Mit rund 3000 Teilnehmern war die Demonstration „Biberach steht zusammen - Nie wieder ist jetzt!“ eine der größten, die in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Marktplatz stattgefunden haben. Simon Özkeles, SPD-Kreisvorsitzender und einer der Initiatoren, zeigt sich gegenüber der SZ am Montag zufrieden mit dem Verlauf und erläutert, wie es nun weitergehen soll.

„Insgesamt sind wir megaglücklich, dass alles so gut funktioniert hat und es friedlich geblieben ist“, so Özkeles. Beeindruckt sei er noch immer von der großen Zahl an Menschen, die am Samstagnachmittag auf den Marktplatz gekommen sind. „Dass es mehr als die angemeldeten 600 werden, davon sind wir ausgegangen. Aber dass dann 3000 oder vielleicht noch mehr da waren, das war schon toll.“ Das sei eine schöne Belohnung für die spontane und kurzfristige Vorbereitung der ganzen Aktion gewesen.

Kein Kontakt zur AfD

„Mich hat gefreut, dass bei den Leuten, mit denen ich danach geredet habe, wieder so eine Zuversicht da war“, sagt Özkeles. „Es geht ja um ein ernstes Thema und irgendwie hatte man zuletzt den Eindruck, dass alle dauerdepressiv sind und aus der Schnappatmung gar nicht mehr rauskommen.“ Wichtig sei für die Organisatoren gewesen, dass die ganze Aktion von einem breiten Bündnis verschiedener Akteure getragen wurde. „Es waren nicht nur die üblichen Verdächtigen mit von der Partie, sondern auch die liberal-konservative Seite. So muss es sein. Wir müssen gemeinsam zusammenstehen für die Demokratie.“ Geholfen habe sicherlich die schnelle Zusage von Landrat Mario Glaser.

Zur AfD, die auf Transparenten und in einigen Reden direkt kritisiert wurde, habe es vor und nach der Demonstration keinen Kontakt gegeben, sagt Özkeles. „Wir haben im Vorfeld mitbekommen, dass in der Querdenkerszene zu einer Art Gegenprotest aufgerufen wurde. Darüber haben wir Polizei und Ordnungsamt informiert.“ Einige der Gegner seien dann am Rand des Marktplatzes aufgetaucht, hätten sich aber friedlich verhalten, so Özkeles. „Möglicherweise waren sie selbst erstaunt darüber, wie viele Leute unserem Aufruf gefolgt sind.“

Rechten Parolen entgegen treten

Die wirkmächtigen Bilder eines vollen Marktplatzes seien sicher ein tolles Zeichen, „aber das allein reicht nicht aus“, so der Organisator. „Jeder ist in seinem Umfeld, privat oder bei der Arbeit, gefordert, rechten Parolen entgegenzutreten. Das tut mitunter weh, weil das Freundschaft und Bekanntschaften auf den Prüfstand stellt. Aber man muss irgendwann anfangen, dem ganzen Paroli zu bieten“, so Özkeles. Er fordert auch alle auf, sich an den anstehenden Wahlen im Juni zu beteiligen. „Die Erfahrung zeigt, dass Populisten bei einer hohen Wahlbeteiligung eher schlechter abschneiden. Und alle demokratischen Parteien und Wählervereinigungen freuen sich, wenn sich gerade für die Kommunalwahl Kandidatinnen und Kandidaten finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“

Die Verantwortlichen in der Politik müssten aufhören, sich „gegenseitig gegen das Knie zu hauen“, so Özkeles. Kritik sei wichtig, aber nur negativ oder schlecht über die andere Seite zu reden, bringe niemanden weiter. Des Weiteren müssten die Politiker wieder mehr mit den Leuten reden, „und zwar so, dass sie es verstehen“.

Folgt auf die erfolgreiche Aktion vom Samstag nun eine weitere? „Wir setzen uns am Wochenende mal zusammen und überlegen, wie es weitergeht“, sagt Özkeles. Die 1000 Euro Kosten für die Bühne konnten mit Spenden der Teilnehmer bezahlt werden. 3500 Euro seien so zusammengekommen. „Die 2500 Euro, die noch übrig sind, halten wir jetzt mal zurück und überlegen, welche Projekte oder Aktionen wir damit finanzieren können.“