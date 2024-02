Biberach

Sie sorgen künftig für die Sicherheit der Bürger

Biberach / Lesedauer: 3 min

Die Freude bei diesen Absolventinnen ist groß: Ab 1. März starten 87 junge Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister von Biberach aus in den Polizeidienst. (Foto: Tanja Bosch )

87 junge Polizeibeamte absolvieren erfolgreich ihre Ausbildung an der Polizeihochschule Biberach und starten am Freitag in den Polizeidienst.