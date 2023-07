Vom Festumzug direkt auf den Gigelberg: Dieses Motto galt auch am Dienstag wieder. Im Anschluss an den Historischen Festzug waren einmal mehr Rummelplatz, Bierzelt und insbesondere auch das Lagerleben Anziehungspunkte für die Freunde des Schützenfests.

Der Festzug läuft noch, da haben sich zahlreiche Besucher bereits unter den Bäumen auf den Bierbänken niedergelassen, um noch ein schattiges Plätzchen auf dem Gigelberg zu bekommen. Bei sommerlichen Temperaturen genehmigen sie sich das erste Bier und versorgen sich mit der breiten Auswahl an deftigen Speisen.

Gaukler demonstrieren akrobatische Kunststücke

Mit der Zeit treffen auch immer mehr Festzugsgruppen ein und suchen nach einem Platz für ihre Pferde, die sich mit frischem Heu für die Anstrengungen belohnen können. Die imposanten Tiere finden insbesondere bei den zahlreichen Kindern im Lager Gefallen — so darf sich so manches Pferd über eine Streicheleinheit freuen. „A scheana Schütza!“, hallt es durch die verschiedenen Lager.

Die Biberacher Fahnenschwinger sorgen auf dem Rummelplatz für gute Stimmung. (Foto: Frederic Schenkel )

Nach einer Weile haben sich die verschiedenen Gruppen gestärkt und sind bereit für die ein oder andere Aufführung und für so manches Spielchen. Die Gauklergruppe hat sich wieder einmal akrobatische Kunststücke ausgedacht, die sie in ihrem Lager mit Blick auf den Turm von St. Martin demonstrieren. Zu den spektakulären Figuren, welche die Gaukler den Zuschauern präsentieren, zählen unter anderem der „Leichte Schmetterling“, der „Scheiterhaufen“ oder auch der wilde „Knochenbrecher“.

Wassertrog für unbefugtes Eindringen

Direkt nebenan haben es sich die Schweden in ihrem Zelt bequem gemacht. Ein junger Schwede klagt, dass seine Füße bereits ein bisschen wehtun würden, zeigt sich aber dennoch voller Vorfreude auf die weiteren Programmpunkte bis zum krönenden Abschlussfestzug am Sonntag.

Im Lager des Baltringer Haufens wird der Rettich geschnitten – es gilt die Ehrengäste der Schützendirektion zu verköstigen. (Foto: Frederic Schenkel )

Unterdessen geht es im Lager der Räuberbande des Schwarzen Vere wild zu. Wer unbefugt einen Schritt ins Lager setzt, muss damit rechnen, im Wassertrog zu landen — so auch der Berichterstatter der Zeitung.

Zu gewinnen gibt es die Dinge, die wir geraubt haben. Räuber

Unterdessen liefern sich die Kinder auf dem Schwebebalken eine Kissenschlacht, die großen Räuber bereiten in der Zwischenzeit das Essen zu: Gemüseplatten stehen auf dem Speiseplan. Im Verlauf des Nachmittags lädt die Räuberbande außerdem zur Verlosung. „Zu gewinnen gibt es die Dinge, die wir geraubt haben“, erklärt ein Räuber und nennt als Beispiel einige Kunstwerke.

Rettich und Schwarzwurst für die Ehrengäste

Für derlei Schabernack haben die Mitglieder des Baltringer Haufens zunächst keine Zeit, schließlich kommt ihnen traditionell die angenehme Aufgabe zu, die Ehrengäste der Schützendirektion zu verköstigen. So schälen sie den Rettich und bereiten die Schwarzwurst vor. Wer Rauchfleischfladen möchte, muss auf die andere Seite ins Lager der Bauerntanzgruppe wechseln.

Die Gaukler sorgen einmal mehr mit akrobatischen Kunststücken für Begeisterung. (Foto: Frederic Schenkel )

Im Schatten des Weißen Turms haben sich unterdessen die Scharwächter niedergelassen und feiern in gemeinsamer Runde. Und auch auf dem Rummelplatz können sich Besucher am bunten Treiben der Festzugsgruppen erfreuen, wenn die Biberacher Fahnenschwinger am Fuße des Riesenrads ihr Können demonstrieren.