Landrat Mario Glaser hat in der Sitzung des Kultur- und Schulausschusses bezüglich der kreiseigenen Schulen Optimismus versprüht. Auch den „Außenstandorten“ Riedlingen und Laupheim bescheinigte er großes Entwicklungspotenzial und betonte: „Wir machen uns für alle Standorte stark und stellen keinen Standort infrage.“ Anschließend informierte Gisela Baumann, Leiterin des Amts für Bildung und Schulentwicklung, die Kreisräte über die Situation an den kreiseigenen Schulen.

Sorgenkind Laupheim

Berufliche Schulen: Im Kreisberufsschulzentrum Biberach sind die Zahlen in den vergangenen fünf Jahren stabil geblieben. Im Schuljahr 18/19 besuchten 5630 Schüler die drei Schulen. In diesem Schuljahr sind es 5647 Schüler. An der Karl-Arnold-Schule (KAS) und an der Gebhard-Müller-Schule (GMS) sank die Schülerzahl jeweils leicht von 3228 auf 3200 bzw. von 1278 auf 1233, während sie an der Matthias-Erzberger-Schule (MES) von 1124 auf 1214 anstieg. Die Kilian-von-Steiner-Schule (KvSS) in Laupheim verlor dagegen in den vergangenen fünf Jahren 147 Schüler, in diesem Schuljahr sind es 463. Die Berufsschule Riedlingen (BSR) verzeichnete im selben Zeitraum einen leichten Anstieg von 448 auf 474.

Während die Schülerzahlen an den beruflichen Gymnasien leicht rückläufig sind, erfreuen sich die zweijährigen Berufsfachschulen vor allem im kaufmännischen Bereich zunehmender Beliebtheit. Die einjährigen Berufsfachschulen sind nur im Bereich Kfz stabil. Ein starker Rückgang ist landesweit im Bereich Metall zu verzeichnen.

Diese Schüler entschieden sich nach Einschätzung Baumanns teilweise für die Ausbildungsvorbereitung dual (AV-dual), wo Schulabgängern zum Hauptschulabschluss und zur Ausbildungsreife verholfen werden soll. Stabil sind dagegen die ein- und zweijährigen Berufskollegs.

Aula-Innenbereich soll ab 2027 saniert werden

Kreisgymnasium Riedlingen: Die Schule bietet als eines von 48 Gymnasien in Baden-Württemberg die Möglichkeit, das Abitur in neun Jahren abzulegen. Das Kultusministerium hat den Schulversuch „In zwei Geschwindigkeiten zum Abitur (G8/G9)“ verlängert, sodass nach derzeitigem Stand G9 letztmals für die Eingangsklassen im Schuljahr 28/29 angeboten werden kann. Nachdem die Schülerzahl in den vergangenen Jahren mit 932 bzw. 912 Schülern überdurchschnittlich hoch lag, sank sie in diesem Schuljahr auf 851 und befindet sich damit wieder auf dem Niveau der Vorjahre.

Mit 81 Anmeldungen konnten nur drei fünfte Klassen gebildet werden. Der Rückgang resultiere einerseits aus den niedrigeren Viertklässlerzahlen in den Grundschulen in Riedlingen und Umgebung, teilte Gisela Baumann, Leiterin des Amts für Bildung und Schulentwicklung, mit. Andererseits hätten sich aber auch mehr Eltern entschieden, ihre Kinder an einer Gemeinschaftsschule oder Realschule anzumelden. Die Lehrerversorgung sei zufriedenstellend, sodass auch wieder ein gutes AG-Angebot bestehe, berichtete Baumann.

Ich sehe die Zahlen eher stabil auf hohem Niveau. Mir ist um den Zulauf nicht bange. Mario Glaser

Nachdem Kreisrat Hans Petermann (Freie Wähler) sich besorgt zu den sinkenden Schülerzahlen geäußert hatte, strahlte Landrat Mario Glaser Gelassenheit aus: „Ich sehe die Zahlen eher stabil auf hohem Niveau. Mir ist um den Zulauf nicht bange.“

Holger Thiessen, Leiter des Amts für Liegenschaften und Gebäude, sagte zudem auf Petermanns Nachfrage hin, dass der Innenbereich der Schulaula ab 2027 saniert werden soll. Die Arbeiten an der Außenhülle seien bereits beendet, ebenso die Barrierefreiheit umgesetzt.

Anschlussfinanzierung noch offen

Digitalisierung: Aus Mitteln des Digitalpakts und der Corona-Sofortausstattungsprogramme seien die Schulen des Landkreises in den vergangenen Jahren stark mit Hardware ausgestattet worden, teilt das Landratsamt mit. Es wurden circa 1000 Notebooks und 2000 Tablets beschafft. Zudem wurden alle Schulen mit WLAN und moderner Präsentationstechnik ausgestattet. Auch die dauerhafte Betreuung sei hier sichergestellt.

Für Support, Ersatzbeschaffungen und den weiteren Ausbau der digitalen Ausstattung ist die Anschlussfinanzierung derzeit jedoch nicht gesichert. Der Landkreis prüft, ob und in welcher Höhe Eigenmittel eingesetzt werden müssen und appelliert an das Land, seiner Verantwortung nachzukommen und sich angemessen an den Kosten zu beteiligen.

VAB-O: Die Klassen zur Vorbereitung auf Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse befinden sich wieder auf dem Niveau der Jahre 2015 und 2016. Hier werden derzeit 125 Schüler unterrichtet, sieben in Schulen des Landkreises und zwei am Riedlinger Kolping-Bildungszentrum.