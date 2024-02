Die Situation ist alarmierend, die Auftragsbücher der Wohnungsbauunternehmen sind leer: So schilderte der Branchenverband Bauwirtschaft Baden-Württemberg Ende Januar die Lage im Südwesten. Im Beirat des Verbands sitzt der Mietinger Bauunternehmer und Obermeister der Bauinnung Ulm-Biberach Artur Braun. Er erklärt, wie es den Bauunternehmen im Landkreis Biberach geht, welche es besonders hart trifft und wie sich die Baupreise entwickeln werden.

Herr Braun, wie ist die Stimmung bei den Bauunternehmen im Landkreis?

Angespannt! Manche Unternehmen haben 2023 noch von Aufträgen gezehrt, die 2022 eingingen. Aber diese Reserven wurden im Lauf des Jahres weitgehend aufgebraucht. 2023 verzeichneten wir einen niedrigen Auftragsbestand. Inzwischen ist bei manchen Unternehmen zu wenig Arbeit da. Vereinzelt wurde bereits Kurzarbeit eingeführt.

Welche Ursachen haben die Auftragsrückgänge?

Die Ursachen liegen in den Bauzinsen, die geradezu explodiert sind, und in hohen Material- und Energiepreisen. Zu den Gründen zählen zudem die hohen Anforderungen an die Baustandards, die die Politik an Neubauten stellt, und eine nicht verlässliche Förderung. Anfang 2023 strich der Wirtschaftsminister die Förderung für Häuser mit Effizienzhausstandard 55, mit der Folge, dass die Zahl der Bauanträge rapide sank.

In welchen Bereichen läuft es noch besser, in welchen schlechter?

Im Tiefbau erweist sich die Situation dank staatlicher Aufträge als etwas besser. Im Wohnungsbau sehen wir hingegen eine sehr angespannte Auftragslage, speziell bei den Ein- und Zweifamilienhäusern. Diese Entwicklung beobachten wir landesweit. Von Januar bis November 2023 sank im Land die Zahl der Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser um rund 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es wollen und können viel weniger Menschen bauen. Das trifft das klassische Bauunternehmen ebenso wie die ihm folgenden Gewerke vom vom Zimmerer über die technischen Gewerke bis zum Maler und der Gebäudeeinrichtung.

Wie hart treffen die Auftragsrückgänge beim Einfamilienhaus die Unternehmen?

Im ländlichen Raum wurden in der Vergangenheit noch relativ viele Einfamilienhäuser gebaut. Nun sehen wir, dass Leute Bauplätze zurückgeben, weil sie den Traum vom Haus nicht finanzieren können. Viele Rohbauunternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern und Schwerpunkt auf dem Ein- und Zweifamilienhaus trifft das ganz hart. Größere Unternehmen arbeiten in der Regel auch für die Industrie. Aber sie haben es aktuell ebenfalls nicht leicht. Die Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser sind ebenfalls rückläufig.

Wie groß ist der Anteil solcher kleiner Rohbaubetriebe an den Bauunternehmen im Kreis?

Sie bilden eher das Gros der Betriebe. Der Anteil der Unternehmen mit über 20 Mitarbeitern ist deutlich geringer.

Können die Betriebe Ausfälle beim Neubau mit Sanierungsaufträgen abfedern?

Sanierungen bilden ein Thema, aber damit lassen sich nicht die fehlenden Aufträge für Einfamilienhäuser und den Geschosswohnungsbau ersetzen. Zudem kann sich nicht jeder Betrieb einfach aufs Sanieren verlegen. Man benötigt teilweise spezielle Fachkräfte mit entsprechender Erfahrung mit Bauen im Bestand. Wir haben die Sorge, dass die Kurzarbeit mittelfristig zunimmt, es am Ende gar zu Insolvenzen kommt und der Bauwirtschaft Fachkräfte verloren gehen. In der Gastronomie sahen wir einen solchen Effekt durch die Pandemie. Dort fehlt heute Personal. Wir befürchten, dass wir Fachkräfte nicht halten können werden. Im Kreis Biberach haben wir eine starke Industrie, die Mitarbeiter sucht. Deshalb fordern wir die Politik auf, schnellstmöglich zu handeln.

Wie lauten Ihre Forderungen?

Wir alle hoffen, dass die Ampel ihren 14-Punkte-Plan (Aussetzen des Effizienzstandards 40, Wiedereinsetzen der EH-55-Förderung für Familien mit höheren Einkommensgrenzen, Mittel für sozialen Wohnungsbau, etc., Anm. d. Red.) endlich umsetzt. Wir brauchen weniger Bürokratie und eine Politik, die verlässlich ist, damit wir planen können. All das wird benötigt, damit der Motor wieder ins Laufen kommt. Denn so langsam stottert er nicht mehr nur, er geht über in den Stillstand.

Dürfen Bauwillige hoffen, dass die Baupreise sinken?

Bei den angemeldeten Materialpreisen sehe ich teilweise leichte Senkungen. Aber auf der anderen Seite werden die Lohnverhandlungen in diesem Jahr zu höheren Kosten führen. Ich gehe davon aus, dass die Baupreise sinken werden, aber nur geringfügig.