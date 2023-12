Tausende Menschen haben an Heiligabend das traditionelle „Christkindle ralassa“ auf dem Biberacher Marktplatz verfolgt. Die beleuchtete Christkindles-Figur schwebt dabei an der Fassade der Gutermann-Häuser herab und die Hospitalräte verteilen rund 5000 Lebkuchen. Alles wäre aber nur halb so feierlich, gäbe es nicht die Musikerinnen und Musiker, die das Ereignis auf der Bühne bei der Weihnachtskrippe mit feierlichen Weisen begleiten. Die SZ hat sie an diesem Abend bei ihren Vorbereitungen begleitet.

(Foto: Gerd Mägerle )

Es ist kurz vor 16.30 Uhr an Heiligabend, es dämmert bereits. Immer mehr Frauen und Männer, Junge und Alte kommen im Rathausfoyer mit Instrumentenkoffern und Notenständern zusammen. Es beginnt ein großes Händeschütteln und Umarmen. „Hey, du bist ja auch mal wieder da!“ - „Dich hab’ ich ja schon ewig nicht mehr gesehen.“

Bunt zusammengewürfelter Haufen

Bei den Musikanten, die zum „Christkindle ralassa“ spielen, handelt es sich nicht um eine feste Besetzung, sondern um einen bunt zusammengewürfelten Haufen aus Mitgliedern von Kapellen und Musikvereinen aus dem Biberacher Stadtgebiet, aber auch aus dem Umland. Wer Lust hat mitzuspielen, kommt an Heiligabend eine Stunde vor Beginn ins Rathaus.

Sarah Gils (2. v. r.) beim Einspielen im Rathausfoyer. (Foto: Gerd Mägerle )

So wie Sarah Gils. Für Biberacherin, die seit zehn Jahren in Freiburg lebt, gehört das Spielen beim „Christkindle ralassa“ zum festen Ritual des weihnachtlichen Familienbesuchs. „Als Kind bin ich mit meiner Familie schon immer hier auf dem Marktplatz gestanden.“ Sie hat früher in der Kleinen Schützenmusik F-Horn gespielt und freut sich jetzt auf die Begegnungen mit alten Bekannten. „Meine Kindergartenfreundin Julia Wagner, die auch mitspielt, treffe ich seit zehn Jahren immer hier“, sagt Sarah Gils.

Spannend ist die Zusammensetzung

An der Theke der Touristinfo, wo sonst Veranstaltungskarten verkauft werden, ist an Heiligabend die Notenausgabe. Sechs Stücke spielen die Musikanten traditionell zum „Ralassa“: das „Biberacher Pastorale“, „Vom Himmel hoch“, O du Fröhliche, Stille Nacht, „Herbei, o ihr Gläubigen“ und „Wie können wir Vater der Menschen, dir danken“. Alle Noten passen auf zwei DIN-A4-Seiten, laminiert gegen die Regentropfen.

Andreas Winter spielt mit den Musikanten jedes Stück vorab einmal durch. (Foto: Gerd Mägerle )

Im Glaszwischenbau der beiden Rathäuser sammelt der städtische Musikdirektor Andreas Winter die 45 Musiker um sich, die diesmal zusammengekommen sind. „Das sind heuer ganz schön viel“, meint er, der seit rund 20 Jahren beim „Christkindles ralassa“ dirigiert. Spannend ist für ihn weniger die Anzahl, sondern die Zusammensetzung der einzelnen Instrumentenregister. Denn die lässt sich nicht vorab planen. Diesmal sind es vor allem viele Holzbläser, die gekommen sind, dafür nur zwei Trompeten. „Das müssen wir nachher etwas ausgleichen, indem die Klarinetten bei den Trompetenstimmen unterstützen.“

„Für mich fängt hier Weihnachten an“

Einer der beiden Trompeter ist Markus Buck. Er lebt zwar bereits seit 20 Jahren in Biberach und spielt im Musikverein Mettenberg, aber an Heiligabend ist er zum ersten Mal dabei. „Jedes Jahr hatte ich es mir vorgenommen, diesmal hat’s geklappt.“ Auch wenn er den Ablauf des „Christkindle ralassa“ als Zuschauer kennt, sei er nun doch etwas aufgeregt, gesteht er.

Gerd Wagner ist dagegen ein alter Hase. Der Biberacher ist mit seiner Posaune seit 1997 an Heiligabend dabei. „Das ist eine Tradition, die mir Spaß macht. Erst proben, dann spielen und nachher noch einen Cognac zusammen trinken.“ Eugen Föhr spielt ebenfalls Posaune, ist seit Mitte der 1990er-Jahre beim „Christkindle ralassa“ dabei, und an diesem Abend der dienstälteste Musikant bei diesem Anlass. Warum er mitmacht? „Ganz einfach: Für mich fängt hier Weihnachten an.“ Am liebsten spielt er das Pastorale.

„Einige treffe ich nur hier“

Isabel Felder hat mit ihrer Klarinette bereits 1992 das erste Mal mitgespielt. Zwölf Jahre hat sie wegen ihrer Kinder pausiert und als Besucherin das „Christkindle ralassa“ verfolgt. Jetzt ist sie wieder im Ensemble auf der Bühne dabei. „Es gibt Musiker, die treffe ich nur einmal im Jahr - und zwar hier“, sagt sie zu ihrer Motivation.

Um 17.30 Uhr beginnt der Auftritt auf der Bühne auf dem Marktplatz. (Foto: Gerd Mägerle )

Herumgefeilt wird an den Stücken bei der Probe nicht mehr. Nach dem Stimmen der Instrumente wird jedes Lied einmal durchgespielt. Und trotzdem erlebt Andreas Winter an diesem Abend eine Premiere: „In den 20 Jahren, in denen ich das jetzt mache, haben wir ,Herbei, o ihr Gläubigen’ beim Einspielen zum ersten Mal fehlerfrei gespielt“, meint er lachend zu den Musikern. Um 17.10 Uhr begeben sich die Musikanten durch das regnerische Wetter vom Rathaus hinüber zur Bühne. Inzwischen ist es dunkel, auf dem Marktplatz herrscht bereits dichtes Gedränge. Die Notenblätter werden auf die Pulte gelegt, die Instrumente warm gehalten und nochmals gestimmt.

Tausende Menschen verfolgen das „Christkindle ralassa“ auf dem Marktplatz. (Foto: Gerd Mägerle )

Es ist 17.29 Uhr. „Noch eine Minute“, ruft Andreas Winter seinen Musikern zu, reckt den Daumen in die Höhe. Ein Mitarbeiter des Baubetriebsamts steht bei ihm am Dirigentenpult. Er hat Funkkontakt zu seinen Kollegen in den Gutermann-Häusern und in der Stadtkirche, die für das Christkindle und die Beleuchtung verantwortlich sind. Die Kirchturmuhr von St. Martin schlägt halb sechs. Andreas Winter zählt das „Pastorale“ ein und die Musik beginnt.