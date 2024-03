Einen 630-Millionen-Euro-Auftrag für Hochvolt-Batteriegehäuse hat die Biberacher Unternehmensgruppe Handtmann mit ihrem Geschäftsbereich Leichtmetallguss kürzlich an Land gezogen. Dirk Seckler, Geschäftsführer Vertrieb und Technische Entwicklung bei Handtmann, rechnet mittelfristig mit weiteren, ähnlichen Aufträgen in diesem Segment.

2,6 Millionen Stück der neuen Batteriegehäuse soll Handtmann innerhalb von acht Jahren in seiner Leichtmetallgießerei am Standort Biberach produzieren. Das Batteriegehäuse sei Bestandteil einer Fahrzeugplattform, die von drei unterschiedlichen Automobilherstellern für die Produktion genutzt werde, sagt Dirk Seckler, ohne konkrete Firmennamen zu nennen.

Denn wir werden auch künftig noch die Herausforderung haben, dass zwei Technologien noch eine Weile lang parallel laufen. Dirk Seckler

15 Monate Entwicklung

Rund 15 Monate war man bei Handtmann mit der Entwicklung des Bauteils im hauseigenen Technologiezentrum beschäftigt, die eigentliche Verhandlungsphase zog sich über drei bis vier Monaten hin. Dirk Seckler beschreibt die Schritte wie folgt: „Zunächst erhält das Design für ein Bauteil zusammen mit den Maßen und Anforderungen, verbunden mit der Frage, ob man dieses Teil zu einem Preis X herstellen kann.“

Dirk Seckler (Foto: Handtmann )

Danach geht es in die Entwicklung. „Wir haben dann eine Lösung entwickelt, die die Herstellung des Batteriegehäuses in einem Stück im Druckgussverfahren vorsieht“, so der Geschäftsführer. Das ursprüngliche Design habe aus 130 Einzelkomponenten bestanden, die man hätte zusammenschweißen müssen.

„Wir haben mit unseren Maschinen die Möglichkeiten, die Bauteile aus einem Guss herzustellen und dadurch rund 30 Prozent Kosteneinsparung gegenüber der bisherigen Lösung zu erreichen“, sagt Seckler. Handtmann habe sich damit gegen eine große Konkurrenz von acht Wettbewerbern, darunter zwei aus Asien, durchgesetzt. Die Biberacher Unternehmensgruppe gehöre dabei zu den Herstellern, denen die Branche zutraue, solche innovativen Lösungen zu entwickeln.

Investitionen in den Standort Biberach

Für den Geschäftsbereich Leichtmetallguss bei Handtmann, der von der Transformation, wie auch alle anderen Marktbegleiter, vom Verbrenner hin zur E-Mobilität stark betroffen ist, ist der Großauftrag deshalb ein besonders wichtiger.

„Denn wir werden auch künftig noch die Herausforderung haben, dass zwei Technologien noch eine Weile lang parallel laufen“, sagt Seckler und macht einen Vergleich: „Für die geforderte Stückzahl an Batteriegehäusen werden aktuell drei Druckgussmaschinen benötigt. Von der Tonnage her entspricht das ungefähr 13 Druckgussmaschinen, die wir heute für Ölwannen brauchen.“

Am Biberacher Standort in der Arthur-Handtmann-Straße investiert das Unternehmen aufgrund des Großauftrags nun in neue Druckgussanlagen, in mechanische Bearbeitung und Schweißanlagen sowie in verbesserte Infrastruktur. Bei Handtmann rechnet man mit ähnlichen Folgeaufträgen.

„Mit diesem Design, das wir nun entwickelt haben, samt der Kosteneinsparungen, sind wir relativ sicher, dass auch andere Fahrzeughersteller diesen Kostenvorteil nutzen wollen.“ Das werde aber nicht von heute auf morgen passieren. „Der Großauftrag trägt erheblich zur Standortsicherung in Biberach bei.“