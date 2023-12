Wer ist verantwortlich für einen Mord? Um diese Frage dreht sich alles beim Silvesterstück des Dramatischen Vereins (Dram) in der Stadthalle Biberach. Gespielt wird die Kriminalkomödie „Acht Frauen“ von Robert Thomas. Derzeit steckt das Ensemble um Regisseur Thomas Laengerer im Endspurt der Probenphase.

Das Licht auf der Bühne in der Stadthalle ist bereits gesetzt, die Kostüme stehen fest, die drei Musiker kennen ihre Einsätze und Wolfgang Schmitt muss vor der Bühne kaum noch soufflieren, weil die acht Darstellerinnen ihren Text nahezu perfekt beherrschen. Regisseur Thomas Laengerer grübelt derweil noch an einer Anfangssequenz, bei der sich Stühle auf der Bühne wie von Geisterhand hin- und herbewegen sollen. So kurz vor Weihnachten herrscht zwar eine gewisse Anspannung vor der Premiere am Silvesterabend, insgesamt ist die Stimmung aber entspannt und weniger chaotisch als man es in manchen Jahren so kurz vor der ersten Aufführung auch schon erlebt hat.

Stück stand schon lange auf der Liste

Bereits seit Frühjahr probt das Dram-Ensemble die Komödie „Acht Frauen“ von Robert Thomas, die 2002 auch als preisgekrönte Kinoproduktion mit französischer Starbesetzung verfilmt wurde. „Wir hatten das Stück schon lange auf unserer Liste, und jetzt haben wir es endlich angepackt“, sagt Thomas Laengerer. Außergewöhnlich ist es vor allem deswegen, weil auf der Bühne - abgesehen von den drei Musikern und einem Sänger - in sämtlichen Rollen nur Frauen zu sehen sind. „Das kommt in der dramaturgischen Literatur ja doch eher selten vor“, meint der Regisseur.

Die acht Darstellerinnen zu finden, sei eigentlich nicht schwer gewesen. „Wir haben da ein tolles Ensemble mit viel Potenzial. Es sind einige etablierte Spielerinnen dabei, die eigentlich jedes Jahr an Silvester bei uns auf der Bühne stehen, einige haben länger nicht mehr gespielt und einige sind zum ersten Mal an Silvester mit dabei“, sagt Laengerer.

Wer hat den Hausherrn auf dem Gewissen?

Das Stück selbst nimmt die Besucher mit in ein abgelegenes Landhaus irgendwo in der verschneiten französischen Provinz. Susanne, die in England studiert, trifft zum Weihnachtsfest dort ein, um mit ihrer Familie die Feiertage zu verbringen. Kurz darauf findet das neue Dienstmädchen den Hausherrn mit einem Messer im Rücken in seinem Schlafzimmer. Den acht Frauen, die in er Halle der Villa zusammensitzen, dämmert ziemlich bald, dass eine von ihnen die Mörderin sein muss, denn jede von ihnen hätte ein Motiv. Mehr sei an dieser Stelle für alle, die das Stück oder den Film nicht kennen, noch nicht verraten.

„Die Herausforderung für uns in den Proben war, die Geschwindigkeit in die Dialoge zu bringen, die das Stück braucht, und das mit der Aktion und der Bewegung in Einklang zu bringen“, sagt Laengerer. Das Bühnenbild sei auch deswegen auf das Nötigste reduziert, um möglichst viel Raum für Bewegung und Spiel zu lassen.

Hier gibt es Tickets

Aufgelockert wird das Ganze durch kleine musikalische Sequenzen mit bekannten Stücken, die einen Bezug zur Handlung oder der Person haben, die sie singt. „Ich habe versucht, jede unserer Darstellerinnen singen zu lassen.“ Die Palette reicht dabei von Madonna über Falco bis zu Bill Ramsey. „Wir wollen schließlich beschwingt ins neue Jahr starten“, sagt Thomas Laengerer.

Die Premiere an Silvester ist bereits ausverkauft. Karten gibt es aber für die Vorstellungen am 5., 6., 12., 13., 19. und 20. Januar, jeweils um 19.30 Uhr beim Kartenservice im Biberacher Rathaus unter kulturkalender-biberach.de oder bei telefonischen Kartenservice der Schwäbischen Zeitung unter 0751/29555777.