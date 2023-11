Die Augenklinik am Holy Family Hospital in Techiman im Westen Ghanas ist nach mehr als vier Jahren Aufbauarbeit im Februar eröffnet worden. Für den Biberacher Augenarzt Otto Dollinger und seine Frau Barbara, die das Projekt mit Unterstützung der German Rotary Volunteer Doctors (GRVD) betreuen, scheint die Arbeit aber nun erst richtig loszugehen. Besonders im Fokus: das Sehvermögen von Kindern. Um dabei und auch in anderen Bereichen noch mehr tun zu können, hofft das Ehepaar Dollinger auf Spenden aus der Region Biberach.

Zwei Zahlen verdeutlichen den krassen Unterschied. Im Kreis Biberach kommen etwa 20.000 Menschen auf einen Augenarzt, in Ghana sind es rund 1,2 Millionen. Dass sich die Situation in der Region um die Stadt Techiman mit rund einer halben Million Menschen in den vergangenen Jahren entscheidend verbessert hat, ist auch das Verdienst von Otto und Barbara Dollinger. Mit Unterstützung der GRVD, Rotary International sowie den Rotary-Clubs Biberach und Lüdenscheid und Rotariern in Ghana sowie vielen Spendern ist es gelungen, am katholischen Holy Family Hospital in Techiman eine dringend benötigte Augenklinik aufzubauen. Diese verfügt inzwischen über rund 35 Mitarbeiter und acht Räume mit medizinischen Geräten zur Augenuntersuchung und -behandlung. Mit einer Feier mit rund 300 Gästen wurde die Augenklinik im Februar eingeweiht. „Neben politischen und christlichen waren auch muslimische sowie Vertreter von Naturreligionen gekommen“, erzählt Otto Dollinger über die bewegenden Feierlichkeiten.

Eye-Nurses unterstützen Augenärzte

Bereits im Oktober waren seine Frau und er erneut vor Ort, unter anderem um in Deutschland erhaltene Spenden dorthin zu bringen und das dortige Personal weiter zu schulen. Nach der Bauphase und der Einrichtung der Augenklinik geht es jetzt vor allem um das Thema Ausbildung. So habe man mit Hilfe von Stipendien zwei sogenannte Eye-Nurses in die Ausbildung in die Hauptstadt Accra gebracht. „Das sind Krankenschwestern, die nach ihrer dreijährigen Ausbildung nochmals eine dreijährige Ausbildung im Bereich der Augenheilkunde absolvieren“, erklärt Barbara Dollinger. Zusätzlich zu den Augenärzten seien sie durch ihre Qualifikation sehr wertvoll und könnten den Arzt zum Teil ersetzen.

Barbara Dollinger (r.) bei der Fortbildung der Eye-Nurses. (Foto: privat )

Wichtig sind die Eye-Nurses aber nicht nur in der neuen Klinik, sondern auch im ländlich geprägten Umland von Techiman. Dort gibt es einige Außenambulanzen, die aber schlecht ausgestattet seien, sagt Barbara Dollinger. Ziel des Ärzteehepaars ist es deshalb, diese Außenstellen mit funktionstüchtigen Geräten auszustatten und dort jeweils eine Eye-Nurse zu stationieren. „Sie können einfachere Fälle vor Ort behandeln, was die Klinik entlastet. Schwere Fälle können sie von dort aus frühzeitig in die Klinik schicken“, sagt Otto Dollinger. „Ganz wichtig ist uns aber auch die Kinder-Augenheilkunde, die uns hilft, Fehlentwicklungen frühzeitig zu behandeln.“

Untersuchung von Schulkindern

Dass man nun bereits bei den Kindern ansetzen kann, ist ein Erfolg der Arbeit des Ehepaars Dollinger. „Wir sind angetreten, um Blindheit bei Erwachsenen zu verhindern“, sagt Otto Dollinger. „Jetzt steht die Augengesundheit im Fokus. Und ein spezieller Schwerpunkt ist die Verhinderung von Schwachsichtigkeit bei Kindern.“

Während ihres Aufenthalts in Ghana im Oktober haben die Dollingers auch eine Überprüfung des Sehvermögens von Kindern an einer staatlichen Schule organisiert. Dort seien zum Teil 70 bis 100 Kinder in einer Klasse. „Darunter sind manche, die können nicht lesen und schreiben, weil sie schlecht sehen“, sagt Barbara Dollinger, selbst ausgebildete Orthoptistin. „Sie trauen sich aber nicht aufzumucken, weil sie die strengen Lehrer fürchten.“ Die Aktion sei von der Schule aber sehr gut unterstützt worden. Zusammen mit Eye-Nurses, Optometristen und Praktikanten aus dem Bereich der Augenoptik hätten sie an zwei Tagen sehr viele Kinder untersucht, sagte Otto Dollinger. „Am zweiten Tag wurden uns etwa 20 Kinder gebracht, von denen die Lehrer bereits wussten, dass sie eine Sehschwäche haben.“

Kostenlose Behandlung von Grauem Star

Mit Hilfe von gebrauchten Brillenfassungen, die ein deutscher Kollege gesammelt hatte sowie Brillengläsern, die in der Optikerwerkstatt der neuen Augenklinik angefertigt wurden, gelang es, vielen Kindern sehr schnell wieder zu besseren Sehen zu verhelfen. Die erste Lage an Brillengläsern habe er aus eigener Tasche bezahlt, um schnell helfen zu können, sagt Otto Dollinger. Für künftige Untersuchungen an Schulen hofft er auf Spenden. „Schon mit 30 Euro können wir für ein Kind eine Brille herstellen.“

Otto Dollinger (l.) schult das Klinikpersonal an den neuen Geräten. (Foto: privat )

Und noch ein weiteres Projekt hat mit Unterstützung von Rotary und einer amerikanischen Initiative inzwischen buchstäblich Fahrt aufgenommen. „Wir fahren nach Vorankündigung mit medizinischem Personal und einem Bus an ländliche Standorte und untersuchen alle, die mit einer Sehbehinderung zu uns kommen“, sagt Otto Dollinger. Häufig gehe es dabei um Grauen Star. Wenn dieser diagnostiziert wird, bringt der Bus die Patienten noch am selben Tag in die Klinik nach Techiman, wo sie anderntags operiert werden und wiederum eine Tag später wieder nach Hause gefahren werden. Und das alles kostenlos.

So kann man helfen

Im Oktober 2024 werden Otto und Barbara Dollinger erneut nach Techiman reisen, um sich von den Fortschritten des Projekts zu überzeugen. Für die nächsten drei Jahre haben sie sich einige Schwerpunkte gesetzt. So muss die Augenklinik erweitert werden. „Der Platz ist eigentlich jetzt schon wieder zu knapp“, sagt Otto Dollinger. Außerdem werden dringend OP-Sets benötigt, um die Qualität und Sterilität bei Eingriffen zu verbessern. Des Weiteren sollen Sehbehinderte besser versorgt und die Untersuchungen von Kindern ausgeweitet werden.

Wer für das Projekt spenden möchte kann dies tun unter: Rotary Hilfe e. V. Biberach, Verwendungszweck Augenklinik Ghana, IBAN DE18 6545 0070 0008 4699 28. Für eine Spendenquittung bitte die Adresse angeben.