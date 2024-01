Mit der furiosen Kriminalkomödie „Acht Frauen“ von Robert Thomas hat der Dramatische Verein (Dram) Biberach das alte Jahr ausklingen lassen. Das Publikum kam beim Silvesterstück in der nahezu ausverkauften Stadthalle in den Genuss eines hervorragend aufgelegten Ensembles, das unter der Regie von Thomas Laengerer den Spannungsbogen bis zum Schluss aufrecht erhielt.

Der Dramatische Verein brachte als Silvesterstück die Komödie „Acht Frauen“ auf die Bühne der Biberacher Stadthalle. (Foto: Gerd Mägerle )

Auf der Bühne sieht es zum Schluss aus wie auf einem Schlachtfeld: Klamotten, Papierfetzen, Geldscheine und weiterer Krimskrams - alles liegt wild durcheinander herum. Stummes Zeugnis dessen, in welches Chaos und Durcheinander die acht Darstellerinnen die Zuschauer zwei Stunden lang gestürzt haben. Wer die Handlung in all ihren Verästelungen und Winkelzügen bis ins letzte Detail auskosten will, dem sei an dieser Stelle bereits ein zweiter Besuch des Stücks empfohlen.

Die Frauen stecken in der Falle

An Weihnachten schäumen regelmäßig die Emotionen über. Nicht anders in dem abgelegenen und eingeschneiten französischen Landhaus, in dem die Familie des wohlhabenden Hausherrn zusammentrifft, die vornehmlich aus acht Frauen aller Altersklassen besteht. Der Weihnachtsfriede findet jedoch jäh sein Ende, als der Hausherr von Zimmermädchen Louise (Petra Sontheimer) mit einem Messer im Rücken im Schlafzimmer aufgefunden wird. Der Tatort wird sofort verschlossen, weder Zuschauer noch die anderen sieben Frauen bekommen die Leiche zu sehen. Das Telefonkabel ist durchgeschnitten, das Auto kaputt, die Frauen sitzen in der Psychofalle.

Der Dramatische Verein brachte als Silvesterstück die Komödie „Acht Frauen“ auf die Bühne der Biberacher Stadthalle. (Foto: Gerd Mägerle )

Denn klar ist: Wenn sonst niemand das Haus erreichen kann, muss eine von ihnen die Mörderin sein. Es beginnt ein wildes Spiel der Verdächtigungen des Enthüllens privater Geheimnisse. Nach und nach wird immer deutlicher: Jede von ihnen scheint ein Motiv dafür zu haben, wie sie vom Ableben des feinen Herrn einen Nutzen ziehen könnte.

So spielt das Ensemble

Da ist Gaby, die Frau des Hauses, die viel Wert auf ihre äußere Erscheinung legt und ihren ehrenwerten Ruf lange im Stück aufrecht zu erhalten versucht. Claudia Biesinger spielt diese Rolle auf eine umwerfend snobistisch-spöttische Art.

Der Dramatische Verein brachte als Silvesterstück die Komödie „Acht Frauen“ auf die Bühne der Biberacher Stadthalle. (Foto: Gerd Mägerle )

Susanne, Gabys ältere Tochter, kommt in englischer Schuluniform aus dem Internat über Weihnachten nach Hause und beginnt sofort mit kriminalistischem Spürsinn die Täterinnensuche. Isabel Himmler treibt in der Rolle mit ihrem quirligen, gestenreichen Spiel die Handlung voran und ist plötzlich gar nicht mehr so unschuldig, wie zu Beginn angenommen.

(Foto: Gerd Mägerle )

Catherine, ihre jüngere Schwester, ist vernarrt in Kriminalromane. Auf den ersten Blick noch etwas kindisch, scheint sie die Einzige zu sein, die ihren Vater wirklich ohne Hintergedanken gern hat. Nathalie Metzger wird in der Rolle aber zunehmend erwachsen und hat am Ende des Stücks ihren großen Auftritt, mit dem sie ihre schauspielerische Leistung krönt.

Gerissenheit und Geiz

Augustine wiederum ist die Schwester von Hausherrin Gaby, die mit ihrem Dasein als alte Jungfer hadert, einen Hang zu Hypochondrie hat und auch sonst den anderen ihre Freuden nicht zu gönnen scheint. Corinna Egger spielt diese Rolle so herrlich komisch-überzogen und mit Lamoryanz in ihrer Stimme, dass es eine Freude ist, ihr Mienenspiel und ihre Gestik zu beobachten, selbst wenn sie nur im Hintergrund einer Szene agiert.

