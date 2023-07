Sieben mal die eins

Nicht nur ein großer, sondern auch ein sehr leistungsstarker Jahrgang hat das Wirtschaftsgymnasium der Gebhard–Müller–Schule abgeschlossen. Sieben Schüler erreichten die Durchschnittsnote 1,0, wie die Schulleitung mitteilt.

Abteilungsleiter Jürgen Hartinger freute sich am wärmsten Tag der ersten Juliwoche die Eltern, Angehörigen und Freunde der 108 Absolventinnen und Absolventen an der Schule begrüßen zu dürfen. Bei persönlichen Gesprächen konnte schon vor der offiziellen Abschlussfeier auf die eine oder andere Begebenheit in den drei Oberstufenjahren zurückgeschaut werden. Im Abschluss an den offiziellen Teil lud der grüne Innenhof der Schule zum Feiern und Verweilen ein.

Zuvor berichtete der stellvertretende Schulleiter Peter Dann in seiner Festrede von einem Schüler, der vor vielen Jahren nach den vollbrachten Prüfungen zu ihm, als damaligem Klassenlehrer, gekommen sei. Er war davon überzeugt, das Abitur nicht geschafft zu haben. Dies habe sich auch dann nicht verändert, als sowohl Peter Dann wie auch der damalige Abteilungsleiter dem Schüler seinen ausreichenden Schnitt vor seinen Augen nachgerechnet hätten.

Es sei eine tiefe, ja emotionale Situation gewesen, in welcher Peter Dann als Klassenlehrer neu auf die Situation des Schülers geschaut habe. Dies habe seine Sicht auf das Lernen und die Rolle als Lehrer nachhaltig beeinflusst. Der Schüler von einst sei heute als promovierter Ingenieur erfolgreich. Unabhängig vom Abiturschnitt sei es wichtig, seinen eigenen Weg zu finden — und diesen zu gehen. Diese Botschaft gab Peter Dann den Gästen mit.

Mit einem kurzweiligen Programm verabschiedeten sich die Abiturientinnen und Abiturienten von ihren Pädagogen, bevor Hartinger noch eine ganze Reihe Preise, Sonderpreise und Belobigungen vergeben konnte. Der Abteilungsleiter betonte, auf den Gesamtdurchschnitt von 2,2 stolz zu sein, und hob damit auf einen Vergleich in der Abiturzeitung ab: In dieser war er als Biberacher „Bergdoktor“ — wohl aufgrund einer gewissen Ähnlichkeit — dargestellt worden. Wenn dem so sei, sagte Hartinger, dann habe er, zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen, auch diesen Jahrgang „wohl wieder recht gut verarztet“.

Schulpreise für ihre guten Leistungen erhielten:

Lisa Anwander, Johannes Blank, Elena Braun, Melanie Giurdanella, Raphael Grimm, Daria Heim, Louis Kalfic, Carolin Rau, Kilian Rief, Keno Scheffold, Alina Walcher, Leonie Wieland, Luis Zimmermann und Richard Zukunft.

Belobigungen gingen an:

Oliver Buck, Greta Fischer, Sophia Gerner, Jonah Glund, Enola Hacker, Ramona Haller, Julia Henle, Hanna Kehm, Simone Kettnaker, Julia Mühle, Alina Nickel, Florian Niestroj, Rosalie Niestroj, Megan O'Callaghan, Emily Ott, Janik Pflug, Anna Rau, Marcel Schad, Leonard Seel, Raphael Straub, Luisa Wiest und Nina Willburger.

Diese Sonderpreise wurden vergeben:

Der Preis des Landrats für die beste Leistung des Jahrgangs: Johannes Blank.

Nominiert für den Hilde–Frey–Preis (die Besten der Schule im Abschlussjahr 2022/23) wurden: Johannes Blank, Elena Braun, Melanie Giurdanella, Rafael Grimm, Kilian Rief, Keno Scheffold und Luis Zimmermann (jeweils eine 1,0).

Den Gebhard–Müller–Preis für die beste Note im Fach Geschichte und Gemeinschaftskunde in den Jahrgangsstufen erhielt: Johannes Blank.

Nominiert für den Rosemarie–Weber–Preis mit der besten Leistung in BWL in den Jahrgangsstufen wurden: Johannes Blank und Kilian Rief.

Der Scheffel–Preis für die beste Leistung in Deutsch in den Jahrgangsstufen und in Deutsch im Abitur ging ebenfalls an: Johannes Blank.

Der Chemie–Preis für das beste Abitur in Chemie ging an: Elena Braun und Greta Fischer.

Den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielt: Kilian Rief.

Für das beste Abitur in den Naturwissenschaften würdigte das Unternehmen Böhringer: Kilian Rief.

Die Abiturientinnen und Abiturienten 2023 des Wirtschaftsgymnasiums der Gebhard–Müller–Schule Biberach sind:

Lisa Anwander, Celine App, Luka Arslan, Julia Beresowski, Johannes Blank, Annika Böhme, Elena Braun, Larissa Braunger, Leon Bücheler, Oliver Buck, Nicolas Christ, Natali Costa–Völkel, Linh Dam Ngoc, Selina Diesch, Sedef Dönmez, Laura Ehrle, Timo Engler, Greta Fischer, Sabrina Frick, Felix Gabriel, Anna Gayer, Tabea Geray, Jana Gerner, Sophia Gerner, Nico Giorno, Melanie Giurdanella, Jonah Glund, Raphael Grimm, Hannah Haberstroh, Colin Habrik, Enola Hacker, Ramona Haller, Lena Heckenberger, Daria Heim, Julia Henle, Pia Henle, Lea Hiller, Anna Hochhausen, Leo Holzum, Juliana Houben, Alihan Ipsir, Marcel Jörg, Jennifer Kaiser, Louis Kalfic, Lynn Keese, Hanna Kehm, Simon Kehrle, Emely Keim, Julia Kempel, Simone Kettnaker, Ludwig Kienle, Noah Kösling, Sarah Locher, David Maiser, Hannah Mayer, Dario Micic, Julia Mühle, Emina Mujić, Andreas Müller, Michelle Müller, Frank Neubrand, Estella Neudeck, Alina Nickel, Florian Niestroj, Rosalie Niestroj, Megan O'Callaghan, Anna Ott, Emily Ott, Kim–Sofie Ott, Burak Öztürk, Duygu Öztürk, Nazar Öztürk, Janik Pflug, Kenan Ramic, Naemi Rapp, Julius Rath, Anna Rau, Carolin Rau, David Rechtsteiner, Vincent Reiser, Kilian Rief, Marcel Schad, Keno Scheffold, Kim Schick, Sarah Schick, Julia Schlegel, Leonard Seel, David Soo, Marijana Stijepic, Maren Stöferle, Leon Straub, Raphael Straub, Maike Traa, Selin Türkyilmaz, Anastasia Vrkic, Alina Walcher, Ole Weggenmann, Leon Werner, Niklas Wetzler, Robin Wichmann, Leonie Wieland, Luisa Wiest, Nina Willburger, Nicolas Zell, Lars Zeppenfeld, Luis Zimmermann, Amelie Zinser und Richard Zukunft.