Bei der ersten Probe im neuen Jahr hat Simon Föhr den Taktstock der Stadtkapelle Biberach von Interimsdirigent Martin Remke übernommen. Er hatte die Stadtkapelle während des gesamten Jubiläumsjahres 2023 geleitet hat.

Martin Remke blickte mit Stolz auf das vergangene Jahr zurück. Der erste Klarinettist der Stadtkapelle und erfahrene Dirigent, im Hauptberuf Musik- und Deutschlehrer am Pestalozzi-Gymnasium, hatte die Leitung im vergangenen Februar in einer schwierigen Situation übernommen, nachdem die Kapelle und der bisherige Dirgent Andreas Winter ihre Zusammenarbeit beendet hatten. Zu diesem Zeitpunkt war das Blasorchester mit nur noch 23 Musikerinnen und Musikern kaum noch spielfähig.

Remke widmete sich dieser Aufgabe mit großem Engagement, Kompetenz und Leidenschaft. Innerhalb kurzer Zeit seien durch seine motivierende Probenarbeit und das attraktive, vielfältige Repertoire die gute Stimmung und Spielfreude zurückgekommen, und neue Mitspielerinnen und Mitspieler hätten sich der Stadtkapelle angeschlossen, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt..

Zu alter Stärke zurückgefunden

Beim Serenadenkonzert im Juni, beim Jubiläumskonzert im Herbst und zuletzt beim Dreikönigskonzert zeigte das zum Jahresende wieder auf über 60 Musikerinnen und Musiker angewachsene sinfonische Blasorchester seinem Publikum, dass es unter der Leitung von Martin Remke zu seiner alten Stärke zurückgefunden hat. Auch weiterhin sind neue Mitspielerinnen und Mitspieler willkommen. Orchestervorstand Ralph Guderlei dankte Remke unter großem Applaus der Musiker herzlich für seinen erfolgreichen Einsatz im vergangenen Jahr und wies darauf hin, dass er der Stadtkapelle als Kapellmeister und stellvertretender Dirigent erhalten bleiben wird.

Mit Simon Föhr hat die Stadtkapelle nun einen nicht nur in Blasmusikkreisen bekannten und geschätzten Musiker als Dirigenten gewonnen. Er wuchs in der Nähe von Biberach auf, machte sein Musikabitur am Wieland-Gymnasium und leistete seinen Wehrdienst beim Heeresmusikkorps in Ulm ab. Im Anschluss studierte er Schulmusik mit Hauptfach Klavier an der Musikhochschule Freiburg und Mathematik an der Universität Heidelberg. An der Musikhochschule Mannheim schloss er sein Studium zum Diplom-Musiklehrer mit dem Schwerpunkt „Leitung von Blasorchestern“ ab.

Verschiedene Chöre und Formationen geleitet

Während seines Studiums verbrachte er ein Praxissemester an der Deutschen Internationalen Schule in Kapstadt/Südafrika. Als Austauschstudent belegte er darüber hinaus an der Hartt School of Music in Hartford/Conneticut/USA die Fächer Dirigieren, Gesang und Musikpädagogik.

Beruflich ist Simon Föhr als Studienrat am Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen tätig und unterrichtet dort Musik und Mathematik. Als Leiter verschiedener Chöre und Formationen ist er in Biberach und Umgebung wohlbekannt. Unter anderem leitete er seit mehr als zehn Jahren den Männerchor Frohsinn in Biberach. Er dirigierte seit 2013 erfolgreich den Musikverein Dettingen/Iller, bevor er nun als Dirigent zur Stadtkapelle Biberach wechselte. Unter seiner Leitung bereitet sich die Stadtkapelle nun auf die Teilnahme am Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Ummendorf und auf das traditionelle Serenadenkonzert im Juni vor.