Der Dramatische Verein brachte als Silvesterstück die Komödie „Acht Frauen“ auf die Bühne der Biberacher Stadthalle. (Foto: Gerd Mägerle )

Auch Mamy, die Schwiegermutter des Hausherrn, scheint nur auf den ersten Blick die nette ältere Dame zu sein. Anke Rast-Högerle verleiht der Rolle einen distinguierten Charakter, lässt später aber Gerissenheit und Geiz hinter der Oma-Fassade durchscheinen.

Der Dramatische Verein brachte als Silvesterstück die Komödie „Acht Frauen“ auf die Bühne der Biberacher Stadthalle. (Foto: Gerd Mägerle )

Pierrette, die Schwester des Hausherrn, hat ihren glamourösen Auftritt in knielangem Kleid und rotem Barett zwar erst etwas später im Stück, dafür aber umso eindrücklicher. Silke Zeh verkörpert die Lebedame mit ausschweifendem Hang zu den schönen Dingen des Lebens mit einnehmender Dominanz und Kampfeslust, die sie schnell zur Hauptverdächtigen werden lässt.

Köchin durchschaut alles als Erste

Bleiben noch die beiden Hausangestellten: Louise ist nur scheinbar das erst kürzlich eingestellte, harmlose Dienstmädchen. Dass sie an Körperlichkeiten mindestens so sehr wie an Geld interessiert ist, wird relativ schnell deutlich. Petra Sontheimer lotet gekonnt die Untiefen von Louises Charakter aus, auch in den Momenten in denen sie nur geheimnisvoll ins Publikum blickt.

Der Dramatische Verein brachte als Silvesterstück die Komödie „Acht Frauen“ auf die Bühne der Biberacher Stadthalle. (Foto: Gerd Mägerle )

Die Köchin des Hauses ist Madame Chanel. Samara Adelgoß spielt die gute Seele des Hauses auf eine herzerfrischende lebendige Art, mit großem Sinn für Humor und explodierter Frisur. Am Ende durchschaut sie als Erste, was und wer hinter der Bluttat steckt. Das soll hier aber nicht verraten werden, schließlich soll auch das Publikum der sechs weiteren Aufführungen noch grübeln und mitraten dürfen.

Songs charakterisieren die Rollen

Aufgelockert wird das Stück mit verschiedenen Songs von Michael Jackson bis Bertolt Brecht, mit denen sich die Darstellerinnen selbst charakterisieren oder für „steigende Spannung“ sorgen, wie es im „Kriminal-Tango“ heißt. Gesanglich unterstützt werden die Schauspielerinnen von Jola Jarosinska und Dominik Kern, die immer wieder als schwarze gestalten auftauchen. Ein Höhepunkt dabei ist sicherlich die von Corinna Egger wunderbar weinerlich interpretierte Jazznummer „Guilty“. Musikalisch begleitet wird all das von Roland Boehm (Gitarre), Martin Kiebler (Akkordeon) und Martin Geyer (Drums).

Der Dramatische Verein brachte als Silvesterstück die Komödie „Acht Frauen“ auf die Bühne der Biberacher Stadthalle. (Foto: Gerd Mägerle )

Regisseur Thomas Laengerer und seinem Ensemble gelingt mit dem Stück eine temporeiche, verwirrende Inszenierung. Sie karikiert die bourgouisen Verhältnisse im Frankreich der 1950er-Jahre, lässt Masken verrutschen und fallen und schickt die Zuschauer auf immer wieder neue Fährten - angedeutet bereits vor Beginn der Handlung mit wie von Geisterhand hin- und herrutschenden Stühlen. Die acht Frauen zeigen sich dabei so gar nicht als das schwache, stets liebevolle Geschlecht, sondern intrigieren und bekriegen sich heftig auf offener Bühne, bis buchstäblich die Fetzen fliegen.

(Foto: Gerd Mägerle )

Hier gibt es Tickets

Weitere Aufführungen sind am 5., 6., 12., 13., 19. und 20. Januar, jeweils um 19.30 Uhr in der Stadthalle Biberach. Karten beim Kartenservice im Biberacher Rathaus unter kulturkalender-biberach.de oder bei telefonischen Kartenservice der Schwäbischen Zeitung unter 0751/29555777.