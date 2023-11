So fühlen und erleben Demenzkranke

Was fühlen und erleben Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind? Beim Demenz-Parcours im Stadtteilhaus Gaisental konnten Interessierte sich am Beispiel von sechs Alltagssituationen in das Erleben von Demenzkranken einfühlen. Der Parcours wurde von Hands-of-dementia entliehen, 75 Frauen und Männer nahmen das Angebot an.

Das Veranstalter-Team um Anne Knaub (Stadtteilhaus Gaisental), Christian Walz (Seniorenbüro der Stadt Biberach) und Michael Wissussek (Demenzsupport) brachte den Gästen im Parcours eine Welt der Sinne und Emotionen, Herausforderungen und Überforderungen näher. In zwei Staffeln aufgeteilt, konnten sich die Besucher nach einem Vortrag von Wissussek an den Stationen versuchen. Schnell merkten viele der Teilnehmenden, wie sehr sie an die Grenze der eigenen Geduld kamen oder mit der Aufgabe völlig überfordert waren.

Um diesen Situationen gerecht zu werden, wurde jede Station fachlich und menschlich betreut. Die Betreuerinnen und Betreuer waren gut gefordert, um einerseits bei der Durchführung der Aufgaben zu helfen und gleichzeitig als Ansprechpartner bereitzustehen.

Beim Schlusswort erklärte der Demenzfachberater Michael Wissussek nochmal den fachlichen Hintergrund aller Stationen und gab Hinweise, welcher therapeutische Ansatz greifen könnte, um die Handlungsfähigkeit zu erhalten und die psychosoziale Situation zu verbessern. Insbesondere waren ihm die Hinweise zu einer effizienten Angehörigenentlastung wichtig.

Christian Walz machte auf die kostenlose Broschüre „Gedankenflügler“ aufmerksam. Die Broschüre klärt anhand von zwölf Erläuterungstexten über Demenz auf und gibt wichtige Informationen und Tipps über den richtigen Umgang mit Betroffenen. Die Broschüre ist im Biberacher Rathaus und im Stadtteilhaus Gaisental, Banatstraße 34, kostenlos erhältlich.