschaft befindet sich auch in der Region in einer hartnäckigen Schwächephase.“

Massive Auftragsrückgänge

Es gebe einige Firmen aus der Metall- und Elektroindustrie, die mit massiven Auftragsrückgängen zu kämpfen hätten, sagt Maier. Einige wenige seien aber für 2024 durchaus positiv gestimmt. „Insgesamt geht es der Branche aber nicht gut. Das ist eine echte Schwächephase, die inzwischen die ganze Wirtschaft erfasst hat.“

Die bescheidene Wachstumsprognose der Bundesregierung könne er für die Südwestmetall-Region bestätigen, so Maier. „Ich glaube aber, dass wir etwas stabiler dastehen, wenn es um das Thema Personalabbau geht.“ Dazu seien im bislang keine Szenarien bekannt. „Das ist ein gewisser Unterschied und ein kleiner Beleg dafür, dass unsere Region etwas besser dasteht.“ Ein Grund sieht er in der diversifizierten Ausrichtung der Betriebe. „Wir haben nicht nur Automobil und Maschinenbau, sondern auch ganz viele andere Zukunftstechnologien. Das lässt uns etwas besser durch eine wirtschaftliche Schwächephase kommen“, ist der Ulmer Südwestmetall-Geschäftsführer überzeugt.

„Zu viel Skepsis“

Mit dem wirtschaftlichen Einbruch während der Finanzkrise oder der Corona-Pandemie ist die aktuelle Lage nach Maiers Ansicht nicht vergleichbar. „Während der Finanzkrise geriet zwar die Finanzwelt aus den Fugen, die Aufträge waren aber da. Und auch während Corona war die Auftragslage gut, lediglich die Lieferketten brachen zusammen.“ Jetzt stecke die Branche in einem Strukturwandel und müsste eigentlich investieren. „Von der Bundesregierung kommen aber keine klaren, nachhaltigen Signale, deswegen zögern die Unternehmen mit ihren Investitionen“, sagte der Südwestmetall-Geschäftsführer.

Bei der IG Metall beurteilt man das Ganze etwas anders. „Was mir etwas Sorge macht, ist die skeptische Haltung, die manche Firmen ein nehmen“, sagt Michael Braun, IG-Metall-Geschäftsführer in Ulm. Die Psyche spiele bei manchen Entscheidungen auch eine Rolle. Das könne einem Gewerkschaftsvertreter nicht gleichgültig sein. „Mir steckt da gerade zu viel Skepsis drin.“

Fachkräftemangel hilft, Beschäftigung zu halten

Die Wirtschaftslage sei zwar auch in der Region Biberach schwierig, „wir sind aber noch lange nicht auf Corona- oder Finanzkrisenniveau“, sagt Braun. Derzeit seien in der gesamten Region 15 Betriebe in Kurzarbeit. „Da werden in den nächsten Monaten noch einige dazukommen, aber während Corona waren es dreimal soviel.“ Zwar würden Zeitarbeitsverträge in einigen Unternehmen derzeit nicht verlängert, „der Fachkräftemangel hilft uns aber, die Beschäftigung stabil zu halten“.

Eine übergroße Sorge vor einem Arbeitsplatzverlust müsse man nicht haben. „Wir haben in der Regel Arbeitgeber, die zwei Schritte voraus denken und nicht wegen einer kurzfristigen Unterauslastung Leute entlassen“, sagt Braun.

Kurzarbeit für Mitarbeiterqualifizierung nutzen

Neben Firmen, die gerade zu kämpfen haben, gebe es aber auch ein paar „Senkrechtstarter“ in der Region, zum Beispiel im Luftfahrtbereich und in der Reisebusbranche. „Die schießen auftragsmäßig grad durch die Decke“, so Braun.

Einen Trend zur Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland, wie er in anderen teilen der Republik stattfindet, kann Braun im Raum Biberach noch nicht erkennen. „Ich bin froh, dass wir eine so bodenständige und vom Mittelstand geprägte Region sind“, sagt der IG-Metall-Geschäftsführer. „Da geht man nicht so schnell einfach mal ins Ausland. Grundsätzlich müssen wir uns auf das besinnen, was uns stark macht - unser Fleiß, unsere hohe Motivation und unsere hohe Identifikation.“

Wichtig sei für die Unternehmen aber auch, ihre Mitarbeiter zu befähigen, damit sie für den technologischen Wandel, wie er gerade stattfindet, gerüstet sind. So könne man zum Beispiel die Phase der Kurzarbeit auch nutzen, um die Mitarbeiter zu qualifizieren.