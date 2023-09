Sieg für SVA — FCB verliert auswärts

Der SV Alberweiler ist mit einem Sieg in die neue Saison in der Frauenfußball–Landesliga II gestartet. Der FC Bellamont unterlag auswärts.

TSV Albeck — SV Alberweiler 2:5 (0:2). Der SVA ging durch ein Freistoßtor von Tamara Bauschatz (10.) in Führung und blieb weiter spielbestimmend. Das 0:2 (39.) resultierte aus einem scharfen Pass vors Tor, den Ramona Bärtl in den eigenen Kasten lenkte. In Hälfte zwei erhöhten Nina Seitz (48.), Melanie Geiselhart (59.) und Leonie Schick (65.) auf 0:5. Danach verkürzte Albeck durch Selina Rittlinger (85.) und Irina Steck (90.) noch auf 2:5. Am nächsten Sonntag gastiert der SVA bei der Spvgg. Berneck/ Zwerenberg (13 Uhr).

SV Granheim — FC Bellamont 2:1 (1:1). Obwohl der SVG klarer Favorit war, startete das Spiel recht ausgeglichen. Granheim gelang in Minute 35 das 1:0 durch Sarah Schmid. Dann kämpfte sich Kerstin Schneider durch und traf zum 1:1 für den FCB (41.). Auch in Hälfte zwei schenkten sich beide Teams nicht viel. Chantal Frath (66.) markierte aber noch das 2:1 für den SVG. Am nächsten Wochenende hat der FCB spielfrei, ehe am 17. September das Heimspiel gegen die SG Altheim steigt (Anstoß: 13 Uhr).