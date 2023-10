Schulsozialarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren im Landkreis soll eine Arbeitsgemeinschaft verbessern. Dort sollen fachliche, fachpolitische und organisatorische Fragestellungen der Schulsozialarbeit besprochen werden.

Kreisjugendamtsleiterin Edith Klüttig und Sozialdezernentin Petra Alger informierten den Jugendhilfeausschuss über die Situation der Schulsozialarbeit im Landkreis Biberach. Landrat Mario Glaser stellte eingangs fest, dass der Landkreis gut aufgestellt sei. Lediglich an wenigen meist kleinen Schulen gebe es heute kein Angebot. Dezernentin Alger erinnerte, dass die seit 2008 bestehende Förderung der Schulsozialarbeit durch den Landkreis damals umstritten gewesen sei. „Heute stellt keiner mehr die Frage nach der Notwendigkeit“, so Alger.

55 Schulen bieten Schulsozialarbeit an

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl der Schulsozialarbeiter etwa verdoppelt. Im Schuljahr 2021/2022 wurden die 32,66 Stellenanteile an den allgemeinbildenden Schulen von 41 Fachkräften übernommen. An den kreiseigenen Schulen waren vier Fachkräfte auf den 4,0 Stellen beschäftigt. Im Schuljahr 2022/2023 stand insgesamt in 20 Kommunen und an 55 Schulen Schulsozialarbeit zur Verfügung. Dazu zählten 30 Grundschulen, acht Gemeinschaftsschulen, vier Werkrealschulen, sieben Realschulen, sechs Gymnasien, vier Förderschulen sowie in Trägerschaft des Kreises vier Berufsschulen und die Schwarzbachschule. Schulsozialarbeit stand damit 23.087 Schülern zur Verfügung.

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) hat für das Schuljahr 2020/2021 die Anzahl der Vollzeitkräfte in der Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden und beruflichen öffentlichen Schulen pro 1000 Schüler im Alter von sechs bis unter 18 Jahren berechnet. Der Landkreis Biberach weist hier einen Eckwert von 1,19 aus. Der Durchschnittswert aller Landkreise betrug 1,49, für Baden-Württemberg insgesamt 1,53. Im Schuljahr 2012/2013 lag der Eckwert des Landkreises Biberach noch bei 0,62 (Baden-Württemberg: 0,80), 2005/2006 gar bei 0,34 (0,34).

Diese Gremen gibt es bereits

Die Schulsozialarbeiter sind entweder direkt beim Schulträger angestellt oder die Schulsozialarbeit wird über einen freien Träger der Jugendhilfe erbracht, bei dem die Fachkräfte angestellt sind. Im Landkreis sind als freie Träger derzeit die Vereine Jugend aktiv und Lernen Fördern Biberach sowie das Haus Nazareth aus Sigmaringen aktiv.

Schon jetzt sind die mehr als 40 Fachkräfte der verschiedenen Träger vernetzt. Der Arbeitskreis (AK) Schulsozialarbeit trifft sich dreimal pro Jahr. Nach Angaben des Jugendamts nehmen in der Regel 20 bis 30 Fachkräfte teil. Bei den Treffen geht es vor allem um Kontakt zu angrenzenden Arbeitsbereichen, über die Vertreter berichten, sowie Information über Aktionen und Maßnahmen. Zusätzlich wird einmal pro Jahr ein Methodentag angeboten. Die beiden gewählten Sprecher des AK sind Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft § 78. Als zusätzliche Ebene des Austauschs soll nun eine Unter-AG der AG § 78 dienen. Daran teilnehmen sollen die Anleitungspersonen bei den freien Trägern und den Kommunen sowie dem Amt für Bildung und Schulentwicklung. Der Vorschlag, diese „Fachgruppe Schulsozialarbeit“ zu gründen, sei in der jüngsten AG-Sitzung von den Mitgliedern begrüßt worden, berichtete Alger.

Fördermittel von Land und Landkreis

Das Land Baden-Württemberg fördert Schulsozialarbeit an öffentlichen Schulen seit 2012 mit einem Betrag in Höhe von 16.700 Euro pro Jahr und Vollzeitkraft. Voraussetzung ist, dass die Stelle einen Umfang von mindestens 50 Prozent hat und die Fachkraft maximal an zwei Schulstandorten tätig ist. Außerdem muss die fachliche Qualifikation, in der Regel ein Sozialpädagogikstudium, nachgewiesen werden. Der Landkreis Biberach hat diese Kriterien übernommen und fördert Schulsozialarbeit an öffentlichen Schulen seit dem Schuljahr 2014/2015 mit 15.000 Euro pro Jahr und Vollzeitkraft aus Mitteln der Jugendhilfe. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 373.275 Euro Fördermittel an die Kommunen ausgezahlt.