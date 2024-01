So helfen Grundschülern wissenschaftlichen Forschern mit dem Teebeutelindex

Begabte Kinder brauchen Lernfutter. An der Hector Kinderakademie im Landkreis Biberach erhalten sie das. In einem der Hectorkurse beschäftigen sich aktuell Grundschüler mit der Zersetzung von organischem Material im Boden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die erstmals an der Hochschule Biberach stattfindet, steht ein Experiment mit Teebeuteln. Das Besondere: Die kleinen Forscher arbeiten nicht für sich selbst, sondern geben ihre Daten an die Wissenschaftler der Universität Tübingen weiter.

„Unglaublich, wie leistungs- und aufnahmefähig die Kinder sind“, sagt Sandra Behmüller, Biotechnologin an der Hochschule Biberach und Leiterin des Kurses. Obwohl die acht Dritt- und Viertklässler bereits einen langen Schulvormittag hinter sich haben, sind sie weitere drei Stunden mit Feuereifer bei der Sache. „Nein, anstrengend finde ich es nicht“, erzählt der achtjährige Hannes. „Es macht richtig Spaß.“

Deshalb braucht es diese besondere Förderung

Die Begeisterung der vier Mädchen und vier Jungs fasziniert nicht nur Sandra Behmüller. Karl-Josef Strohm, Geschäftsführer der Hector Kinderakademie im Landkreis und langjähriger Kursleiter, weiß: „Manche Kinder sind wie Schwämme, sie saugen begierig alles Wissen auf.“ Viele Jahre sei leider nicht beachtet worden, dass es Kinder gebe, die eben mehr „Futter“ bräuchten, bedauert er mit Blick auf begabte Schülerinnen und Schüler. Ihnen könne man gar nicht genug Möglichkeiten geben, ihren Wissensdurst zu stillen, findet er.

An dem Punkt setzen die von der Hector Stiftung II finanzierten und vom Kultusministerium unterstützten Kinderakademien an. Seit 2010 veranstalten sie Kurse für begabte und hochbegabte Grundschulkinder. Der Schwerpunkt liegt auf den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Um teilnehmen zu dürfen, braucht es eine Nominierung durch die Grundschule.

So viele Kinder besuchen Hectorkurse

68 Hector-Standorte gibt es in Baden-Württemberg. Im Landkreis Biberach besuchen aktuell 401 Kinder, 178 Mädchen und 223 Jungs, insgesamt 51 Hectorkurse.

Programm geht weit über normalen Unterrichtsstoff hinaus

Das speziell entwickelte Förderprogramm geht nach Angaben der Hector Kinderakademien weit über reguläre Unterrichtsinhalte hinaus. „Ein Verständnis für wissenschaftliche Arbeits- und Erkenntnisprozesse vermitteln und für naturwissenschaftliche Forschung begeistern“, lauten die Ziele des Bodenerforschungskurses, der am Hochschulcampus Aspach stattfindet. Im Mittelpunkt steht der Teebeutelindex.

Schnee und Kälte hält die jungen Forscherinnen nicht auf. Die Schülerinnen vergaben Teebeutel für ihr Experiment. (Foto: Birgit van Laak )

Mit Teebeuteln forschen

Dabei handelt es sich um eine wissenschaftlich anerkannte Methode, um die Abbaurate von organischem Material im Boden zu bestimmen. Dazu werden Teebeutel vergraben, nach zwölf Wochen wieder ausgegraben, getrocknet und erneut gewogen, um die Zersetzung des Tees zu messen.

Wissenschaftler nutzen laut Kursbeschreibung den Teebeutelindex, um den Einfluss des Klimawandels auf den Boden besser zu verstehen. Und an Wissenschaftler - der Uni Tübingen - werden die Kinder ihre Daten auch weitergeben. Denn mit ihrem Kurs beteiligen sie sich an einem Citizen-Science-Projekt. Einem wissenschaftlichen Projekt unter Beteiligung von Bürgern, die in dem Fall helfen, möglichst viele Daten zur Zersetzungsrate in Böden zu gewinnen.

Hoffentlich mache ich nichts falsch, sonst kriegen die großen Forscher keine korrekten Ergebnisse. Drittklässler Hannes

Für die Grundschüler geht es nach einem theoretischen Teil in den Vorgarten der Hochschule. Von Schnee und Kälte lassen sie sich nicht stören. Konzentriert messen sie die Löcher in der Erde aus, legen die Beutel hinein, markieren die Stelle und füllen die Protokollbögen aus. Zuhause werden sie weitere Teebeutel vergraben. Ihre Eltern werden dann die GPS-Daten des Gartens nach Tübingen melden - damit die Wissenschaftler anhand von Wetterdaten die Bodenfeuchte rekonstruieren können.

Die Schüler halten im Erfassungsbogen genau fest, wie die Bodenbeschaffenheit ist. (Foto: Birgit van Laak )

Das sagen die Kinder über den Kurs

„Hoffentlich mache ich nichts falsch, sonst kriegen die großen Forscher keine korrekten Ergebnisse“, sagt Drittklässler Hannes. Das Forschen findet er richtig spannend. „Es ist interessant zu erfahren, was unter unseren Füßen los ist“, erzählt Viertklässlerin Mila. „Hier erfährt man Dinge, die man bisher nicht wusste“, ergänzt die zehnjährige Henriette, die sich gut vorstellen kann, einmal Forscherin zu werden.

Das beeindruckt die Leiterin

Sandra Behmüller beeindruckt nicht nur, mit wie viel Wissen die Kinder bereits kommen, sondern auch, wie sie an Themen herangehen: „Sie hinterfragen. Sie versuchen einen Umweg zum finden, wie man etwas anders machen könnte, wo Erwachsene die Aufgabe einfach so angehen würden, wie man es ihnen vorher gesagt hat.“

Nach drei Stunden stehen die Schüler zufrieden im Foyer bei ihren Eltern. Manche erzählen gleich, was sie alles gemacht haben. Sandra Behmüller freut sich, wenn sie auf dem Weg mitbekommt, dass die Kinder Gelerntes erklären können. „Besonders toll finde ich es, wenn mir Eltern berichten, sie hätten auf diese Weise selbst noch etwas dazugelernt.“