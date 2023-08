Rund 700 Wohneinheiten sollen in der Stadt Biberach und den Teilorten in den nächsten Jahren entstehen, wenn alle derzeit geplanten Baugebiete erschlossen werden. Ob dort — wie in der Vergangenheit — das freistehende Einfamilienhaus noch der gefragteste Haustyp sein wird, daran hat Baubürgermeister Christian Kuhlmann seine Zweifel.

Aktuelle Baugebiete: Aktiv sind die Häuslebauer bereits im Baugebiet Taubenplätzle II am nördlichen Stadtrand. Auf rund zwei Hektar entstehen dort laut Stadtverwaltung etwa 30 Baugrundstücke für verdichteten Einfamilienhausbau (Doppel– und Kettenhäuser) sowie weitere Grundstücke für Geschosswohnungsbau. Daneben soll es noch vier bis sechs kleine Parzellen für Tinyhäuser geben.

Aktuell laufen die Erschließungsarbeiten für die Baugebiete Krautgärten II (Ringschnait) und Wiesenbreite III (Stafflangen). In Ringschnait entstehen auf etwa 3,1 Hektar am östlichen Ortsrand 38 Baugrundstücke, davon 27 für frei stehende Einfamilienhäuser, sechs für Kettenhäuser und vier für kleine Mehrfamilienhäuser.

In Stafflangen wiederum sind es auf etwa drei Hektar am nordöstlichen Ortsrand etwa 34 Baugrundstücke für Einfamilienhäuser, davon 23 für frei stehende und elf für Kettenhäuser.

Drei Baugebiete nach Paragraf 13b geplant

Paragraf–13–b-Urteil: Alle drei genannten Baugebiete sind laut Kuhlmann nach dem Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs geplant worden. Dieser erlaubte es Kommunen seit 2017, neue Wohngebiete im Außenbereich ohne Umweltprüfung oder ökologischen Ausgleich in einem beschleunigten Verfahren auszuweisen, um möglichst schnell die hohe Nachfrage nach Wohnraum decken zu können.

Der Bund für Umwelt– und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte gegen ein 13b–Gebiet in der Gemeinde Gaiberg (Rhein–Neckar–Kreis) geklagt. Die höchsten Bundesverwaltungsrichter in Leipzig gaben dem BUND kürzlich Recht und machten einen „erheblichen Verfahrensfehler“ aus. Das Urteil kann nicht angefochten werden. Es stellt unmissverständlich fest, dass der deutsche Baurechtsparagraf gegen EU–Recht verstößt, welches Umweltprüfungen zwingend vorschreibt. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus.

Mehrere Kommunen, darunter die Stadt Ravensburg, haben daraufhin die Planungen für 13b–Baugebiete erst einmal gestoppt. Für die drei Baugebiete in Biberach rechnet Kuhlmann nicht mit Auswirkungen durch das Urteil. „Diese Bebauungspläne sind bereits alle rechtskräftig und die Erschließung hat begonnen oder ist schon abgeschlossen.“ Im Übrigen wolle er zunächst die Urteilsbegründung abwarten. Das stehe auch in den Handreichungen des Städtetags zu diesem Thema, so der Baubürgermeister. „Ich weiß aber, dass unter den Bürgermeistern da gerade eine große Unsicherheit herrscht.“

Erschließung Hirschberg ab Ende 2024

Baugebiet Hirschberg: Aktuell laufen die Planungen für das Baugebiet Hirschberg weiter. Auf dem rund elf Hektar großen Areal der früheren Sana–Klinik sind noch immer Abrissarbeiten durch den Landkreis im Gange. „Wir haben hier sehr viele Abhängigkeiten und sind in intensiven Abstimmungen“, sagt Kuhlmann. Abgeschlossen sein werden die Abrissarbeiten erst im Lauf des nächsten Jahres, wenn auch die DRK–Rettungswache an ihren neuen Standort auf dem Hauderboschen bei der neuen Klinik umgezogen ist. Dann könne eventuell noch Ende 2024 mit der Erschließung des Gebiets im Süden von der Riedlinger Straße her begonnen werden. Das Plateau auf dem Hirschberg folge dann 2025.

Baugebiet Talfeld B: Weitergehen soll es aus Sicht des Baubürgermeisters auch mit der Entwicklung des Baugebiets Talfeld. Hier soll der Abschnitt B folgen, der sich an das bisherige Wohngebiet in Richtung Mettenberg anschließt. Problem: Noch immer stockt es beim Grunderwerb. „Wir hoffen aber, dass wir das noch dieses Jahr klären können“, sagt Kuhlmann.

Das Talfeld eigne sich aus mehreren Gründen für eine zügige Weiterentwicklung. „Die Erschließung ist da, die Oberflächenwasserthematik ist geregelt und mit Krippe, Kita und Supermarkt ist bereits eine Infrastruktur vorhanden“, so der Baubürgermeister.

Ist das freistehende Einfamilienhaus ein Auslaufmodell?

Nachfrage: Ist die Stadt Biberach in den vergangenen Jahren von Bauwilligen auf der Suche nach Grundstücken förmlich überrannt worden, so ist die Nachfrage laut Kuhlmann aktuell „gedämpft, aber immer noch hoch“. Gespannt sei er, wie sich die Nachfrage für die Gebiete Krautgärten und Wiesenbreite entwickle, deren Ausschreibungen jetzt vorbereitet würden und die stark durch Grundstücke für freistehende Einfamilienhäuser geprägt sind.

Es gibt ja neben dem frei stehenden Einfamilienhaus auch günstigere Einfamilienhausvarianten wie Doppel–, Reihen– oder Kettenhäuser. Christian Kuhlmann

„Wir haben zuletzt Preis– und Zinssteigerungen erlebt, das ist irre“, meint der Baubürgermeister. „Die Bauträger rufen für ein frei stehendes Einfamilienhaus Summen von rund einer Million Euro auf. Das ist echt eine Nummer, das kann sich kaum mehr jemand leisten.“

Der Bedarf an Wohnraum werde hoch bleiben. Er gehe davon aus, dass sich die Nachfrage in Richtung andere Haustypologien verändert, so Kuhlmann. „Es gibt ja neben dem frei stehenden Einfamilienhaus auch günstigere Einfamilienhausvarianten wie Doppel–, Reihen– oder Kettenhäuser.“

Auch das Mehrfamilienhaus werde künftig eine stärkere Rolle spielen, vermutet der Baubürgermeister. Die Stadtverwaltung werde die Entwicklung genau beobachten und Rückschlüsse für die Gestaltung künftiger Baugebiete ziehen.